Πώς να μείνετε εντός budget στις γιορτές χωρίς να στερηθείτε

Οι γιορτές συνδέονται με έξοδα που συχνά ξεφεύγουν από τον αρχικό προγραμματισμό. Δώρα, τραπέζια, μετακινήσεις και κοινωνικές υποχρεώσεις μπορούν εύκολα να πιέσουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Με μερικές στοχευμένες κινήσεις, όμως, είναι εφικτό να απολαύσετε τις ημέρες χωρίς οικονομικό άγχος.

Ορίστε από νωρίς ένα ρεαλιστικό όριο

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι να αποφασίσετε πόσα χρήματα μπορείτε πραγματικά να διαθέσετε. Χωρίστε το συνολικό ποσό σε κατηγορίες:

δώρα

φαγητό και ποτά

μετακινήσεις

έξοδοι ή δραστηριότητες

Όταν υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, οι παρορμητικές αγορές μειώνονται.

Λίστα πριν από κάθε αγορά

Η λίστα λειτουργεί ως «φρένο» στις άσκοπες δαπάνες. Είτε πρόκειται για δώρα είτε για ψώνια σούπερ μάρκετ, γράψτε τι πραγματικά χρειάζεστε και τηρήστε το. Αποφύγετε αγορές τελευταίας στιγμής, όπου συνήθως πληρώνουμε περισσότερο.

Δώρα με νόημα, όχι με κόστος

Το ακριβό δώρο δεν είναι απαραίτητα και το καλύτερο. Ιδέες που βοηθούν να μείνετε εντός budget:

συμβολικά δώρα με προσωπικό χαρακτήρα

σπιτικές δημιουργίες

κοινά δώρα για οικογένειες ή ζευγάρια

όριο κόστους ανά άτομο

Η σκέψη μετρά περισσότερο από την τιμή.

Προγραμματισμός στο γιορτινό τραπέζι

Τα τραπέζια είναι από τα μεγαλύτερα έξοδα των γιορτών. Για να τα ελέγξετε:

σχεδιάστε το μενού από πριν

υπολογίστε ρεαλιστικές ποσότητες

αποφύγετε περιττές «δοκιμές» συνταγών

μοιράστε το τραπέζι με φίλους (κάθε καλεσμένος φέρνει κάτι)

Έτσι μειώνεται το κόστος και περιορίζεται η σπατάλη.

Μετακινήσεις και έξοδοι με μέτρο

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε, κλείστε εισιτήρια και διαμονή όσο το δυνατόν νωρίτερα. Για τις εξόδους:

προτιμήστε λίγες αλλά ουσιαστικές συναντήσεις

εναλλάξτε εξόδους με συναντήσεις στο σπίτι

εκμεταλλευτείτε δωρεάν εκδηλώσεις της πόλης

Προσοχή στις ηλεκτρονικές αγορές

Οι online προσφορές είναι δελεαστικές, αλλά εύκολα ξεφεύγουν:

συγκρίνετε τιμές

αποφύγετε αγορές από κούραση ή πίεση χρόνου

ελέγξτε αν πραγματικά χρειάζεστε το προϊόν

Μικρό «μαξιλάρι» για απρόοπτα

Κρατήστε ένα μικρό ποσό εκτός πλάνου για απρόβλεπτα έξοδα. Έτσι δεν θα αναγκαστείτε να ξεπεράσετε τον συνολικό προϋπολογισμό.

Το να μείνετε εντός budget στις γιορτές δεν σημαίνει στέρηση. Σημαίνει συνειδητές επιλογές, σωστό προγραμματισμό και έμφαση στην ουσία των ημερών. Με καθαρό πλάνο, οι γιορτές μπορούν να είναι εξίσου όμορφες και χωρίς οικονομική πίεση.

Διαβάστε ακόμα: Τι να κάνεις με το λάδι μετά το τηγάνισμα: Μην το πετάς στον νεροχύτη