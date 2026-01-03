Απόδραση μετά τις γιορτές: 5 πανέμορφοι και οικονομικοί προορισμοί στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο

Απόδραση μετά τις γιορτές: 5 πανέμορφοι και οικονομικοί προορισμοί στην Ελλάδα για τον Ιανουάριο

Η περίοδος των Χριστουγέννων μπορεί να τελειώνει, αλλά η ανάγκη για μια σύντομη εξόρμηση παραμένει ζωντανή. Ο Ιανουάριος είναι ο μήνας των ευκαιριών, καθώς οι τιμές στα καταλύματα πέφτουν σημαντικά. Ανακαλύψτε πέντε προορισμούς στην Ελλάδα που συνδυάζουν το μαγευτικό χειμερινό τοπίο με το χαμηλό κόστος, προσφέροντας την τέλεια ευκαιρία για "restart" στην καρδιά του χειμώνα.

Οι 5 προτάσεις για τον Ιανουάριο

Τρίκαλα Κορινθίας: Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Μετά τις 7 Ιανουαρίου, οι τιμές στους ξενώνες υποχωρούν, ενώ η φύση παραμένει στα καλύτερά της.
Λίμνη Πλαστήρα: Ο απόλυτος προορισμός για χαλάρωση. Οι βόλτες γύρω από τη λίμνη και τα τοπικά φαγητά στις ταβέρνες των γύρω χωριών προσφέρονται σε εξαιρετικά προσιτές τιμές.
Καστοριά: Η αρχόντισσα της Μακεδονίας. Ο Ιανουάριος της ταιριάζει πολύ, ειδικά αν την προλάβετε με χιόνια. Τα αρχοντικά και τα μουσεία της πόλης θα σας γοητεύσουν χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία.
Ορεινή Ναυπακτία: Για όσους αγαπούν τις διαδρομές μέσα στο πράσινο και την αυθεντική φιλοξενία. Χωριά όπως η Άνω Χώρα προσφέρουν ηρεμία και οικονομική διαμονή μακριά από τα κοσμικά πλήθη.
Πήλιο (Πορταριά & Μακρινίτσα): Το βουνό των Κενταύρων είναι πάντα μαγικό. Μετά την εορταστική περίοδο, μπορείτε να βρείτε δωμάτια με τζάκι σε τιμές που δεν θα πιστεύετε.

Γιατί να ταξιδέψετε τον Ιανουάριο;

Εκτός από το οικονομικό όφελος, ο Ιανουάριος προσφέρει την ησυχία που λείπει από την περίοδο των εορτών. Δεν χρειάζεστε κρατήσεις εβδομάδες πριν, η εξυπηρέτηση είναι πιο προσωπική και τα τοπία είναι πιο ατμοσφαιρικά.

