Βάλτε ελαιόλαδο στα μαλλιά σας για 20 λεπτά: Το θαύμα που θα δείτε από την πρώτη εφαρμογή και το σωστό λούσιμο

Το ελαιόλαδο δεν είναι μόνο ο «χρυσός» της ελληνικής κουζίνας, αλλά και ένας από τους πιο ισχυρούς συμμάχους για την υγεία των μαλλιών μας. Αν τα μαλλιά σας φαίνονται θαμπά, ξηρά ή σπάνε εύκολα λόγω της θερμότητας και του κρύου, μια απλή θεραπεία με ελαιόλαδο μπορεί να τα μεταμορφώσει χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε μια περιουσία σε ακριβές μάσκες του εμπορίου.

Τι προσφέρει το ελαιόλαδο στα μαλλιά:

Βαθιά Ενυδάτωση: Τα λιπαρά οξέα διεισδύουν στην τρίχα και «κλειδώνουν» την υγρασία στο εσωτερικό της.



Τα λιπαρά οξέα διεισδύουν στην τρίχα και «κλειδώνουν» την υγρασία στο εσωτερικό της. Λάμψη που διαρκεί: Λειαίνει τα λέπια της τρίχας, με αποτέλεσμα το φως να αντανακλάται καλύτερα και τα μαλλιά να φαίνονται εξαιρετικά λαμπερά.



Λειαίνει τα λέπια της τρίχας, με αποτέλεσμα το φως να αντανακλάται καλύτερα και τα μαλλιά να φαίνονται εξαιρετικά λαμπερά. Κατά του φριζαρίσματος: Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την υγρασία του περιβάλλοντος να φουσκώσει τα μαλλιά.

Δημιουργεί ένα προστατευτικό φιλμ που εμποδίζει την υγρασία του περιβάλλοντος να φουσκώσει τα μαλλιά. Πρόληψη για την ψαλίδα: Ενδυναμώνει τις άκρες και εμποδίζει το σπάσιμο.

Η σωστή διαδικασία (Βήμα-Βήμα):

Προετοιμασία: Ζεστάνετε ελαφρώς μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου (να είναι χλιαρό, όχι καυτό).

Ζεστάνετε ελαφρώς μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου (να είναι χλιαρό, όχι καυτό). Εφαρμογή: Απλώστε το στα μαλλιά σας, εστιάζοντας κυρίως από τη μέση έως τις άκρες. Αποφύγετε τις ρίζες αν έχετε λιπαρά μαλλιά.

Απλώστε το στα μαλλιά σας, εστιάζοντας κυρίως από τη μέση έως τις άκρες. Αποφύγετε τις ρίζες αν έχετε λιπαρά μαλλιά. Αναμονή: Τυλίξτε τα μαλλιά σας με μια ζεστή πετσέτα ή μια διάφανη μεμβράνη. Η θερμότητα βοηθά το λάδι να δράσει βαθύτερα. Αφήστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά (αν έχετε χρόνο, αφήστε το και μία ώρα).

Τυλίξτε τα μαλλιά σας με μια ζεστή πετσέτα ή μια διάφανη μεμβράνη. Η θερμότητα βοηθά το λάδι να δράσει βαθύτερα. Αφήστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά (αν έχετε χρόνο, αφήστε το και μία ώρα). Το μυστικό στο λούσιμο: Για να μην μείνουν τα μαλλιά λαδωμένα, βάλτε το σαμπουάν σε στεγνά μαλλιά πάνω από το λάδι, κάντε μασάζ και μετά ρίξτε νερό. Αυτό διαλύει τα λιπαρά στοιχεία πολύ πιο εύκολα.



Extra Tip: Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε στο λάδι 2 σταγόνες αιθέριο έλαιο δενδρολίβανου, το οποίο διεγείρει την ανάπτυξη της τρίχας.

Διαβάστε ακόμα: Φωτοθεραπεία Προσώπου: Η «μαγεία» του LED φωτός – Πώς λειτουργεί και ποιο χρώμα να επιλέξετε