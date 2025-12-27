Το λάθος στα φρύδια που προσθέτει χρόνια στο πρόσωπο – Τι αποφεύγουν οι makeup artists

Ένα και μόνο στοιχείο στο μακιγιάζ μπορεί να αλλάξει δραστικά την εικόνα του προσώπου: τα φρύδια. Σύμφωνα με επαγγελματίες του χώρου, το υπερβολικά λεπτό ή αυστηρά σχεδιασμένο φρύδι είναι από τα πιο συχνά λάθη που «βαραίνουν» το βλέμμα και κάνουν το πρόσωπο να δείχνει πιο ώριμο απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Με το πέρασμα του χρόνου, τα φρύδια χάνουν φυσικά πυκνότητα και σχήμα. Όταν όμως επιμένουμε να τα λεπταίνουμε ή να τονίζουμε έντονα το τόξο τους, το αποτέλεσμα γίνεται αντίθετο από το επιθυμητό: τα μάτια φαίνονται μικρότερα, τα χαρακτηριστικά σκληραίνουν και το βλέμμα χάνει τη φρεσκάδα του.

Το σχήμα που «γερνά» το βλέμμα

Οι makeup artists συμφωνούν ότι τα πολύ λεπτά φρύδια, τα υπερβολικά καμπυλωτά ή εκείνα με αυστηρή, σχεδόν γραφιστική γραμμή, προσθέτουν οπτικά χρόνια. Αντί να ανοίγουν το βλέμμα, δημιουργούν σκιά στο πάνω μέρος των ματιών και αλλοιώνουν τη φυσική ισορροπία του προσώπου.

Η συμβουλή των ειδικών

Η διεθνώς αναγνωρισμένη makeup artist Val Garland επισημαίνει ότι το μολύβι φρυδιών είναι βασικό εργαλείο, ειδικά σε πιο ώριμα πρόσωπα — αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά. Στόχος δεν είναι να «σχεδιάσουμε» από την αρχή το φρύδι, αλλά να γεμίσουμε διακριτικά τα κενά, να επαναφέρουμε τη φυσική γραμμή και να μαλακώσουμε το τόξο.

Η ίδια τονίζει πως η υπερβολή είναι ο μεγαλύτερος εχθρός: έντονα περιγράμματα και σκληρές γωνίες κάνουν το βλέμμα κουρασμένο, ενώ ένα απαλό αποτέλεσμα δείχνει πάντα πιο νεανικό.

Στην πράξη: το νεανικό εφέ

Η επιλογή μιας πιο γεμάτης αλλά φυσικής γραμμής λειτουργεί σαν μικρό οπτικό λίφτινγκ. Ένα απλό χτένισμα των φρυδιών προς τα πάνω, ελαφρύ γέμισμα μόνο εκεί που χρειάζεται και σταθεροποίηση με διάφανο gel αρκούν για να αλλάξουν συνολικά την έκφραση του προσώπου.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: όσο πιο φυσικά και απαλά δείχνουν τα φρύδια, τόσο πιο φωτεινό και ξεκούραστο φαίνεται το βλέμμα — και τόσο λιγότερα χρόνια «προσθέτει» το μακιγιάζ.

