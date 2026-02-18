Airbnb: «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα» – Η νέα ευέλικτη υπηρεσία φτάνει στην Ελλάδα

Η Airbnb ανακοίνωσε την έναρξη μιας νέας, πρωτοποριακής υπηρεσίας πληρωμών για τους ταξιδιώτες από και προς την Ελλάδα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ευελιξίας και της προσβασιμότητας. Η υπηρεσία «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα» επιτρέπει στους χρήστες να δεσμεύουν το κατάλυμα της επιλογής τους χωρίς καμία άμεση οικονομική επιβάρυνση τη στιγμή της κράτησης.

Πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία

Η νέα επιλογή είναι σχεδιασμένη για να διευκολύνει τον προγραμματισμό των ταξιδιωτών, ειδικά σε περιπτώσεις ομαδικών κρατήσεων ή όταν απαιτείται χρόνος για τον συντονισμό των οικονομικών.

Μηδενικό αρχικό κόστος: Οι ταξιδιώτες μπορούν να «κλειδώσουν» την κράτησή τους σε επιλεγμένα καταλύματα παγκοσμίως χωρίς να πληρώσουν τίποτα εκείνη τη στιγμή.



Οι ταξιδιώτες μπορούν να «κλειδώσουν» την κράτησή τους σε επιλεγμένα καταλύματα παγκοσμίως χωρίς να πληρώσουν τίποτα εκείνη τη στιγμή. Προϋποθέσεις: Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που ακολουθούν «μέτρια» ή «ευέλικτη» πολιτική ακύρωσης.



Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για καταχωρήσεις που ακολουθούν «μέτρια» ή «ευέλικτη» πολιτική ακύρωσης. Χρονοδιάγραμμα πληρωμής: Η εξόφληση του ποσού ολοκληρώνεται λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου δωρεάν ακύρωσης, διασφαλίζοντας έτσι και τους οικοδεσπότες.



Η εξόφληση του ποσού ολοκληρώνεται λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου δωρεάν ακύρωσης, διασφαλίζοντας έτσι και τους οικοδεσπότες. Οικοδεσπότες: Οι πολιτικές ακύρωσης που έχουν ορίσει οι ιδιοκτήτες παραμένουν αμετάβλητες, ενώ εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος για νέα κράτηση σε περίπτωση ακύρωσης.

Γιατί οι ταξιδιώτες αναζητούν ευελιξία

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Airbnb και της Focaldata, οι οικονομικές διευκολύνσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων:

60% των συμμετεχόντων θεωρεί τους ευέλικτους τρόπους πληρωμής καθοριστικούς για την κράτηση διακοπών.

42% των ταξιδιωτών δήλωσε ότι στο παρελθόν έχασε το κατάλυμα που ήθελε επειδή καθυστέρησε ο συντονισμός της πληρωμής με την υπόλοιπη παρέα.

55% χρησιμοποιεί ήδη ευέλικτες επιλογές (όπως η Klarna), δείχνοντας μια παγκόσμια τάση προς το «buy now, pay later».

Ταξιδιωτικές τάσεις για το 2026

Η Airbnb, παράλληλα με τη νέα υπηρεσία, παρουσίασε τις προβλέψεις της για τη νέα χρονιά, οι οποίες δείχνουν μια στροφή στην αυθεντικότητα:

«Touching Grass»: Μεγάλη αύξηση (35%) στις αναζητήσεις για διαμονή κοντά σε εθνικά πάρκα και στη φύση, με στόχο την αποσύνδεση από τις οθόνες. Event Tourism: Το 65% των κορυφαίων αναζητήσεων αφορά παγκόσμια γεγονότα, όπως το FIFA World Cup, το Coachella και οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Short International Escapes: Η Gen Z οδηγεί την τάση για σύντομες (1-2 ημέρες) αλλά έντονες πολιτιστικές αποδράσεις σε πόλεις του εξωτερικού. Culinary Travel: Αυξημένο ενδιαφέρον για διαδραστικές εμπειρίες φαγητού και οινοτουρισμό.

Η νέα υπηρεσία έρχεται να συμπληρώσει το υπάρχον πακέτο ευκολιών της πλατφόρμας, όπως η πληρωμή σε δόσεις και η μερική προκαταβολή, κάνοντας τα ταξίδια πιο προσιτά από ποτέ.