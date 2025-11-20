3 λάθη στο στέγνωμα που καταστρέφουν τα μαλλιά

Μετά από μια κουραστική μέρα, το ζεστό μπάνιο και το λούσιμο είναι από τις πιο απολαυστικές στιγμές χαλάρωσης. Όμως η βιασύνη στο στέγνωμα μπορεί να προκαλέσει φριζάρισμα, ψαλίδα και θαμπή όψη – προβλήματα που, σύμφωνα με ειδικούς όπως η τριχολόγος Misti Barnes και ο hairstylist Pablo Robledo, οφείλονται στις λάθος τεχνικές.

Παρακάτω, οι 3 σημαντικότεροι κανόνες που πρέπει να εφαρμόζεις για υγιή, λαμπερά και λεία μαλλιά.

1. Μην ξεκινάς το πιστολάκι αμέσως μετά το μπάνιο

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να αρχίζουν το στέγνωμα πάνω στα πολύ βρεγμένα μαλλιά.

Τύλιξε τα μαλλιά σε βαμβακερή πετσέτα για λίγα λεπτά, χωρίς τρίψιμο (το τρίψιμο προκαλεί φριζάρισμα).

Αν μπορείς, άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά για 10–15 λεπτά. Έτσι μειώνεται ο χρόνος έκθεσης στη θερμότητα και η τρίχα προστατεύεται σημαντικά.

2. Πάντα θερμοπροστατευτικό + σωστή φορά αέρα

Μόλις φύγει η περιττή υγρασία, εφάρμοσε θερμοπροστατευτικό σπρέι – δημιουργεί ασπίδα στη θερμότητα και μειώνει το φριζάρισμα.

Κατά το στέγνωμα, ο Robledo τονίζει ότι ο αέρας πρέπει να κατευθύνεται από τη ρίζα προς τις άκρες, ώστε να λειαίνεται η επιφάνεια της τρίχας και να μειώνεται η φθορά.

Κράτα το πιστολάκι 15–20 εκατοστά μακριά και απόφυγε την υπερβολική θερμοκρασία. Στο τέλος, πέρασε κρύο αέρα για να «κλείσουν» τα λέπια της τρίχας και να αυξηθεί η λάμψη.

3. Μην παρακάνεις με τη θερμότητα + σωστή βούρτσα

Το υπερβολικό στέγνωμα σπάει την τρίχα και δημιουργεί έντονη ψαλίδα. Μόλις νιώσεις ότι τα μαλλιά είναι στεγνά, σταμάτα – δεν χρειάζεται να αφαιρέσεις κάθε ίχνος υγρασίας.

Επίλεξε βούρτσα φυσικής τρίχας (αγριογούρουνο ή μπαμπού) για πιο λεία επιφάνεια και λιγότερη στατικότητα. Οι πλαστικές βούρτσες επιδεινώνουν το φριζάρισμα.

