Έσπασε θερμόμετρο υδραργύρου; Οι κίνδυνοι και τι πρέπει να κάνετε άμεσα

Το σπάσιμο ενός θερμομέτρου υδραργύρου μπορεί να μοιάζει με ένα απλό οικιακό ατύχημα, στην πραγματικότητα όμως απαιτεί άμεση προσοχή και σωστούς χειρισμούς. Ο υδράργυρος αποτελεί μια ιδιαίτερα τοξική ουσία, επικίνδυνη κυρίως λόγω των ατμών που απελευθερώνει.

Πρόκειται για το μοναδικό μέταλλο που βρίσκεται σε υγρή μορφή σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν το γυάλινο περίβλημα του θερμομέτρου σπάσει, ο υδράργυρος διασπάται σε μικρά, ασημένια σφαιρίδια που κινούνται εύκολα και μπορούν να εισχωρήσουν σε χαραμάδες, χαλιά ή υφάσματα.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος: οι ατμοί

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι ο υδράργυρος εξατμίζεται άμεσα. Οι ατμοί του είναι άοσμοι και αόρατοι, αλλά εξαιρετικά τοξικοί. Η εισπνοή τους αποτελεί τη βασική οδό έκθεσης, καθώς οι πνεύμονες απορροφούν έως και το 80% των ατμών, μεταφέροντας το μέταλλο στην κυκλοφορία του αίματος και στα ζωτικά όργανα.

Πιθανές επιπτώσεις στην υγεία

1. Αναπνευστικό σύστημα

Σε περίπτωση εισπνοής μεγάλης ποσότητας ατμών, μπορεί να εμφανιστούν βήχας, δύσπνοια και ερεθισμός των αεραγωγών. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να προκληθεί χημική πνευμονίτιδα ή πνευμονικό οίδημα, συνοδευόμενα από πόνο στο στήθος.

2. Νευρικό σύστημα

Ο υδράργυρος είναι ισχυρή νευροτοξίνη, καθώς μπορεί να διαπεράσει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Συμπτώματα περιλαμβάνουν τρέμουλο στα χέρια, ευερεθιστότητα, αλλαγές στη διάθεση, άγχος, αϋπνία, διαταραχές μνήμης και δυσκολία συγκέντρωσης.

3. Νεφρά

Μετά την απορρόφηση, ο ανόργανος υδράργυρος συσσωρεύεται κυρίως στα νεφρά. Η παρατεταμένη ή έντονη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε νεφρική δυσλειτουργία ή εμφάνιση πρωτεΐνης στα ούρα.

4. Στόμα και πεπτικό

Ακόμη και χωρίς κατάποση, ενδέχεται να εμφανιστεί μεταλλική γεύση, ουλίτιδα, αυξημένη σιελόρροια, ναυτία ή έμετος.

5. Δέρμα

Αν και δεν απορροφάται εύκολα από υγιές δέρμα, η άμεση επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, ερυθρότητα ή δερματίτιδα.

Τι πρέπει να κάνετε άμεσα

- Απομακρύνετε παιδιά και κατοικίδια από τον χώρο.

- Αερίστε καλά το δωμάτιο ανοίγοντας παράθυρα και κλείνοντας τις εσωτερικές πόρτες.

- Μην χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα, καθώς αυξάνει την εξάτμιση και διασπείρει τους ατμούς.

- Συλλέξτε τα σφαιρίδια με σκληρό χαρτόνι, σύριγγα ή άλλο κατάλληλο μέσο και τοποθετήστε τα σε αεροστεγές γυάλινο δοχείο.

- Μην πετάξετε τον υδράργυρο στα σκουπίδια ή στην αποχέτευση. Επικοινωνήστε με τον δήμο ή φαρμακείο για οδηγίες ασφαλούς απόρριψης επικίνδυνων αποβλήτων.

