Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης διαψεύδει τα σενάρια για πολιτική καριέρα: «Δεν έχω το στομάχι ούτε την ψυχική αντοχή»

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που τον ήθελαν υποψήφιο βουλευτή, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Gala. Ο γνωστός ηθοποιός εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν σκοπεύει να ασχοληθεί σύντομα με τον χώρο της πολιτικής, παρά το ενδιαφέρον που έχει δείξει κατά καιρούς για αυτήν. Τόνισε ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη ψυχική αντοχή και το «στομάχι» που απαιτείται για μια τέτοια ενασχόληση.

Η διάψευση των πολιτικών σεναρίων

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης διέψευσε τις φήμες που τον ήθελαν να είναι υποψήφιος βουλευτής, δηλώνοντας ότι, παρόλο που κατά καιρούς είχε εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον για την πολιτική, στην πραγματικότητα δεν θεωρεί ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα για να δραστηριοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Η συνέντευξη στο περιοδικό Gala αποτέλεσε την ευκαιρία για τον ηθοποιό να τοποθετηθεί επί του θέματος, βάζοντας τέλος στις σχετικές εικασίες.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός δήλωσε πως «δεν νομίζω ότι έχω το στομάχι, ούτε την ψυχική αντοχή που χρειάζεται» για να ασχοληθεί με την πολιτική. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την προσωπική του εκτίμηση για τις απαιτήσεις του πολιτικού στίβου, οι οποίες, όπως φαίνεται, τον οδηγούν στην απόφαση να παραμείνει μακριά από αυτόν.

Η στάση του απέναντι στα κοινά και το «ωχ αδελφέ»

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει ένα χαρακτηριστικό, όπως το χαρακτήρισε, κοινωνικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην έκφραση «ωχ αδελφέ», την οποία περιέγραψε ως ένα εγγενές κοινωνικό χαρακτηριστικό που δεν πιστεύει ότι υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου. Η παρατήρηση αυτή αναδεικνύει μια γενικότερη τάση που έχει εντοπίσει στην ελληνική κοινωνία.

Σύμφωνα με τον ηθοποιό, αυτή η νοοτροπία οδηγεί σε έλλειψη φροντίδας για όσα είναι δημόσια και δεν αφορούν άμεσα το στενό προσωπικό συμφέρον και ενδιαφέρον. Ως παραδείγματα αυτής της αδιαφορίας, ανέφερε περιστατικά όπως οι εκρήξεις από σπασμένους αγωγούς φυσικού αερίου στην Πλάκα, οι εκτροχιασμοί τρένων που προκαλούν εθνικές τραγωδίες, καθώς και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν σπίτια από τον μετροπόντικα.

Προσωπική φιλοσοφία και φροντίδα του «οίκου»

Αντί να ασχοληθεί με την πολιτική, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιλέγει να επικεντρωθεί στη φροντίδα του «οίκου» του. Όπως εξήγησε, αυτό περιλαμβάνει τις θεατρικές του παραστάσεις, το σπίτι του, την οικογένειά του και τις σχέσεις του, τονίζοντας ότι και οι σχέσεις απαιτούν την ίδια φροντίδα και προσοχή. Η προσήλωσή του σε αυτούς τους τομείς αποτελεί την απάντησή του στην ερώτηση για το αν θα ήθελε να κάνει κάτι για τα προβλήματα που παρατηρεί στην κοινωνία.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως προσπαθεί να δίνει προτεραιότητα σε αυτούς τους προσωπικούς και επαγγελματικούς τομείς της ζωής του, θεωρώντας τους ως τον κύριο άξονα της καθημερινότητάς του. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει την πεποίθησή του ότι η προσωπική φροντίδα και η οργάνωση του άμεσου περιβάλλοντος είναι καθοριστικής σημασίας.

Τα μότο του Καρλ Πόπερ και η «αδιάκοπη κοπιώδης φροντίδα»

Στο πλαίσιο της προσωπικής του φιλοσοφίας, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης αποκάλυψε δύο φράσεις που λειτουργούν ως μότο στη ζωή του. Η μία προέρχεται από τον Καρλ Πόπερ, ο οποίος είχε πει ότι «η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων». Ο ηθοποιός σημείωσε ότι αυτή η φράση είναι χρήσιμη για να τη θυμάται κανείς όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, προσφέροντας μια πρακτική οπτική στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Η δεύτερη φράση που τον καθοδηγεί είναι ότι «η ζωή στην πραγματικότητα είναι αδιάκοπη κοπιώδης φροντίδα». Εξήγησε ότι αν κάποιος δει τη φροντίδα, όπως το να ξαναγυαλίσει ένα ασημένιο αντικείμενο που έχει οξειδωθεί με τον χρόνο, όχι ως αγγαρεία αλλά ως δημιουργία, τότε αυτή η διαδικασία αποκτά βαθύτερο νόημα και αξία.

Η δημιουργική πλευρά της φροντίδας

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ανέλυσε περαιτέρω την έννοια της φροντίδας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία «παίρνω κάτι που έχει την τάση να φθείρεται και του ξαναδίνω ζωή». Αυτό σημαίνει, όπως διευκρίνισε, να δίνει κανείς στα πράγματα μια τάξη, να τα οργανώνει, να τα φωτίζει και να τα περιποιείται, μετατρέποντας την απλή συντήρηση σε πράξη δημιουργίας.

Καταλήγοντας, ο ηθοποιός τόνισε ότι αν κάποιος κατανοήσει πως η ζωή είναι μια συνεχής και κοπιώδης φροντίδα για τους ανθρώπους και τα πράγματα, και το αποδεχτεί ως κάτι που του δίνει νόημα, τότε αυτή η ζωή μπορεί να είναι «πολύ ωραία». Η φιλοσοφία του αυτή αναδεικνύει την αξία της προσπάθειας και της αφοσίωσης σε όσα μας περιβάλλουν.

Με πληροφορίες από: Newsit