Καθαρίζεις πιάτα ή απλώνεις μικρόβια; Η αλήθεια για το σφουγγάρι και ο ασφαλέστερος τρόπος απολύμανσης

Αν υπάρχει ένα αντικείμενο στο σπίτι που δουλεύει αθόρυβα αλλά συγκεντρώνει περισσότερα μικρόβια κι από… το καπάκι της τουαλέτας, αυτό είναι το σφουγγάρι της κουζίνας. Κι ενώ νομίζουμε ότι πλένουμε πιάτα, στην πραγματικότητα μπορεί απλώς να “μοιράζουμε” βακτήρια παντού.

Για να ξεκαθαριστεί επιτέλους τι δουλεύει και τι όχι, το Ινστιτούτο Good Housekeeping, σε συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια, δοκίμασε όλες τις δημοφιλείς μεθόδους καθαρισμού. Και τα αποτελέσματα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία.

Ο Νο1 Νικητής: Το διάλυμα χλωρίνης

Αν θέλετε πραγματικά να είστε σίγουροι ότι “εξαφανίζετε” τους μικροοργανισμούς, αυτή είναι η μέθοδος που ξεχώρισε. Στις δοκιμές, κατάφερε να εξοντώσει το 99,9% των τριών βασικών στελεχών βακτηρίων.

Πώς γίνεται:

- Αναμείξτε 3/4 της κούπας χλωρίνη με περίπου 4 λίτρα νερό.

- Βυθίστε μέσα το σφουγγάρι για 5 λεπτά.

- Ξεπλύνετε καλά. Αυτό ήταν – καθαρό και ασφαλές.

3 Εναλλακτικές λύσεις (αν δεν θέλετε χλωρίνη)

Οι ειδικοί βρήκαν και τρεις ακόμη τρόπους που πλησιάζουν πολύ σε αποτελεσματικότητα.

1. Φούρνος μικροκυμάτων – η γρήγορη λύση

Και αυτή η μέθοδος εξοντώνει το 99,9% των μικροβίων μέσω της υψηλής θερμοκρασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σφουγγάρι πρέπει να είναι πολύ βρεγμένο – αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να πάρει φωτιά.

- Βρέξτε το με περίπου μισή κούπα νερό.

- Ζεστάνετε για 1 λεπτό (αν είναι σφουγγάρι-σύρμα) ή 2 λεπτά (αν είναι από κυτταρίνη), στη μέγιστη ισχύ.



2. Πλυντήριο πιάτων – η εύκολη λύση

Βάλτε το σφουγγάρι μαζί με τα υπόλοιπα πιάτα.

Για να επιτευχθεί το ποσοστό απολύμανσης 99,9%, χρειάζεται πρόγραμμα με στεγνωτήριο (heated dry) ή πολύ υψηλή θερμοκρασία.

3. Ξίδι – η οικολογική επιλογή

Μια πιο φυσική λύση, που όμως παραμένει αποτελεσματική: σκότωσε το 99,6% των βακτηρίων.

- Μουλιάστε το σφουγγάρι σε καθαρό, λευκό ξίδι (χωρίς αραίωση) για 5 λεπτά.

- Ξεπλύνετε καλά.

Πότε πρέπει να το πετάτε; Ο βασικός κανόνας

Όσο σχολαστικά κι αν το απολυμαίνετε, το σφουγγάρι δεν έχει απεριόριστη ζωή. Οι ειδικοί συστήνουν:

- Απολύμανση μία φορά την εβδομάδα.

- Αντικατάσταση κάθε 2–3 εβδομάδες, ανάλογα με τη χρήση.

- Αν αρχίσει να μυρίζει ή να “διαλύεται”, μην το σκέφτεστε καν: η μυρωδιά είναι σημάδι ότι τα βακτήρια έχουν ήδη εγκατασταθεί για… πάρτι.

