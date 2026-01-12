Η τυρόπιτα της τεμπέλας: Χωρίς φύλλο, έτοιμη σε 10 λεπτά με 4 βασικά υλικά και 3 βήματα

Αν ψάχνετε κάτι γρήγορο, οικονομικό και πεντανόστιμο για το βραδινό σας ή για το κολατσιό των παιδιών αύριο, αυτή η συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Ξεχάστε το άνοιγμα φύλλου και τις περίπλοκες διαδικασίες.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

500 γρ. φέτα θρυμματισμένη

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό

3 αυγά

Λίγο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του για πιο σταθερό αποτέλεσμα και λίγο πιπέρι)

Εκτέλεση σε 3 βήματα:

Ανακάτεμα: Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε τα αυγά και προσθέστε το γιαούρτι. Ανακατέψτε καλά μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Προσθήκη: Ρίξτε τη θρυμματισμένη φέτα και 3-4 κουταλιές αλεύρι. Ανακατέψτε ελαφρά με ένα πιρούνι. Ψήσιμο: Αλείψτε ένα πυρέξ με λίγο λάδι, στρώστε το μείγμα και ψήστε στους 180°C για περίπου 35-40 λεπτά μέχρι να ροδίσει.



Γιατί αυτή η συνταγή γίνεται viral;

Είναι η ιδανική λύση για την εργαζόμενη μητέρα ή για όποιον θέλει ένα σπιτικό σνακ χωρίς να λερώσει όλη την κουζίνα. Η γεύση της θυμίζει την παραδοσιακή τυρόπιτα της γιαγιάς, αλλά στην πιο σύγχρονη και γρήγορη εκδοχή της.

