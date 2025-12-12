«Άδειασε ο λογαριασμός σε δευτερόλεπτα»: Τα 5 SMS-παγίδες που σαρώνουν την Ελλάδα και πώς να προστατευτείτε

Ραγδαία αύξηση παρουσιάζουν οι ηλεκτρονικές απάτες στην Ελλάδα, με επιτήδειους να στέλνουν SMS και μηνύματα σε εφαρμογές επικοινωνίας, μιμούμενοι τράπεζες, το Gov.gr, τα ΕΛΤΑ ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ανυποψίαστοι πολίτες βλέπουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς να αδειάζουν, χωρίς καν να καταλάβουν πώς συνέβη.

Οι δράστες δεν βασίζονται πλέον σε πρόχειρα κόλπα, αλλά σε άκρως πειστικά μηνύματα και ψεύτικες ιστοσελίδες που μοιάζουν απόλυτα με τις επίσημες πλατφόρμες ελληνικών τραπεζών και κρατικών υπηρεσιών.

Τα 5 πιο συχνά SMS-σενάρια απάτης

1. «Μπλοκαρισμένο δέμα» από ΕΛΤΑ ή courier

Μήνυμα που ενημερώνει ότι το δέμα σας έχει «κολλήσει» στο κέντρο διαλογής και ζητά μικρό ποσό (π.χ. 2€) για επαναποστολή. Με την εισαγωγή στοιχείων κάρτας, οι απατεώνες αποκτούν πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό.

2. Ο «ψεύτικος λογιστής» για επιδόματα

Τηλεφώνημα ή SMS από άτομο που παριστάνει τον λογιστή σας και ζητά κωδικούς e-banking για δήθεν αίτηση επιδόματος (Market Pass, Fuel Pass κ.ά.). Καμία τράπεζα ή λογιστής δεν ζητά ποτέ τέτοιους κωδικούς.

3. «Η κάρτα σας απενεργοποιήθηκε»

SMS που φαίνεται να προέρχεται από τράπεζα και οδηγεί σε σελίδα phishing, πανομοιότυπη με το e-banking. Με την εισαγωγή στοιχείων, ο λογαριασμός αδειάζει άμεσα.

4. «Ο γιος στο νοσοκομείο»

Μήνυμα μέσω Viber ή WhatsApp, κυρίως σε γονείς, από δήθεν παιδί τους που ζητά επειγόντως χρήματα από «νέο αριθμό».

5. Ψεύτικες επενδύσεις σε crypto

Διαφημίσεις με deepfake βίντεο γνωστών προσώπων που υπόσχονται γρήγορο πλουτισμό μέσω «μυστικών» επενδυτικών πλατφορμών.

Ο χρυσός κανόνας για να αναγνωρίσετε την απάτη

Ελέγξτε πάντα το URL.

Οι επίσημες τράπεζες χρησιμοποιούν μόνο τα πραγματικά τους domains.

Αν δείτε περίεργες διευθύνσεις ή πίεση τύπου «κάντε το τώρα αλλιώς χάνετε τα χρήματα», πρόκειται σχεδόν σίγουρα για απάτη.

Τι να κάνετε αν πατήσατε το link

Καλέστε άμεσα την τράπεζά σας και ζητήστε φραγή καρτών και e-banking.

Αλλάξτε όλους τους κωδικούς από ασφαλή συσκευή.

Κάντε καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (11188 ή CyberAlert.gr).

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενόψει γιορτών οι απάτες αυξάνονται κατακόρυφα. Αν λάβετε ύποπτο μήνυμα, μην πατήσετε ποτέ το link — μπείτε χειροκίνητα στην επίσημη ιστοσελίδα της υπηρεσίας ή της τράπεζας.

