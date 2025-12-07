Έχεις πονόδοντο; Έτσι θα μειώσεις τον πόνο μέχρι να πας στον οδοντίατρο

Ο πονόδοντος έχει την τάση να εμφανίζεται στα πιο ακατάλληλα χρονικά σημεία – ξαφνικά, έντονα, και συχνά όταν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε οδοντίατρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις υποδηλώνει υποκείμενο πρόβλημα όπως τερηδόνα, φλεγμονή, απόστημα ή ερεθισμό στα ούλα· επομένως η επίσκεψη σε ειδικό δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Ωστόσο, υπάρχουν βήματα που μπορείς να κάνεις προσωρινά στο σπίτι ώστε να ανακουφίσεις τον πόνο μέχρι να εξεταστείς.

Πρώτο βήμα: καθάρισε καλά την περιοχή

Οτιδήποτε έχει παγιδευτεί γύρω από το δόντι μπορεί να επιδεινώσει την ενόχληση. Ένα απαλό βούρτσισμα με μαλακή οδοντόβουρτσα και η χρήση νήματος βοηθούν να απομακρυνθούν υπολείμματα τροφών.

Έπειτα μπορείς να κάνεις στοματόπλυση με χλιαρό αλατόνερο (μισό κουταλάκι αλάτι σε ένα ποτήρι νερό), ώστε να καθαριστεί η περιοχή και να μειωθεί ήπια η τοπική φλεγμονή.

Κρύο στην περιοχή για εξωτερική ανακούφιση

Αν υπάρχει πρήξιμο, μια κρύα κομπρέσα εξωτερικά στο μάγουλο για 10–15 λεπτά με διαλείμματα μπορεί να βοηθήσει. Το κρύο μειώνει το οίδημα και «ηρεμεί» τον πόνο. Ποτέ όμως δεν τοποθετείται πάγος απευθείας στο δέρμα ή πάνω στο δόντι.

Παυσίπονα: τι αναφέρεται συνήθως

Παυσίπονα όπως παρακεταμόλη ή αντιφλεγμονώδη όπως ιβουπροφαίνη μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά μέχρι την επίσκεψη στον οδοντίατρο, εφόσον είναι κατάλληλα για σένα και λαμβάνονται σύμφωνα με οδηγίες γιατρού ή φαρμακοποιού.

Απαραίτητο επίσης είναι τι να μην κάνεις:

- Μη βάζεις χάπια πάνω στο δόντι ή στα ούλα.

- Μην αυξάνεις μόνος σου τη δόση ή κάνεις συνδυασμούς φαρμάκων.

- Μην χρησιμοποιείς παυσίπονα επί μέρες για να «κρύψεις» το πρόβλημα.

Επιπλέον βοήθεια: στοματικά διαλύματα και τοπικές γέλες

Αντισηπτικά διαλύματα ή γέλες μπορούν να προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση ειδικά όταν υπάρχει ερεθισμός στα ούλα. Η δράση τους είναι προσωρινή και δεν αντικαθιστά την οδοντιατρική αντιμετώπιση.

Τι να αποφύγεις

- Πολύ ζεστά ή πολύ κρύα ποτά και τροφές

- Σκληρές τροφές που πιέζουν το δόντι

- Υπερβολικά γλυκά

- Κάπνισμα

Προτίμησε μαλακές, χλιαρές τροφές και προσπάθησε να μασάς από την άλλη πλευρά.

Πότε χρειάζεται άμεση βοήθεια

Ο πονόδοντος θεωρείται επείγων όταν:

- ο πόνος δεν υποχωρεί με παυσίπονα,

- υπάρχει έντονο ή αυξανόμενο πρήξιμο,

- εμφανίζεται πυρετός ή ρίγη,

- υπάρχει δυσκολία στο άνοιγμα στόματος ή στην κατάποση,

- υπάρχει πύον ή έντονη ερυθρότητα.

Τέτοια συμπτώματα απαιτούν άμεση οδοντιατρική intervention.

Μην αγνοήσεις τον πόνο, ακόμη κι αν περάσει

Η προσωρινή ύφεση δεν σημαίνει θεραπεία. Το πρόβλημα μπορεί να προχωρήσει χωρίς εμφανή πόνο, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ζημιά. Για αυτό, ακόμη κι αν ο πόνος κοπάσει, είναι σημαντικό να προγραμματίσεις ραντεβού για έλεγχο.

