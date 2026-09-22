ΔΕΔΔΗΕ: Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα στην Αθήνα και σε περιοχές της Αττικής

Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, επηρεάζοντας σημαντικό μέρος της Αττικής. Οι εργασίες αυτές θα οδηγήσουν σε προσωρινή διακοπή του ρεύματος τόσο στην Αθήνα όσο και σε δεκατρείς επιπλέον περιοχές του νομού, σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό.

Οι προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) έχει εντάξει στο σημερινό του πρόγραμμα εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου. Αυτές οι προγραμματισμένες ενέργειες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της αξιοπιστίας της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Ως αποτέλεσμα των εργασιών αυτών, οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των επηρεαζόμενων περιοχών θα αντιμετωπίσουν προσωρινές διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Οι διακοπές έχουν προγραμματιστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, και αφορούν διάφορες τοποθεσίες εντός της Αττικής.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται στην Αθήνα και την ευρύτερη Αττική

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, μία από τις βασικές περιοχές που θα επηρεαστούν από τις σημερινές διακοπές ρεύματος είναι η Αθήνα. Η πρωτεύουσα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Εκτός από την Αθήνα, ο προγραμματισμός του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει και άλλους δήμους και περιοχές της Αττικής. Συνολικά, δεκατρείς επιπλέον περιοχές έχουν ανακοινωθεί ότι θα αντιμετωπίσουν διακοπές ρεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων.

Αναλυτική λίστα των δήμων και περιοχών με διακοπές

Η λίστα των περιοχών που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος είναι εκτενής. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το Περιστέρι και η Φυλή, δύο σημαντικές περιοχές της Δυτικής Αττικής. Επίσης, η Νέα Σμύρνη και η Βούλα, δήμοι στα νότια προάστια, θα βρεθούν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνονται ο Κορυδαλλός, το Λαύριο και η Κηφισιά, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα του νομού. Ο Άγιος Δημήτριος και το Μαρκόπουλο είναι επίσης δύο από τις περιοχές όπου ο ΔΕΔΔΗΕ έχει προγραμματίσει εργασίες για σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Περισσότερες περιοχές στο πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για σήμερα

Ο προγραμματισμός των διακοπών ρεύματος επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, οι δήμοι Μεγαρέων, Βίλια-Μέγαρα και Ασπρόπυργος περιλαμβάνονται στη λίστα των επηρεαζόμενων περιοχών. Αυτές οι διακοπές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών που έχει ορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος, οι προγραμματισμένες διακοπές αφορούν και τον Άλιμο, καθώς και το Παλαιό Φάληρο. Όλες οι παραπάνω περιοχές, μαζί με την Αθήνα, θα βρεθούν χωρίς ηλεκτροδότηση κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, λόγω των προγραμματισμένων εργασιών του Διαχειριστή του Δικτύου.

Με πληροφορίες από: Enikos