5 έξυπνα tips για να απογειώσεις τα γιορτινά σου outfits χωρίς να ξεφύγεις στο budget

Οι γιορτές φέρνουν μαζί τους προσκλήσεις, εξόδους και εκείνη τη γνώριμη σκέψη μπροστά στην ντουλάπα: «Δεν έχω τι να φορέσω». Κι όμως, τις περισσότερες φορές η λύση δεν είναι ένα καινούργιο outfit, αλλά μερικές σωστές κινήσεις styling.

Αν φέτος θέλεις να δείχνεις festive χωρίς να ξεφύγεις από το budget σου, τα παρακάτω tips θα σε σώσουν. Το καλύτερο; Βασίζονται σε κομμάτια που πιθανότατα έχεις ήδη.

1. Βάλε κόκκινο εκεί που δεν το περιμένουν

Το κόκκινο είναι συνώνυμο των γιορτών και αρκεί μια μικρή πινελιά για να αλλάξει όλο το look. Ένα κόκκινο κραγιόν, ένα μαντήλι, ένα ζευγάρι κάλτσες ή μια λεπτομέρεια στα μαλλιά μπορούν να κάνουν ακόμα και το πιο απλό outfit να δείχνει απόλυτα χριστουγεννιάτικο.

2. Statement σκουλαρίκια για άμεση λάμψη

Αν ένα αξεσουάρ μπορεί να κάνει θαύματα, αυτό είναι τα εντυπωσιακά σκουλαρίκια. Πέρλες, χρυσά ή λίγο πιο glamorous σχέδια μεταμορφώνουν ένα total black σύνολο ή ένα απλό slip dress χωρίς καμία άλλη προσπάθεια.

3. Το καλσόν που αλλάζει τα πάντα

Ένα ιδιαίτερο καλσόν μπορεί να αναβαθμίσει ό,τι μέχρι χθες σου φαινόταν βαρετό. Μεταλλιζέ υφές, διακριτική λάμψη, δαντέλα ή ένα βαθύ κόκκινο χρώμα δίνουν χαρακτήρα στο outfit και είναι από τις πιο οικονομικές αγορές με μεγάλο styling αποτέλεσμα.

4. Μικρές γιορτινές λεπτομέρειες

Μην υποτιμάς τη δύναμη των λεπτομερειών. Ένα bow clip, μια βελούδινη κορδέλα, μια καρφίτσα στο blazer ή ένα διακριτικό κόσμημα μπορούν να δώσουν γιορτινή διάθεση χωρίς έξοδα και υπερβολές.

5. Ένα sparkly τσαντάκι αρκεί

Αν αξίζει να επενδύσεις σε ένα μόνο festive κομμάτι, αυτό είναι μια λαμπερή mini bag. Ταιριάζει με τα πάντα – από τζιν και oversized πλεκτά μέχρι σατέν φορέματα – και κάνει κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο προσεγμένη και ολοκληρωμένη.

Το συμπέρασμα

Τα γιορτινά outfits δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές ούτε συνεχείς αγορές. Με λίγη δημιουργικότητα και σωστό styling, μπορείς να αξιοποιήσεις ό,τι ήδη έχεις και να δείχνεις κάθε φορά διαφορετική.

Γιατί τελικά, το πιο chic look είναι αυτό που δείχνει effortless

