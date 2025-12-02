Travel Tuesday: Η νέα «γιορτή» προσφορών που αλλάζει το τοπίο στα ταξίδια

Η Travel Tuesday εξελίσσεται πλέον σε μια από τις σημαντικότερες ημέρες εκπτώσεων για τον παγκόσμιο τουρισμό, με ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες να αναζητούν εμπειρίες αντί για υλικά αγαθά. Αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και ταξιδιωτικές πλατφόρμες συμμετέχουν δυναμικά στον θεσμό, προσφέροντας μειωμένες τιμές που φτάνουν ακόμη και το 50% σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πώς καθιερώθηκε η Travel Tuesday

Η ιδέα γεννήθηκε το 2017 από την πλατφόρμα Hopper, όταν οι αναλυτές της παρατήρησαν ότι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών ήταν μία από τις πιο επικερδείς ημέρες του έτους για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. Η πρωτοβουλία εξαπλώθηκε γρήγορα και σήμερα αποτελεί έναν «σταθμό» των ταξιδιωτικών εκπτώσεων διεθνώς.

Μεταξύ 2021 και 2023, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για την Travel Tuesday αυξήθηκαν κατά 500%, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Associated Press (AP), αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για ευκαιρίες ταξιδιών αυξάνεται εντυπωσιακά.

Οι προσφορές ξεκινούν συνήθως από το βράδυ της Δευτέρας, ενώ το πρωί της Τρίτης οι εκπτώσεις στις περισσότερες πλατφόρμες διαμορφώνονται γύρω στο 15%–25%. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά σε πακέτα διακοπών ή συγκεκριμένες διαδρομές, μπορούν να φτάσουν και το 50%.

Τι προσφέρουν οι εταιρείες

Στον θεσμό συμμετέχει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της ταξιδιωτικής βιομηχανίας:

Αεροπορικές εταιρείες με ειδικούς ναύλους και περιορισμένες θέσεις

Μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι με προσφορές για κρατήσεις νωρίς

Κρουαζιέρες που προσελκύουν ταξιδιώτες με πακέτα all-inclusive

Ταξιδιωτικοί οργανισμοί και πλατφόρμες κρατήσεων με πακέτα εκδρομών ή επιπλέον παροχές

Όπως αναφέρει το AP, πολλοί καταναλωτές βρίσκουν πραγματικές ευκαιρίες, ειδικά σε ταξίδια που σχεδιάζουν για την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Πιθανά «παγίδες» και τι πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες

Παρά τη δυναμική των προσφορών, οι ειδικοί συμβουλεύουν προσοχή.

Η Sally French, αναλύτρια ταξιδιών του NerdWallet, εξηγεί ότι οι υψηλές εκπτώσεις δεν σημαίνουν πάντα πραγματική εξοικονόμηση.

«Βλέπουμε συχνά ποσοστά όπως “40% έκπτωση”, όμως η αρχική τιμή μπορεί να έχει διογκωθεί ή το ίδιο ταξίδι να ήταν φθηνότερο έναν μήνα πριν», σημειώνει.

Επιπλέον, σημαντικό είναι να ελέγχονται:

Μη επιστρέψιμοι ναύλοι που δεν επιτρέπουν αλλαγές

Χρεώσεις θερέτρων (resort fees) που ανεβάζουν το τελικό κόστος

Όροι διπλής διαμονής ή προαγοράς σε ξενοδοχεία

Κρυφές χρεώσεις ή πρόσθετες απαιτήσεις στις κρουαζιέρες

Περιορισμοί στις ημερομηνίες ταξιδιού

Οι ταξιδιωτικές προσφορές είναι συχνά πραγματικές, αλλά απαιτούν σύγκριση τιμών και προσεκτική ανάγνωση των όρων.