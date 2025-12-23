Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν: Το πρώτο trailer είναι γεγονός

Ανήκεις κι εσύ σε αυτούς που μετρούν ήδη αντίστροφα για το 2026; Δεν είσαι μόνος. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν έκανε επιτέλους το πρώτο μεγάλο βήμα προς το κοινό, καθώς κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer, βάζοντας τέλος στην αναμονή και ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών στα ύψη.

Πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές των τελευταίων ετών – και όχι άδικα. Το ενδιαφέρον είναι τόσο μεγάλο, που τα εισιτήρια για τις πρώτες προβολές σε 26 κινηματογράφους παγκοσμίως με αίθουσες IMAX 70mm έχουν ήδη εξαντληθεί, επιβεβαιώνοντας την τεράστια επιρροή του σκηνοθέτη του Oppenheimer.

Η πρώτη ματιά στον κόσμο της Οδύσσειας

Μέχρι σήμερα, οι πληροφορίες περιορίζονταν σε λίγες φωτογραφίες από τα γυρίσματα. Η Universal Pictures όμως έδωσε επιτέλους στο κοινό το πρώτο trailer, το οποίο διατηρεί σκόπιμα έναν μυστηριακό χαρακτήρα.

Σε αυτό, βλέπουμε τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα, να προσπαθεί να οδηγήσει τους συντρόφους του πίσω στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Οι εικόνες είναι σκοτεινές, ατμοσφαιρικές και έντονα κινηματογραφικές: θάλασσες, στεριές, σπήλαια και, μέσα στις σκιές, ένα απειλητικά τεράστιο πλάσμα που αφήνει πολλά στη φαντασία – και ακόμα περισσότερα στη συζήτηση.

Οι πρωταγωνιστές που ξεχωρίζουν

Το trailer μας δίνει και την πρώτη ματιά στον Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα, αλλά και στην Άν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη. Η σκηνή με τη φράση «Υποσχέσου μου ότι θα γυρίσεις πίσω» και την απάντηση «Κι αν δεν μπορέσω;» δίνει αμέσως τον συναισθηματικό τόνο της ταινίας.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης μεγάλα ονόματα, όπως οι Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Μία Γκοθ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Τζον Μπέρνταλ, αν και δεν εμφανίζονται στο πρώτο trailer.

Η πιο ακριβή ταινία του Νόλαν

Αξίζει να σημειωθεί πως η Οδύσσεια είναι μέχρι σήμερα η ακριβότερη παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, με κόστος που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Παρότι οι ιστορικές και μυθολογικές ταινίες θεωρούνται συχνά ρίσκο για το Χόλιγουντ, η Universal έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη στον δημιουργό, μετά τη σαρωτική επιτυχία του Oppenheimer στο παγκόσμιο box office.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν με νέα τεχνολογία IMAX, κάτι που προϊδεάζει για μια εμπειρία κομμένη και ραμμένη για τη μεγάλη οθόνη.

Πότε θα τη δούμε

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026. Μέχρι τότε, το trailer είναι αρκετό για να πυροδοτήσει θεωρίες, προσδοκίες και –φυσικά– ατελείωτες συζητήσεις.

Και κάπως έτσι, ένα είναι σίγουρο: το ταξίδι μόλις ξεκίνησε.

