Weekend Getaway: 3 άγνωστα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας για την τέλεια ανοιξιάτικη απόδραση

Ενώ η Δημητσάνα και η Στεμνίτσα «βουλιάζουν» από κόσμο κάθε Σαββατοκύριακο, η είδηση που μοιράζονται οι ψαγμένοι travellers το 2026 είναι η ανακάλυψη της «άλλης» Αρκαδίας. Πρόκειται για χωριά που μοιάζουν σταματημένα στον χρόνο, κρυμμένα μέσα σε ελατοδάση και δίπλα σε κρυστάλλινα τρεχούμενα νερά. Η πραγματικότητα είναι ότι η απόλυτη ηρεμία βρίσκεται μόλις δύο ώρες μακριά από την Αθήνα, σε προορισμούς που προσφέρουν αυθεντική φιλοξενία χωρίς τις ουρές των τουριστών.

1. Κανδήλα: Το «μπαλκόνι» του Μαινάλου

Χτισμένη στις παρυφές του όρους Ολίγυρτος, η Κανδήλα είναι η έκπληξη της περιοχής.

Γιατί να πάτε: Για το εντυπωσιακό μοναστήρι της Παναγίας της Κανδήλας που είναι κυριολεκτικά σκαρφαλωμένο μέσα σε μια σπηλιά στον βράχο.
Η εμπειρία: Δοκιμάστε τις περίφημες τοπικές ντομάτες και το μέλι ελάτης, ενώ οι λάτρεις της πεζοπορίας θα βρουν εδώ μερικά από τα πιο παρθένα μονοπάτια του Μαινάλου.

2. Πράσινο: Η «μικρή Ελβετία» της Γορτυνίας

Όπως προδίδει και το όνομά του, το χωριό αυτό είναι πνιγμένο στα πλατάνια και τις καρυδιές.

Το Highlight: Το χωριό διασχίζεται από μικρά ρυάκια, δημιουργώντας έναν συνεχή ήχο τρεχούμενου νερού που σε χαλαρώνει αμέσως.
Must See: Η πετρόχτιστη πλατεία με τον υπεραιωνόβιο πλάτανο, όπου θα απολαύσετε παραδοσιακό ελληνικό καφέ στη χόβολη και σπιτικά γλυκά του κουταλιού.

3. Βαλτεσινίκο: Ο πέτρινος «φρουρός» στα 1.180 μέτρα

Αν και πιο γνωστό από τα προηγούμενα, το Βαλτεσινίκο παραμένει ένας προορισμός για όσους αναζητούν την απομόνωση και την υψηλή αισθητική.

Η Αρχιτεκτονική: Τα επιβλητικά πέτρινα αρχοντικά και οι δέκα βυζαντινές εκκλησίες του χωριού συνθέτουν ένα σκηνικό μοναδικής ομορφιάς.
Γιατί τώρα: Τον Μάρτιο, το δάσος γύρω από το χωριό ανθίζει και η θέα προς τις χιονισμένες κορυφές του Μαινάλου είναι η καλύτερη «καρτ ποστάλ» που μπορείτε να πάρετε μαζί σας.

Tips για το ταξίδι σας

Μην ξεχάσετε να γεμίσετε το πορτ-μπαγκάζ με τοπικά προϊόντα: χυλοπίτες, τραχανά και το περίφημο κρασί της Μαντινείας. Το 2026, ο αγροτουρισμός στην Αρκαδία έχει αναβαθμιστεί, με μικρούς ξενώνες που προσφέρουν βιολογικό πρωινό και δραστηριότητες στη φύση.

