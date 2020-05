Mama Mia, Mama, Εκείνη, Μάνα: Viral τραγούδια για την Γιορτή της Μητέρας

Χρόνια πολλά στις μανούλες του κόσμου με υπέροχα τραγούδια που γράφτηκαν για εκείνες, για εμάς και έγιναν μεγάλες επιτυχίες!

Ένα τραγούδι, ένα λουλούδι και πολύ περισσότερο μία αγκαλιά θέλει η μάνα για να είναι ευτυχισμένη!.

Ακούστε αγαπημένα τραγούδια που έχουν γραφτεί για αυτόν το πολύ δύσκολο ρόλο. Αφιερώστε κι εσείς κάποιο από τα παρακάτω κομμάτια στη δική σας τη μαμά και θυμίστε της με μια αγκαλιά πως σαν εκείνη... άλλη δεν υπάρχει!

Mama Mia – Abba

Τον Απρίλιο του 1975 το σουηδικό συγκρότημα των Abba κυκλοφορεί το ομώνυμo άλμπουμ, στο οποίο περιλαμβάνεται το πολύ χαρούμενο και ανεβαστικό Mama Mia. Έκτοτε το τραγούδι διασκευάστηκε αρκετές φορές από καλλιτέχνες και συγκροτήματα, ενώ έγινε και μιούζικαλ το 1999 στη Μεγάλη Βρετανία, βάσει του οποίου γυρίστηκε και ταινία "Mamma Mia" του 2008.

Mother - John Lennon

Το τραγούδι Mother με ερμηνευτή τον John Lennon είναι ουσιαστικά ένας θρήνος για τους δυο γονείς του που τον εγκατέλειψαν στη παιδική ηλικία. Ο πατέρας του έφυγε όταν ήταν ακόμα βρέφος ενώ η μητέρα του σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ο John ήταν 17 ετών. Εδώ ο Lennon ξαναζεί την απώλεια των γονιών του με τους στίχους «η μητέρα που συνάντησες αλλά ποτέ δεν είχες» και «πατέρα με άφησες αλλά εγώ ποτέ». Το τραγούδι μάλιστα ξεκινά με τον ήχο της καμπάνας έτσι όπως χτυπάει στις κηδείες και συμβολίζει τον θάνατο.

Mama Liked The Roses - Elvis Presley

Πρόκειται για ένα πολύ τρυφερό τραγούδι από τον Elvis Presley , το οποίο κυκλοφόρησε το 1970 που μπήκε στην δεκάδα των καλύτερων τραγουδιών για τη χρονιά εκείνη στις ΗΠΑ. Παράλληλα, έγινε Νο 1 hit στην Αγγλία ενώ βρίσκεται στο άλμπουμ Elvis' Christmas Album. Ο βασιλιάς της ροκ είναι, άλλωστε, γνωστός "μαμάκιας". Για την ακρίβεια, η μητέρα του είναι και η αιτία που πάτησε για πρώτη φορά σε στούντιο. Ήθελε να ηχογραφήσει ένα τραγούδι για να της το κάνει δώρο γενεθλίων.

Η μητέρα του, Γκλάντις, είχε εμμονή με τον Elvis καθώς ο δίδυμος αδερφός του πέθανε στη γέννα και δεν είχε κανέναν άλλο στον κόσμο. Φήμες λένε ότι κοιμoύνταν ακόμη και στο ίδιο κρεβάτι, μέχρι την εφηβεία του. Τα My Happiness, That's When You're Heartaches Begin, That's Someone You'll Never Forget και You'll Be Gone είναι μερικά μόνο από τα τραγούδια που αφιέρωσε στη μητέρα του.

Mother – Pink Floyd

Το Mother των Pink Floyd προέρχεται από τοn δίσκο "The Wall" και κάνει λόγο για την ζωή ενός αποτυχημένου rock star, του Pink. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο διάλογος ανάμεσα στον Pink και την μητέρα του, μια υπερπροστατευτική μητέρα (χήρα αφού έχασε τον άντρα της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) η οποία προσπαθεί να τον διδάξει το πώς να προστατευτεί από τον έξω κόσμο. Ακόμα και μεγαλύτερος η μητέρα του τον συμβουλεύει να είναι κοντά της ενώ δεν αντέχει όταν τελικά ο γιος της ερωτεύεται για πρώτη φορά.

Spice Girls – Mama

Στο υπέροχό τους τραγούδι «Mama» οι Spice Girls εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους και την αγάπη τους στη μητέρα τους, λέγοντας «Mama I love you». Tο κομμάτι κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 1996 και έγινε μεγάλη επιτυχία σε Ευρώπη, Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία.

Φοίβος Δεληβοριάς – Εκείνη

Το αγαπημένο μας «Εκείνη» του Φοίβου Δεληβοριά παρουσιάζει τον ρόλο της γυναίκας, από εκείνον της μητέρας μέχρι εκείνον την ερωτικής συντρόφου. Κυκλοφόρησε το 1998 στο δίσκο «Χάλια» και παίζεται μέχρι σήμερα στα ραδιόφωνα.

Χαρούλα Αλεξίου – Η μπαλάντα της Ιφιγένειας

Ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι είναι «Η μπαλάντα της Ιφιγένειας» της Χαρούλας Αλεξίου. Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι σε μουσική και στίχους της ίδιας το οποίο γράφτηκε το 1978 και εκδόθηκε έξι χρόνια μετά στον δίσκο «Εμφύλιος ο Έρωτας». Στο τραγούδι αυτό αποτυπώνεται όλη η ζωή της σπουδαίας ερμηνεύτριας με αφορμή τον θάνατο της μαμάς της.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου – Μαμά

Το τραγούδι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου «Μαμά» εκφράζει την κλασική πλευρά της μητέρας που αγωνιά για το παιδί της, το φροντίζει, το αγαπά, το νοιάζεται, αλλά και αγανακτεί ως άνθρωπος για τις σκανδαλιές του.

Οι στίχοι είναι συγκλονιστικοί, όπως και η ερμηνεία του..

Τάνια Τσανακλίδου – Μαμά γερνάω

Και για τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει λίγο, το τραγούδι της Τάνιας Τσανακλίδου «Γερνάω μαμά» αποδεικνύει ότι το παιδί μπροστά στα μάτια της μητέρας παραμένει πάντα μικρό. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1988 στο ομώνυμο δίσκο «Μαμά γερνάω», έναν από τους καλύτερους δίσκους της Τάνιας Τσανακλίδου, όπου εμπεριέχονται μερικά από τα πλέον κλασικά και διαχρονικά τραγούδια της.

Γιάννη Βλασταρίδης (Τσανακάλης) – Η μάνα εν κρυόν νερόν

Τέλος και για να τιμήσουμε την καταγωγή μας δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε το ποντιακό «Η μάνα εν κρυόν νερόν». Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ποντιακά τραγούδια σε μουσική και στίχους του λυράρη Γιάννη Βλασταρίδη (Τσανακάλη). Διασκευάστηκε αρκετές φορές, με πιο γνωστή την ερμηνεία του Πέτρου Γαϊτάνου.

Εσείς ποιο τραγούδι θα αφιερώσετε στη μαμά σας;