Χριστούγεννα τέλος; Ο προσωπικός μου «οδηγός επιβίωσης» για το ξεστόλισμα χωρίς δάκρυα

Η αγαπημένη μου εποχή μέσα στον χρόνο είναι, χωρίς καμία αμφιβολία, τα Χριστούγεννα. Είμαι από εκείνους τους τύπους που μόλις μπει ο Νοέμβριος, οι κούτες κατεβαίνουν από το πατάρι. Στολίζω το πολύ μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και το σπίτι μεταμορφώνεται σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριό.

Όπως καταλαβαίνετε, η απόφαση να τα αποχωριστώ είναι πάντα δύσκολη. Το δέντρο στη γωνία, οι γιρλάντες και τα φωτάκια που τρεμοπαίζουν δίνουν μια ζεστασιά που δύσκολα αποχαιρετάς. Όμως, επειδή η επιστροφή στην καθημερινότητα απαιτεί τάξη, βρήκα τον τρόπο να κάνω το ξεστόλισμα μια γρήγορη και «ανώδυνη» διαδικασία.

Αν και εσείς δυσκολεύεστε να πείτε το «αντίο» στις γιορτές, ακολουθήστε αυτόν τον οδηγό για να γίνει το reset του σπιτιού σας παιχνιδάκι.

1. Η σωστή σειρά κάνει τη διαφορά

Μην ορμάτε σε όλα μαζί. Υπάρχει μια στρατηγική που γλιτώνει χρόνο και σπασμένα στολίδια:

Πρώτα τα φωτάκια: Ξεκινήστε από αυτά που βρίσκονται σε έπιπλα και μπαλκόνια.

Εύθραυστα στολίδια: Μαζέψτε τις γυάλινες μπάλες και τα κεραμικά πριν πιάσετε το δέντρο.

Το δέντρο τελευταίο: Είναι ο «βασιλιάς», οπότε του αξίζει η τελευταία υπόκλιση.

2. Νικήστε τον «εχθρό»: Τα φωτάκια

Για να μην βρείτε του χρόνου έναν κόμπο που θα σας κάνει να θέλετε να τα πετάξετε, χρησιμοποιήστε το κόλπο του χαρτονιού. Τυλίξτε κάθε σειρά γύρω από ένα άδειο ρολό κουζίνας ή ένα κομμάτι χαρτόνι. Στερεώστε την άκρη με ένα λαστιχάκι και... καθαρίσατε!

3. Οργάνωση ανά κατηγορία (Ο μελλοντικός σας εαυτός θα σας ευγνωμονεί)

Μην τα ρίχνετε όλα σε μια μεγάλη κούτα. Χωρίστε τα:

Ανά χρώμα (π.χ. όλες οι κόκκινες μπάλες μαζί).

Ανά υλικό (τα υφασμάτινα ξεχωριστά από τα γυάλινες).

Χρησιμοποιήστε θήκες αυγών για τα πολύ μικρά και ευαίσθητα στολίδια.

4. Το «αντίο» στο δέντρο

Αν έχετε τεχνητό δέντρο, καθαρίστε τα κλαδιά με ένα στεγνό πανί πριν το διπλώσετε – η σκόνη που μαζεύει είναι απίστευτη. Αν έχετε φυσικό, τυλίξτε το με μια μεγάλη σακούλα πριν το μετακινήσετε, για να μην γεμίσει το σπίτι βελόνες.

5. Βάλτε ετικέτες – Μην το αμελήσετε!

Γράψτε έξω από κάθε κούτα τι περιέχει (π.χ. «Φωτάκια εξωτερικού χώρου», «Στολίδια Τραπεζαρίας»). Του χρόνου τον Νοέμβριο, θα στολίσετε στο μισό χρόνο!

Μικρό μυστικό για «δύσκολους» αποχωρισμούς

Αν, όπως εγώ, δυσκολεύεστε να δείτε το σπίτι άδειο ξαφνικά, μην τα βγάλετε όλα σε μία μέρα. Ξεκινήστε από το δέντρο και αφήστε μερικά διακριτικά φωτάκια ή μια γιρλάντα για λίγες μέρες ακόμα. Η μετάβαση θα είναι πιο ομαλή.

Το ξεστόλισμα δεν είναι αγγαρεία, είναι μια «επανεκκίνηση». Βάλτε μουσική, ανοίξτε τα παράθυρα και δείτε το ως μια ευκαιρία να ξεκινήσετε τη νέα χρονιά με καθαρό σπίτι και καθαρό μυαλό!

