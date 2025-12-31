Τι θα δούμε στο σινεμά το 2026: Οι 6 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

Το 2025 άφησε ανάμεικτα συναισθήματα στο Χόλιγουντ. Μπορεί το box office να στηρίχθηκε κυρίως στα animation, με το live-action «Lilo & Stitch» να ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, όμως την ίδια στιγμή το σινεμά ποιότητας όχι μόνο άντεξε, αλλά ξεχώρισε. Ταινίες όπως το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον κυριάρχησαν κριτικά, ενώ δημιουργοί όπως ο Τζαφάρ Παναχί και το Φεστιβάλ Βενετίας υπενθύμισαν γιατί το παγκόσμιο σινεμά παραμένει ζωντανό.

Και μετά από όλα αυτά, έρχεται το 2026. Μια χρονιά που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ετοιμάζεται να ανεβάσει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά, με μεγάλες επιστροφές σκηνοθετών, ηθοποιών και franchises. Αυτές είναι έξι ταινίες που ήδη έχουν μπει στο countdown.

Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιστρέφει μετά τον «Οπενχάιμερ» με μια από τις πιο φιλόδοξες μεταφορές των τελευταίων δεκαετιών: το έπος του Ομήρου. Με γυρίσματα σε IMAX κάμερες και locations σε όλο τον κόσμο –ανάμεσά τους και η Ελλάδα– η «Οδύσσεια» φιλοδοξεί να γίνει το μεγάλο κινηματογραφικό γεγονός της χρονιάς.

Στο καστ: Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάια, Σαρλίζ Θερόν.

- Πρεμιέρα: 16 Ιουλίου 2026

Ο διάβολος φοράει Prada 2

Είκοσι χρόνια μετά, η Μιράντα Πρίστλι επιστρέφει. Το sequel του απόλυτου fashion classic φέρνει ξανά μαζί τις Μέριλ Στριπ και Αν Χάθαγουεϊ, ενώ το πρώτο teaser έσπασε ρεκόρ με 181,5 εκατ. προβολές σε 24 ώρες.

Νέες προσθήκες: Lady Gaga, Κένεθ Μπράνα, Λούσι Λιου.

- Πρεμιέρα: 1 Μαΐου 2026

Ο Μάγος του Κρεμλίνου

Ο Τζουντ Λο μεταμορφώνεται σε Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες της χρονιάς. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Τζουλιάνο ντα Εμπολι, η ταινία επιχειρεί μια βαθιά ματιά στον σύγχρονο πολιτικό κόσμο.

- Πρεμιέρα: 19 Μαρτίου 2026

Disclosure Day

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ επιστρέφει στην επιστημονική φαντασία με μια ταινία που θέτει το ερώτημα: τι θα γινόταν αν αποδεικνυόταν ότι δεν είμαστε μόνοι;

Πρωταγωνιστούν: Έμιλι Μπλαντ, Κόλιν Φερθ, Τζος Ο’Κόνορ.

- Πρεμιέρα: 12 Ιουνίου 2026

Michael

Η ζωή του Μάικλ Τζάκσον γίνεται κινηματογραφική ταινία, με τον ανιψιό του Τζαφάρ Τζάκσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ομοιότητα έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, ενώ η ταινία υπόσχεται μια ειλικρινή ματιά τόσο στην καριέρα όσο και στις σκοτεινές στιγμές του καλλιτέχνη.

- Πρεμιέρα: 24 Απριλίου 2026

Avengers: Doomsday

Η Marvel ετοιμάζει restart. Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ επιστρέφει, όχι ως Iron Man αλλά ως Doctor Doom, ενώ οι αδελφοί Anthony Russo και Joe Russo αναλαμβάνουν ξανά τη σκηνοθεσία. Το teaser με τον Thor έχει ήδη φανατίσει τους fans.

- Πρεμιέρα: 18 Δεκεμβρίου 2026

Αν το 2025 μας δίδαξε ότι το σινεμά αντέχει τις ανατροπές, το 2026 μοιάζει έτοιμο να μας θυμίσει γιατί οι σκοτεινές αίθουσες παραμένουν αναντικατάστατες. Με τέτοια lineup, το ερώτημα δεν είναι αν θα πάμε σινεμά, αλλά πόσες φορές.