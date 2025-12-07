Ο Δικαστής: Ο Άλκης λυγίζει από τις ενοχές και αποφασίζει να ομολογήσει

Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Δικαστής», βασισμένη στο διεθνούς φήμης «Your Honor», φτάνει αποψε (στις 21:45) στο κρίσιμο σημείο όπου ο πρωταγωνιστής αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του — και αποφασίζει να παραδοθεί.

Στο Επεισόδιο 10, η πλοκή κορυφώνεται: η Κλέλια ζητά από τον «Δικαστή» να αναλάβει ως συνήγορός της υπεράσπιση στη δίκη του Τάσου, ενώ εκείνος παρεμβαίνει για να φέρει αποτέλεσμα με τον Νώντα.

Ταυτόχρονα, ο Άλκης — βυθισμένος στις ενοχές για την εξέλιξη της υπόθεσης — προσπαθεί να βρει διέξοδο. Μετά από μια έντονη διαμάχη με τη Φραντζέσκα και μια νυχτερινή περιπλάνηση στους δρόμους, καταλήγει ξαφνικά στα δικαστήρια. Εκεί, αποφασίζει να παραδοθεί, γυρνώντας το τιμόνι της ζωής του προς την αλήθεια.

Όσο οι δημοσιογράφοι στήνουν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον Μανώλη και την Αθηνά, η απόφαση του Άλκη ανατρέπει τα δεδομένα — και φέρνει τη σειρά σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή.

Απόψε στις 21:45 — η «μονομαχία» της συνείδησης και της δικαιοσύνης ξεκινάει.

Διαβάστε ακόμα: Γη της Ελιάς: Εκβιασμός–σοκ. Η Δάφνη απειλείται με 20.000€