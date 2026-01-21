«Σταμάτησα να πλένω το πρόσωπό μου το πρωί για 6 μήνες»: Το πείραμα που δίχασε τους δερματολόγους

Είναι ο «χρυσός κανόνας» κάθε ρουτίνας ομορφιάς, κι όμως μια γνωστή δημοσιογράφος αποφάσισε να τον καταρρίψει. Η Violeta Valdes της Vogue σταμάτησε να πλένει το πρόσωπό της κάθε πρωί για μισό χρόνο, θέλοντας να αντιμετωπίσει τη χρόνια δερματίτιδα που την ταλαιπωρούσε. Τα αποτελέσματα του πειράματός της έφεραν στο φως ένα μεγάλο δίλημμα: Είναι τελικά το πρωινό πλύσιμο απαραίτητο ή μήπως καταστρέφουμε τη φυσική ασπίδα του δέρματός μας;

Το «μυστικό» του σμήγματος και τα αποτελέσματα

Η θεωρία: Γάλλοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το σμήγμα που παράγεται τη νύχτα είναι μια φυσική ασπίδα προστασίας από ρύπους και βακτήρια. Αν το αφαιρέσουμε με το «καλημέρα», αφήνουμε το δέρμα εκτεθειμένο.

Τα θετικά: Η δημοσιογράφος είδε θεαματική βελτίωση στο έκζεμά της, καθώς το δέρμα σταμάτησε να ερεθίζεται από τα καθαριστικά.

Τα αρνητικά: Η επιδερμίδα της έγινε πιο θαμπή. Οι δερματολόγοι εξηγούν ότι χωρίς το πρωινό πλύσιμο, τα προϊόντα της προηγούμενης νύχτας (όπως η ρετινόλη) μένουν στο δέρμα και εμποδίζουν την απορρόφηση των πρωινών κρεμών.

Ποιοι μπορούν να το τολμήσουν;

Οι ειδικοί είναι ξεκάθαροι:

1. Ξηρό δέρμα / Ατοπική δερματίτιδα: Μπορούν να παραλείψουν το καθαριστικό και να χρησιμοποιήσουν μόνο νερό για να μην διαταράξουν τον ευαίσθητο φραγμό.

2. Λιπαρό / Κανονικό δέρμα: Το πρωινό πλύσιμο με ήπιο καθαριστικό παραμένει υποχρεωτικό για να αποφευχθεί η λιπαρότητα και η θαμπάδα.

