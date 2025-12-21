# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Frosted berry nails: Το χειμερινό μανικιούρ που απογειώνει τη γιορτινή διάθεση

Frosted berry nails: Το χειμερινό μανικιούρ που απογειώνει τη γιορτινή διάθεση

Αν υπάρχει μία τάση που αποτυπώνει ιδανικά το πνεύμα των γιορτών στα νύχια, αυτή είναι τα frosted berry nails. Βαθιές αποχρώσεις του berry – από ζουμερό βατόμουρο και πλούσιο κόκκινο μέχρι σκούρο μοβ – συνδυάζονται με ένα «παγωμένο», glossy φινίρισμα που θυμίζει φρούτα καλυμμένα με ζάχαρη. Το αποτέλεσμα είναι λαμπερό, κομψό και απόλυτα χειμερινό.

Οι berry τόνοι θεωρούνται διαχρονικά από τους πιο κολακευτικούς, καθώς ταιριάζουν σχεδόν σε κάθε τόνο δέρματος. Αν και τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούσαν κυρίως στα καλοκαιρινά μανικιούρ, φέτος επιστρέφουν δυναμικά τον χειμώνα, ανανεωμένοι με frosted υφή που χαρίζει βάθος και πολυτέλεια.

Το trend έχει κατακλύσει τα social media, τα red carpets και τα βραδινά events, ενώ δεν απαιτεί υπερβολικά περίπλοκες τεχνικές. Το «μυστικό» βρίσκεται στη χρήση chrome powder ή ειδικών top coats, που δημιουργούν αυτό το παγωμένο, σχεδόν γυάλινο εφέ και κάνουν τα νύχια να δείχνουν πιο φωτεινά και ζουμερά.

Τα frosted berry nails προσφέρουν πολλές παραλλαγές: μπορείς να κινηθείς σε καθαρές μονόχρωμες αποχρώσεις για ένα chic αποτέλεσμα ή να προσθέσεις διακριτικά glitter και λεπτομέρειες για ακόμη πιο festive χαρακτήρα. Ταιριάζουν εξίσου σε καθημερινές εμφανίσεις όσο και σε βραδινά looks, κάνοντας τα νύχια σημείο αναφοράς του outfit.

Περισσότερο από μία απλή τάση, το συγκεκριμένο μανικιούρ λειτουργεί σαν μικρή δόση γιορτινής πολυτέλειας. Αν θέλεις κάτι διαφορετικό, εντυπωσιακό αλλά και απόλυτα χειμερινό, τα frosted berry nails είναι η επιλογή που αξίζει να δοκιμάσεις φέτος.

