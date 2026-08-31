Ο Σεπτέμβριος αναδεικνύεται σε δημοφιλή μήνα για ταξίδια, με την Ισπανία να κυριαρχεί στις κρατήσεις

Ο Σεπτέμβριος, παραδοσιακά ο μήνας της επιστροφής στις καθημερινές υποχρεώσεις, μετατρέπεται πλέον σε μια ολοένα και πιο ελκυστική περίοδο για διακοπές. Όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν τις αρχές του φθινοπώρου για τις αποδράσεις τους, εκμεταλλευόμενοι τις ευνοϊκές συνθήκες που προσφέρει αυτή η εποχή. Η τάση αυτή παρατηρείται τόσο σε γενικό πληθυσμό όσο και σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, με την Ισπανία να αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος ευρωπαϊκός προορισμός.

Η νέα τάση των φθινοπωρινών διακοπών

Ενώ για τους περισσότερους ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί την επανέναρξη των εργασιών και των σχολείων, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σαφής προτίμηση για διακοπές κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα. Οι ταξιδιώτες επιλέγουν τις αρχές του Σεπτεμβρίου καθώς οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές, τα πλήθη των τουριστών έχουν μειωθεί σημαντικά και οι τιμές είναι αισθητά πιο οικονομικές σε σύγκριση με την καρδιά του καλοκαιριού.

Ακόμη και οι πιο εύποροι ταξιδιώτες δείχνουν πλέον προτίμηση για το φθινόπωρο, επικαλούμενοι τις καλύτερες καιρικές συνθήκες και τον λιγότερο συνωστισμό. Ο εμπορικός διευθυντής της Air Canada, Μαρκ Γκαλάρντο, δήλωσε στο Reuters ότι για τον φετινό Σεπτέμβριο και Οκτώβριο καταγράφεται τεράστια αύξηση στις κρατήσεις για ταξίδια business class προς προορισμούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και γενικότερα η περιοχή της Μεσογείου.

Αύξηση στις κρατήσεις και το «Super September»

Η έκθεση Travel Trends 2026 της ABTA αναδεικνύει χαρακτηριστικά την τάση του «Super September», καθώς ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν τον συγκεκριμένο μήνα για τις διακοπές τους στο εξωτερικό. Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση στην πρόθεση των ταξιδιωτών να πραγματοποιήσουν διακοπές στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο από το 2023 και μετά.

Συγκεκριμένα, το 17% των ταξιδιωτών δήλωσε ότι σχεδίαζε να ταξιδέψει τον Σεπτέμβριο του 2023, ποσοστό που αυξήθηκε στο 23% για το 2024. Για το 2025, σχεδόν ένας στους τέσσερις ταξιδιώτες, δηλαδή το 24%, έχει εκφράσει την πρόθεση να ταξιδέψει τον ίδιο μήνα. Η ABTA προβλέπει ότι αυτή η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.

Δημοτικότητα σε όλες τις ηλικίες και για όσους δεν έχουν παιδιά

Παρόλο που οι μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή οι ταξιδιώτες από 55 έως 63 ετών και αυτοί άνω των 65 ετών, δηλώνουν ότι είναι πιο πιθανό να επιλέξουν τον Σεπτέμβριο για τις διακοπές τους στο εξωτερικό, η ABTA έχει παρατηρήσει μια γενικότερη αύξηση της προτίμησης για τον συγκεκριμένο μήνα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες.

Επιπλέον, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για όσους δεν έχουν παιδιά. Το 25% των ατόμων κάτω των 45 ετών που δεν έχουν παιδιά στο σπίτι, καθώς και το 37% των ατόμων άνω των 45 ετών χωρίς παιδιά, δήλωσαν ότι σχεδιάζουν διακοπές τον Σεπτέμβριο. Αυτό υποδηλώνει μια ευρύτερη αποδοχή του Σεπτεμβρίου ως ιδανικής περιόδου για ταξίδια.

Η επιβεβαίωση από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία

Την αυξανόμενη δημοτικότητα του Σεπτεμβρίου επιβεβαιώνει και το διαδικτυακό ταξιδιωτικό πρακτορείο eSky.com. Ο Marcin Starkowski, διευθυντής επικοινωνίας της πλατφόρμας, δήλωσε στο Euronews ότι παρατηρείται μια σαφής αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες αντιμετωπίζουν την αρχή της ενδιάμεσης περιόδου.

Σύμφωνα με τον κ. Starkowski, ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε έναν ολοένα και πιο ελκυστικό μήνα για ταξίδια, καθώς συνδυάζει καλές καιρικές συνθήκες με χαμηλότερες τιμές, λιγότερο συνωστισμό και μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με την καρδιά του καλοκαιριού. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων.

Η Ισπανία στην κορυφή των προτιμήσεων

Όσον αφορά τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τον Σεπτέμβριο, τα στοιχεία που παρέχει η eSky είναι αποκαλυπτικά. Η Ισπανία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον μεταξύ των ταξιδιωτών, καταλαμβάνοντας ένα σημαντικό μερίδιο στις κρατήσεις των πελατών του πρακτορείου.

Συγκεκριμένα, η Ισπανία έχει μερίδιο 27,9% στο σύνολο των κρατήσεων, καθιστώντας την τον κορυφαίο ευρωπαϊκό προορισμό για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου. Η χώρα αυτή φαίνεται να προσελκύει ένα μεγάλο ποσοστό ταξιδιωτών που αναζητούν τις ιδανικές συνθήκες για τις φθινοπωρινές τους διακοπές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis