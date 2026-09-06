Γκρίζα μαλλιά που κιτρινίζουν; Το συχνό λάθος στη φροντίδα τους που κάνουν πολλοί χωρίς να το καταλαβαίνουν

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν γκρίζα μαλλιά είναι η εμφάνιση κιτρινωπών ή ακόμα και πρασινωπών αποχρώσεων. Η πρώτη αντίδραση πολλών είναι να αυξήσουν τη χρήση μωβ σαμπουάν, όμως, σύμφωνα με τους κομμωτές, αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι λανθασμένη και να επιδεινώσει την κατάσταση.

Γιατί τα γκρίζα μαλλιά αλλάζουν απόχρωση;

Τα γκρίζα και λευκά μαλλιά διαφέρουν από τα χρωματιστά, καθώς περιέχουν πολύ λίγη ή καθόλου μελανίνη. Αυτό τα καθιστά ιδιαίτερα ευαίσθητα σε εξωτερικές επιδράσεις που μπορούν να αλλοιώσουν το χρώμα τους.

Ο ήλιος, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η θερμότητα από συσκευές styling και διάφορα κατάλοιπα προϊόντων που έρχονται σε επαφή με την τρίχα, μπορούν σταδιακά να επηρεάσουν την απόχρωση των μαλλιών. Ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η υπεριώδης ακτινοβολία συμβάλλει στην οξείδωση της τρίχας, με αποτέλεσμα τα γκρίζα μαλλιά να φαίνονται πιο θαμπά ή να αποκτήσουν κιτρινωπή όψη.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρώμα

Πέρα από την ηλιακή ακτινοβολία, πολλοί άλλοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αλλαγές στο χρώμα των γκρίζων μαλλιών. Το χλώριο της πισίνας, τα μέταλλα και τα άλατα που βρίσκονται στο νερό, η ρύπανση, ο καπνός, καθώς και τα υπολείμματα από προϊόντα styling, μπορούν να συσσωρευτούν στην τρίχα και να αλλοιώσουν την αρχική της απόχρωση.

Οι πρασινωπές ανταύγειες αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση και συχνά συνδέονται με την έκθεση σε χλώριο ή την παρουσία μετάλλων στο νερό. Επίσης, μπορεί να εμφανιστούν μετά από λανθασμένη επιλογή ή εφαρμογή toner.

Ο ρόλος του μωβ σαμπουάν και οι περιορισμοί του

Το μωβ σαμπουάν έχει καθιερωθεί ως βασικό προϊόν στη φροντίδα των γκρίζων μαλλιών, και όχι άδικα. Η βιολετί χρωστική του δουλεύει με βάση τις αρχές της χρωματομετρίας, βοηθώντας στην εξουδετέρωση των κίτρινων τόνων και χαρίζοντας μια πιο ψυχρή απόχρωση.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το μωβ σαμπουάν έχει συγκεκριμένους περιορισμούς. Δεν μπορεί να απομακρύνει το χλώριο, τα μέταλλα, τους ρύπους ή τα συσσωρευμένα κατάλοιπα από την τρίχα. Επίσης, δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη φθορά που έχει προκληθεί από την υπερβολική θερμότητα ή την αφυδάτωση.

Η σωστή χρήση για υγιή γκρίζα μαλλιά

Η πολύ συχνή χρήση του μωβ σαμπουάν μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες. Μπορεί να κάνει τα μαλλιά ξηρά και να τους δώσει ένα υπερβολικά ψυχρό, μουντό ή άτονο αποτέλεσμα, αντί για τη λαμπερή γκρίζα απόχρωση που επιθυμούμε.

Για αυτούς τους λόγους, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση του με μέτρο. Συνήθως, μία έως δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετές, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες του κάθε τύπου μαλλιών και τις συγκεκριμένες οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.

Με πληροφορίες από: newsitamea.gr