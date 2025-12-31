Ocean’s 14: Επιστροφή για την πιο διάσημη κινηματογραφική συμμορία – Όσα αποκάλυψε ο Τζόρτζ Κλούνεϊ

Η εμβληματική ομάδα των ταινιών Ocean’s ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη. Ο Τζορτζ Κλούνεϊ επιβεβαίωσε ότι το Ocean’s 14 βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με την παραγωγή να αναζητά ήδη τοποθεσίες και τα γυρίσματα να τοποθετούνται χρονικά για τον Οκτώβριο του 2026.

Σε συνέντευξή του στο Variety, ο Κλούνεϊ αποκάλυψε ότι η νέα ταινία αντλεί έμπνευση από το Going In Style του Μάρτιν Μπρεστ, μια κωμωδία της δεκαετίας του ’70 που εστίαζε σε μεγαλύτερους σε ηλικία ήρωες οι οποίοι αρνούνται να παραδοθούν στο πέρασμα του χρόνου. Όπως εξήγησε, αυτή ακριβώς η ιδέα –το να μην έχεις πια την ίδια ταχύτητα, αλλά να διαθέτεις εμπειρία και εξυπνάδα– αποτελεί τον βασικό άξονα της νέας ιστορίας.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι χαρακτήρες καλούνται πλέον να λειτουργήσουν διαφορετικά, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς τους με εφευρετικότητα, στοιχείο που δίνει στο σενάριο έναν πιο ώριμο αλλά εξίσου διασκεδαστικό τόνο. Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως το φιλμ θα φέρει ξανά μαζί τον ίδιο με τους Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον, Τζούλια Ρόμπερτς, αλλά και τους Άντι Γκαρσία και Ντον Τσιντλ.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το World of Reel, κυκλοφορούν εδώ και μήνες πληροφορίες ότι τη σκηνοθεσία ενδέχεται να αναλάβει ο Ντέιβιντ Λιτς, γνωστός από τη συνεργασία του με τον Πιτ στο Bullet Train και πιο πρόσφατα στο The Fall Guy.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Κλούνεϊ ετοιμάζει παράλληλα το δράμα In Love, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με την Ανέτ Μπένινγκ, υποδυόμενος έναν άνδρα που έρχεται αντιμέτωπος με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι πλέον επιλέγει πιο περιορισμένο αριθμό μεγάλων παραγωγών, δίνοντας προτεραιότητα σε πρότζεκτ με προσωπικό και καλλιτεχνικό βάρος, καθώς –όπως λέει– το κίνητρό του δεν είναι πια το οικονομικό, αλλά η ουσία της δημιουργίας.

