Αυτά είναι τα 10 πιο περίεργα ονόματα πόλεων στον κόσμο

Συγγνώμη, από που είπαμε ότι κατάγεστε;. Ενώ σε γενικές γραμμές τα ονόματα των πόλεων έχουν θετική σημασιολογία και δεν είναι τόσο καθοριστικά για τους ίδιους τους προορισμούς, υπάρχουν αρκετά που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται… περίεργα.

Τα περισσότερα – αν όχι όλα – από αυτά τα ονόματα κεντρίζουν το ενδιαφέρον επειδή είναι προσβλητικά, έχουν διφορούμενες σημασίες ή κρύβουν σεξουαλικά υπονοούμενα.

Για τους ανθρώπους που ζουν σε τέτοιες πόλεις, αυτά τα ονόματα μπορεί να αποδειχθούν «ευλογία» ή «κατάρα».

Ακολουθούν τα 10 πιο περίεργα ονόματα πόλεων στον κόσμο.

Dull, Σκοτία



Μπορεί να ζουν στο Dull, αλλά οι άνθρωποι σε αυτό το χωριουδάκι στο Περτσάιρ της Σκοτίας μόνο βαρετοί δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Εκτός από το εκπληκτικό τοπίο του Χάιλαντ που βρίσκεται «στα πόδια τους», οι άνθρωποι που ζουν σε αυτήν την πόλη έχουν σίγουρα εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ.

Εκμεταλλευόμενο το περίεργο όνομα του προς όφελος του, το Dull αδελφοποιήθηκε με το χωριό Boring στο Ορεγκον των ΗΠΑ το 2012 και το Blandστη Νέα Νότια Ουαλία αργότερα.

Η «τριάδα της πλήξης», όπως αυτοαποκαλούνται, έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τα ονόματα της για να αυξήσει τη δημοφιλία της για τους επισκέπτες.

Climax, Ηνωμένες Πολιτείες



Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα για να ενθουσιαστεί κάποιος με αυτήν τη μικρή, ήσυχη πόλη στη Μινεσότα.

Αυτό που ίσως είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν τέσσερα μέρη στις ΗΠΑ που φέρουν το ίδιο όνομα, όλα εξίσου μικρά και βουκολικά. Το Climax της Μινεσότα – το οποίο πήρε το όνομα του από μια εταιρεία καπνού – είναι ίσως πιο ιδιαίτερο λόγω του μοναδικού slogan του: «Climax. More than just a feeling».

Hell, Νορβηγία



Οπως φαίνεται, η κόλαση «παγώνει». Ο υδράργυρος σε αυτό το μικρό χωριό δυτικά του Τρόντχαιμ μπορεί να «βυθιστεί» έως τους -25 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το όνομα του προέρχεται από τη λέξη «hellir» – και αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό γα τουλάχιστον έναν αιώνα.

Τη δεκαετία του 1930, οι New York Times ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί επισκέφτηκαν το χωριό για να ποζάρουν δίπλα στην πινακίδα του σιδηροδρομικού σταθμού και αγόραζαν καρτ-ποστάλ που έγραφαν ότι «η κόλαση είναι παγωμένη εδώ».

Η δημοσιότητα επέτρεψε στο χωριό «Hell» να διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις, όπως το ετήσιο Hell Blues Festival και το παγκόσμιο πρωτάθλημα RallyCross.

Fucking, Αυστρία



Οι «Fuckingers» (κάτοικοι του Fucking) ήταν τόσο κουρασμένοι από τη συνεχή γελοιοποίηση και την κλοπή πινακίδων, που η πόλη ψήφισε για να αλλάξει το όνομά της τον Νοέμβριο του 2020.

Ενώ το προηγούμενο όνομα χρονολογείται από τον 11ο αιώνα, το Fugging – όπως ονομάζεται τώρα η πόλη – προσπαθεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο μακριά από ορδές τουριστών που κρατούν selfie sticks και τραβούν φωτογραφίες για να κάνουν αστείες αναρτήσεις στο Instagram.

Condom, Γαλλία



Ευτυχώς για τους Γάλλους, η λέξη Condom σημαίνει «ψεύτικος φίλος» και κάνει μόνο τους αγγλόφωνους επισκέπτες να γελούν κάπως πονηρά.

Οι «Condomois» – όπως είναι γνωστοί οι ντόπιοι – ζουν μέσα σε μία «εφησυχαστική άγνοια» σε αυτήν την όμορφη πόλη στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας.

