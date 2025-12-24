Αν αγαπάς τα Χριστούγεννα, αυτές είναι οι σειρές που πρέπει να δεις

Αν υπάρχει μια «ένοχη απόλαυση» που επιτρέπεται χωρίς τύψεις τα Χριστούγεννα, αυτή είναι οι ατελείωτοι μαραθώνιοι σειρών. Καναπές, κουβέρτα, ζεστή σοκολάτα και επεισόδια που διαδέχονται το ένα το άλλο, μέχρι να εμφανιστεί το γνώριμο μήνυμα: «Είστε ακόμα εκεί;». Και φυσικά, η απάντηση είναι πάντα «επόμενο επεισόδιο».

Οι χριστουγεννιάτικες σειρές μπορεί να μην έχουν τη φήμη των ταινιών, όμως κρύβουν μερικές από τις πιο τρυφερές, συγκινητικές και εθιστικές ιστορίες των γιορτών. Ρομαντισμός, οικογενειακά μυστικά, επανενώσεις και φιλιά κάτω από το γκι συνθέτουν το απόλυτο cozy σκηνικό.

Αυτές είναι οι 9 χριστουγεννιάτικες σειρές στο Netflix που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας:

1. Dash & Lily

Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες γνωρίζονται μέσα από ένα κόκκινο τετράδιο που «ταξιδεύει» στη Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα. Ρομαντική, γλυκιά και ιδανική για όσους πιστεύουν ακόμα στη μαγεία της πόλης.

2. Home for Christmas

Single, οικογενειακή πίεση και ένα ψεύτικο ραντεβού για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ό,τι μπορεί να πάει στραβά… πάει. Και κάπως έτσι ξεκινά μια σειρά που βλέπεται χωρίς ανάσα.

3. Three Days of Christmas

Τρεις διαφορετικές χρονικές περίοδοι, τέσσερις αδελφές και ένα οικογενειακό μυστικό. Μια πιο δραματική πρόταση, με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

4. Merry Happy Whatever

Οικογενειακές συγκρούσεις, αμήχανες στιγμές και ένας πατέρας που αγχώνεται υπερβολικά για τα Χριστούγεννα. Ιδανική για όσους βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτή την οικογένεια.

5. I Hate Christmas

Ένα «αθώο» ψέμα για έναν σύντροφο οδηγεί σε αγώνα δρόμου πριν από τα Χριστούγεννα. Αν σας αρέσουν οι ρομαντικές κωμωδίες με χιούμορ και πίεση χρόνου, αυτή είναι για εσάς.

6. A Storm for Christmas

Ένα αεροδρόμιο, ακυρωμένες πτήσεις και άγνωστοι άνθρωποι που αναγκάζονται να περάσουν μαζί τις γιορτές. Ανθρώπινες ιστορίες με φόντο το χιόνι.

7. Yoh! Christmas

Single, οικογενειακή πίεση και μια προθεσμία 24 ημερών για να βρεθεί ο «ιδανικός». Ανάλαφρη, φρέσκια και διαφορετική.

8. Over Christmas

Επιστροφή στο πατρικό, παλιές σχέσεις και μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια. Κλασικό χριστουγεννιάτικο family drama.

9. Christmas Flow

Ένας διάσημος ράπερ και μια επίμονη δημοσιογράφος συναντιούνται στο Παρίσι των Χριστουγέννων. Ρομαντισμός, μουσική και χριστουγεννιάτικη λάμψη.

Συμπέρασμα:

Αν οι χριστουγεννιάτικες ταινίες σάς φαίνονται πλέον προβλέψιμες, οι σειρές είναι η τέλεια εναλλακτική. Είναι πιο εθιστικές από τα μελομακάρονα και δημιουργούν το απόλυτο festive mood.

Εσείς ποια θα βάλετε πρώτη στο play;

