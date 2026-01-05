Προσοχή: 3 ρυθμίσεις στο κινητό σας που πρέπει να αλλάξετε τώρα για να μην σας χακάρουν

Πώς να θωρακίσετε τους λογαριασμούς σας σε Facebook, Instagram και Viber – Απλές κινήσεις που οι περισσότεροι ξεχνάμε.

Με την αυξημένη δραστηριότητα των hackers και τις πρόσφατες αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις, η ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Στην ενότητα «Έξυπνη Καθημερινότητα» του Madata.gr, σας παρουσιάζουμε τρεις απλές αλλά κρίσιμες ρυθμίσεις που θα κάνουν το κινητό σας «φρούριο».

1. Ενεργοποιήστε τον Έλεγχο Ταυτότητας δύο Παραγόντων (2FA)

Είναι η πιο σημαντική ρύθμιση. Ακόμα κι αν κάποιος βρει τον κωδικό σας, δεν θα μπορεί να μπει στον λογαριασμό σας χωρίς τον κωδικό που θα έρθει στο κινητό σας με SMS ή μέσω ειδικής εφαρμογής.

Πού θα το βρείτε: Στις ρυθμίσεις ασφαλείας του Facebook, του Instagram και του WhatsApp.

2. Έλεγχος «Ενεργών Συνεδριών»

Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις ασφαλείας και δείτε από ποιες συσκευές είναι ανοιχτός ο λογαριασμός σας. Αν δείτε κάποιο κινητό ή υπολογιστή που δεν αναγνωρίζετε, πατήστε αμέσως «Αποσύνδεση από όλες τις συσκευές». Είναι σημάδι ότι κάποιος άλλος έχει πρόσβαση.

3. Κλείστε την «Πρόσβαση Τοποθεσίας» για τις φωτογραφίες

Πολλές εφαρμογές καταγράφουν την ακριβή τοποθεσία σας (GPS) κάθε φορά που βγάζετε μια φωτογραφία και την ανεβάζετε.

Η συμβουλή μας: Απενεργοποιήστε την πρόσβαση στην τοποθεσία από τις ρυθμίσεις της κάμερας ή των social media για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας.