Ως πρωτεύουσα της περιοχής Αρμαγκνάκ, όπου παράγεται το περίφημο κονιάκ, η πόλη διαθέτει έναν πλούσιο αρχιτεκτονικό θησαυρό που αποτελείται από αρχοντικά του 18ου αιώνα και έναν γοτθικό καθεδρικό ναό του 16ου αιώνα.

Intercourse, Ηνωμένες Πολιτείες



Οπως συμβαίνει με πολλές πόλεις στις ΗΠΑ, η ιδιαιτερότητα του ονόματος του Intercourse βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε παλιές διαλέκτους και φράσεις.

Η πόλη Intercourse μετονομάστηκε το 1814 για να αντικατασταθεί το όνομα Cross Keys, με το νέο της όνομα να θεωρείται ότι αποτελεί αναφορά στη φιλία και την αίσθηση κοινότητας ή στη γεωγραφική θέση της ως σταυροδρόμι.

Ωστόσο, σήμερα φαντάζει αρκετά ειρωνικό να έχει μια πόλη στην καρδιά της σημερινής κοινότητας των Αμις ένα τόσο ευφημιστικό όνομα. Τουλάχιστον, δεν ονομάζεται Horneytown (Βόρεια Καρολίνα) ή Spread Eagle (Ουισκόνσιν).

Twatt, Σκοτία



Παρά τα αξιοθέατα που περιλαμβάνουν έναν νεολιθικό λίθινο κύκλο που έχει εξίσου μεγάλη ιστορική σημασία με αυτή του Στόουνχεντζ και το γεγονός ότι διαθέτει μερικές από τις καλύτερες παραλίες του Ηνωμένου Βασιλείου, η πινακίδα του μικρού οικισμού Twatt στο Όρκνεϊ εξακολουθεί να είναι η σημαντικότερη «ατραξιόν» για τους επισκέπτες.

Το όνομα έχει τις ρίζες του στην ερμηνεία της λέξης στην αρχαία αγγλική γλώσσα – στην οποία σημαίνει «μικρό κομμάτι Γης».

Anus, Γαλλία



Το ήσυχο χωριουδάκι Anus στη Βουργουνδία φαίνεται σαν να βρίσκεται «στην άκρη του κόσμου».

Ο μικρός οικισμός δεν έχει πολλά πράγματα που τον κάνουν να ξεχωρίζει. Ανάμεσα σε αυτά είναι το γεγονός ότι βρίσκεται σε μία χώρα γνωστή για το κρασί της και κοντά σε αξιοθέατα όπως ένας καθεδρικός ναός από την περίοδο της σταυροφορίας στο κοντινό Κλάμενσι.

Δυστυχώς, όμως, η λέξη Anus έχει μία πολύ συγκεκριμένη σημασία στα γαλλικά και τα αγγλικά που δεν αποτελεί την καλύτερη «διαφήμιση» για τους επισκέπτες.

Muff, Ιρλανδία



Το να επιλέξει κάποιος την πόλη με το πιο αστείο όνομα στην Ιρλανδία είναι αρκετά δύσκολο, όμως το Muff στην κομητεία Ντόνεγκαλ έχει σίγουρα το πιο ιδιαίτερο.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους «υποψήφιους» βρίσκονται το Bastardstown, το Fannystown και το Horetown. Οσον αφορά στο Muff, δεδομένης της μικρής απόστασης του από τη θάλασσα, το χωριό είναι ένα δημοφιλής προορισμός για θαλάσσια σπορ, ενώ διαθέτει το παλαιότερο κλαμπ καταδύσεων της Ιρλανδίας, το Muff Diving Club.

Bitche, Γαλλία



Οπως και με το Condom, το Bitche δεν σημαίνει στα γαλλικά το ίδιο πράγμα με αυτό στο οποίο αναφέρεται στα αγγλικά. Ομως, αυτό δεν σημαίνει ότι στους αγγλόφωνους επισκέπτες δεν φαίνονται αρκετά περίεργες οι πινακίδες που αναφέρουν «You are now leaving Bitche».

Ευρισκόμενο στο νομό Μοζέλ στα βορειοανατολικά της Γαλλίας στα σύνορα με τη Γερμανία, το Bitche είναι ένα οχυρό που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της αμυντικής γραμμής της χώρας σε κάθε σύγκρουση του Γαλλοπρωσικού Πολέμου.

με πληροφορίες από Euronews