# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Νύχια Χριστούγεννα 2025: Τα 3 κορυφαία trends που θα κυριαρχήσουν στις γιορτές

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 31 άτομα
Νύχια Χριστούγεννα 2025: Τα 3 κορυφαία trends που θα κυριαρχήσουν στις γιορτές

Αναζητάς εντυπωσιακά νύχια για τις εορταστικές βραδιές; Φέτος η σεζόν φέρνει συνδυασμό κλασικής λάμψης, κομψότητας και εκφραστικής τέχνης στο manicure, με τάσεις που καλύπτουν κάθε στυλ – από μίνιμαλ μέχρι statement nails.

Trend 1: Velvet Glass Nails – Πολυτελής λάμψη και βάθος
Μια από τις κορυφαίες τάσεις για τον χειμώνα και τις γιορτές του 2025 είναι τα velvet glass nails – μια πολυδιάστατη, σχεδόν υαλώδης επιφάνεια με βαθύ χρώμα και υπέροχη λάμψη που μοιάζει με μαγνητικό cat-eye αποτέλεσμα. Το εφέ επιτυγχάνεται με ειδικό gel και μαγνήτη πριν το στρώμα top coat, δημιουργώντας μοναδικά μοτίβα που παίζουν με το φως.

Ιδανικά χρώματα: βαθυκόκκινο, πράσινο δάσος, σοκολατί, μπλε πάγου.

Trend 2: Holiday Halo French – Κομψή εορταστική εκδοχή της French
Αν θέλεις λεπτό αλλά festive μανικιούρ, η Holiday Halo French είναι must-try. Πρόκειται για μια variation της κλασικής γαλλικής, όπου τα άκρια είναι λευκά αλλά με μια λεπτή γραμμή glitter στη μέση — σαν “halo”. Είναι ιδανικό για όσες αγαπούν minimal αλλά την ίδια στιγμή θέλουν χριστουγεννιάτικη λάμψη. 

Trend 3: Festive Classic & Cozy Tones – Κόκκινο, Burgundy & Polka Dots
Τα γιορτινά κλασικά χρώματα παραμένουν στην κορυφή, ειδικά σε rich κόκκινες και burgundy αποχρώσεις. Εναλλακτικά, polka-dot σχέδια σε εορταστικό red-silver ή χιονάτα λευκά βασικά χρώματα δίνουν παιχνιδιάρικο αλλά chic twist.

Συμβουλές για να πετύχεις το τέλειο εορταστικό manicure

Σχήμα νυχιών: Almond ή squoval για κομψότητα, ή πιο μακριά σχήματα αν θες πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Χρώματα: Rich κόκκινο, burgundy, πράσινο δάσος, πάγος, μοντέρνο chocolate brown – όλα είναι στη μόδα. 
Τελειώματα: Glitter accents για λάμψη, minimalist French με halo, ή λεπτομέρειες polka-dot για παιχνιδιάρικη εμφάνιση.
 
Tip: Μπορείς να συνδυάσεις τάσεις! Για παράδειγμα, ένα velvet glass manicure σε burgundy με λεπτό glitter halo στις άκρες είναι από τα πιο σημερινά εορταστικά looks.

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Θρίλερ για τα παιδιά από σπέρμα Δανού δότη: Πέθανε το ένα, νόσησε το δεύτερο – Αγωνία για το τρίτο
Κοινωνία

Θρίλερ για τα παιδιά από σπέρμα Δανού δότη: Πέθανε το ένα, νόσησε το δεύτερο – Αγωνία για το τρίτο

Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κοινωνία

Στο κόκκινο οι δρόμοι της Αττικής – Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Λάρισα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τρακτέρ στο κέντρο της πόλης
Κοινωνία

Λάρισα: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες – Τρακτέρ στο κέντρο της πόλης

Η πρώτη ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή ως πρόεδρος του Eurogroup: Τιμή και νίκη της πατρίδας
Πολιτική

Η πρώτη ομιλία Πιερρακάκη στη Βουλή ως πρόεδρος του Eurogroup: Τιμή και νίκη της πατρίδας

Σοκ στην Ανάβυσσο: Μεσογειακή φώκια βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι
Κοινωνία

Σοκ στην Ανάβυσσο: Μεσογειακή φώκια βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο Μαύρο Λιθάρι