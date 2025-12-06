Γη της Ελιάς: Εκβιασμός–σοκ. Η Δάφνη απειλείται με 20.000€

Η εβδομάδα στη Γη της Ελιάς έρχεται γεμάτη ένταση. Κρυφές αλήθειες βγαίνουν στην επιφάνεια, σχέσεις δοκιμάζονται, επιστρέφουν ή διαλύονται. Η Δάφνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον φόβο και την απελπισία, ο εκβιαστής της ανεβάζει τον πήχη στα 20.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα στην Μάνη και την Κρήτη όλα αλλάζουν με ρυθμό καταιγιστικό.

Επεισόδιο 60 – Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Η Δάφνη δέχεται νέο, ασφυκτικό εκβιασμό και η απαίτηση για 20.000€ την οδηγεί σε πανικό. Καταρρέει και ζητά στήριξη από τη Χριστιάνα.

Ο Στέφανος ταράζεται από τη διαθήκη της Σοφίας και στρέφεται στον Λυκούργο για συμβουλές. Η Βασιλική επιστρέφει στη Μάνη οργισμένη, ζητώντας εξηγήσεις που δεν πήρε ποτέ.

Ο Αντώνης καθαιρεί τον Δημοσθένη και ανεβάζει την Αμαλία, ενώ παράλληλα ένας άγριος καυγάς ξεσπά ανάμεσα σε Παυλή και Στάθη μπροστά στον Αντώνη.

Και την ώρα που η Μαλένα πληροφορείται πως η μητέρα της δεν βρίσκεται πια στη ζωή, ο Μιχάλης δέχεται επίθεση στη φυλακή.

Επεισόδιο 61 – Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Η Αριάδνη δεν υποχωρεί και επιμένει να ζει με την Ισμήνη, παρά τις αντιρρήσεις του Κουράκου.

Ο Μιχάλης τραυματισμένος αρνείται να δει τη Χριστιάνα, η οποία ζητά τον Αντώνη να παρέμβει στη Μαρουσώ.

Παυλής και Στάθης επανέρχονται σε νέα σύγκρουση. Η Μαλένα ζητά να δει Στελλίτσα και η συνάντηση Βασιλικής – Στέφανου δεν αργεί να πάρει φωτιά.

Η Δάφνη ξεσκεπάζει το παρελθόν της στη Χριστιάνα και την παρακαλεί να τη βοηθήσει να φύγει κρυφά με το παιδί.

Επεισόδιο 62 – Τρίτη 9 Δεκεμβρίου

Η Χριστιάνα αναλαμβάνει δράση: ζητά από τον Αντώνη να βρει τον εκβιαστή και να τελειώσει η υπόθεση.

Ο Τζον και η Αθηνά πιάνουν τη Φιλιώ σε νέο ψέμα, ενώ ο Πότης επιχειρεί να φλερτάρει την Ασπασία με τρόπο τόσο αδέξιο, που προκαλεί γέλιο.

Η Μαρουσώ ψάχνει τρόπο να βοηθήσει τον Μιχάλη, ενώ Παρασκευάς και Φρύνη προσπαθούν να ξαναενώσουν Βασιλική και Στέφανο.

Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης φτάνει στα άκρα και σκορπά θάνατο, πιστεύοντας ότι απονέμει «δικαιοσύνη».

Επεισόδια 63–64 – Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου (διπλό)

Στέφανος και Βασιλική παραδέχονται πως δεν τελείωσαν ποτέ πραγματικά και αποφασίζουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Το μυστικό μένει μόνο σε Μαλένα και Στελλίτσα – προς το παρόν.

Η Χριστιάνα λέει στη Δάφνη ότι καθάρισε τον εκβιασμό, χωρίς να αποκαλύπτει τον τρόπο. Η αλήθεια της όμως είναι σκοτεινότερη απ’ όσο αντέχει κανείς να μάθει.

Η Ασπασία συντρίβεται από την απόφαση της κόρης της να φύγει σε μοναστήρι, ενώ η Μαρουσώ ετοιμάζει παγίδα που μπορεί να οδηγήσει στην αθώωση του Μιχάλη.

Στο σπίτι της Βασιλικής ξεκινά νέα καθημερινότητα — αλλά χωρίς το δαχτυλίδι επιστροφής, οι ανασφάλειες επιστρέφουν.

Και όσο οι συγκρούσεις κορυφώνονται, μια λάθος κουβέντα μπορεί να φέρει στο φως αλήθειες που θα τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

