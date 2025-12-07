# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ο Δικαστής: Ο Άλκης λυγίζει από τις ενοχές και αποφασίζει να ομολογήσει

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Ο Δικαστής: Ο Άλκης λυγίζει από τις ενοχές και αποφασίζει να ομολογήσει

Η νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Δικαστής», βασισμένη στο διεθνούς φήμης «Your Honor», φτάνει αποψε (στις 21:45) στο κρίσιμο σημείο όπου ο πρωταγωνιστής αντιμετωπίζει τις συνέπειες των πράξεών του — και αποφασίζει να παραδοθεί.

Στο Επεισόδιο 10, η πλοκή κορυφώνεται: η Κλέλια ζητά από τον «Δικαστή» να αναλάβει ως συνήγορός της υπεράσπιση στη δίκη του Τάσου, ενώ εκείνος παρεμβαίνει για να φέρει αποτέλεσμα με τον Νώντα.

Ταυτόχρονα, ο Άλκης — βυθισμένος στις ενοχές για την εξέλιξη της υπόθεσης — προσπαθεί να βρει διέξοδο. Μετά από μια έντονη διαμάχη με τη Φραντζέσκα και μια νυχτερινή περιπλάνηση στους δρόμους, καταλήγει ξαφνικά στα δικαστήρια. Εκεί, αποφασίζει να παραδοθεί, γυρνώντας το τιμόνι της ζωής του προς την αλήθεια.

Όσο οι δημοσιογράφοι στήνουν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον Μανώλη και την Αθηνά, η απόφαση του Άλκη ανατρέπει τα δεδομένα — και φέρνει τη σειρά σε ένα σημείο χωρίς επιστροφή.

Απόψε στις 21:45 — η «μονομαχία» της συνείδησης και της δικαιοσύνης ξεκινάει.

Διαβάστε ακόμα: Γη της Ελιάς: Εκβιασμός–σοκ. Η Δάφνη απειλείται με 20.000€

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Επεισόδια στην πορεία για Γρηγορόπουλο – Μολότοφ και δακρυγόνα στο κέντρο της Αθήνας
Κοινωνία

Επεισόδια στην πορεία για Γρηγορόπουλο – Μολότοφ και δακρυγόνα στο κέντρο της Αθήνας

Τραγωδία στην Κρήτη: Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες – Μόλις δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί
Κοινωνία

Τραγωδία στην Κρήτη: Ναυάγιο με 18 νεκρούς μετανάστες – Μόλις δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί

Έλον Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο: Να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος

Έλον Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο: Να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Αγρότες αμετακίνητοι στα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στα Μάλγαρα και νέα μέτωπα σε όλη τη χώρα
Κοινωνία

Αγρότες αμετακίνητοι στα μπλόκα – Κλειστή η Εθνική στα Μάλγαρα και νέα μέτωπα σε όλη τη χώρα

Συγκλονίζει ο πατέρας μετά την επίθεση του πίτμπουλ: Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και πέθανε
Κοινωνία

Συγκλονίζει ο πατέρας μετά την επίθεση του πίτμπουλ: Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και πέθανε