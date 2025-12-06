Πώς να κρατάς τα χέρια σου απαλά όλο το χρόνο: Μυστικά από επαγγελματίες

Τα χέρια μας είναι ίσως το πιο εκτεθειμένο και ταυτόχρονα παραμελημένο σημείο του σώματος. Συνήθως τα θυμόμαστε όταν έρχεται ο χειμώνας και η ξηρότητα, το σκάσιμο και το κάψιμο γίνονται καθημερινότητα. Η χαμηλή θερμοκρασία, η μειωμένη υγρασία και η θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους αφαιρούν τα φυσικά έλαια του δέρματος και αποδυναμώνουν την προστατευτική του λειτουργία.

Ωστόσο, υπάρχουν επαγγελματίες που τα χέρια τους καταπονούνται πολύ περισσότερο από τα δικά μας: μάγειρες, εργαζόμενοι στην εστίαση, κομμωτές, νοσηλευτικό προσωπικό. Κι όμως, καταφέρνουν να τα κρατούν σε καλή κατάσταση. Από τις δικές τους καθημερινές συνήθειες μπορούμε να κερδίσουμε πολύτιμα tips.

Τι κάνουν οι μάγειρες και οι επαγγελματίες της κουζίνας

Άνθρωποι που πλένουν τα χέρια τους δεκάδες φορές την ημέρα, μοιράζονται δύο απλά αλλά αποτελεσματικά μυστικά:

• Πυκνές, θρεπτικές κρέμες με βούτυρο καριτέ ή ρετινόλη πριν τον ύπνο

Η νύχτα είναι η καλύτερη στιγμή για αποκατάσταση της επιδερμίδας. Οι πλούσιες συνθέσεις «κλειδώνουν» την υγρασία και επουλώνουν μικρορωγμές.

• Φυσικά έλαια μετά από κάθε πλύσιμο των χεριών

Μικρή ποσότητα ελαιολάδου, αμυγδαλέλαιου ή ελαίου καρύδας μπορεί να κάνει πραγματικά τη διαφορά σε υγρασία και απαλότητα.

Τι προτείνουν οι κομμωτές – οι πιο ταλαιπωρημένα χέρια από χημικά

Οι κομμωτές, που έρχονται συνεχώς σε επαφή με νερό, βαφές και προϊόντα styling, γνωρίζουν καλά πώς να προστατεύονται:

• Αποφυγή αντιβακτηριδιακών σαπουνιών που στεγνώνουν υπερβολικά

• Συχνή χρήση ενυδατικών κρεμών με γλυκερίνη

• Χωρίς δαχτυλίδια στη δουλειά, γιατί παγιδεύουν χημικά και υγρασία

• Και ο «κανόνας-χρυσός»: γάντια (latex ή βαμβακερά για ευαίσθητες επιδερμίδες)

Όπως λένε οι ίδιοι: «θέλει λίγη συνήθεια, αλλά το αποτέλεσμα αξίζει».

Τι λέει η ιατρική πλευρά για το σωστό πλύσιμο

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι το πλύσιμο των χεριών είναι η σημαντικότερη άμυνα κατά των μικροβίων και πρέπει να γίνεται:

• πριν/μετά την προετοιμασία φαγητού

• πριν το φαγητό

• μετά τη χρήση τουαλέτας

• μετά την επαφή με ζώα, σκουπίδια ή πιθανώς μολυσμένες επιφάνειες

• πριν και μετά τη φροντίδα ασθενή ή τραύματος

Όταν δεν υπάρχει νερό, αντισηπτικό με τουλάχιστον 60% αλκοόλη είναι η επόμενη επιλογή – αλλά με μέτρο, γιατί προκαλεί ξηρότητα.

Η ρουτίνα που σώζει χέρια – απλή, εφαρμόσιμη, αποτελεσματική

Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας:

Πλύσιμο με χλιαρό, όχι καυτό νερό

Σαπούνι ήπιο, χωρίς άρωμα και χρωστικές

Ταμποναριστό στέγνωμα, όχι έντονο τρίψιμο

Όσο είναι ακόμη νωπά, ενυδατική κρέμα ή βαζελίνη

Αν γίνεται, εφαρμογή κρέμας μετά από κάθε πλύσιμο και πάντα πρωί–βράδυ

Το μυστικό δεν είναι να προστατεύεις τα χέρια μόνο όταν σκάνε· είναι να μην τα αφήσεις να φτάσουν εκεί.

Τα χέρια δουλεύουν για εμάς κάθε μέρα. Αντιμετωπίζουν κρύο, σαπούνι, χημικά, τριβή. Αν περιποιηθούμε την επιδερμίδα τους με την ίδια φροντίδα που περιποιούμαστε το πρόσωπο, μπορούν να μείνουν υγιή και απαλά όλο τον χρόνο. Αρκεί:

• σωστό πλύσιμο

• ήπια προϊόντα

• συστηματική ενυδάτωση

• προστασία σε δύσκολες συνθήκες

Η ξεκούραση και η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια – είναι απαραίτητη ανάγκη, ακόμη και για τα χέρια μας.

Διαβάστε ακόμα: Το καλύτερο μακιγιάζ για πεσμένα βλέφαρα: Τεχνικές για άμεσο lifting