Ακόμα μία και τελευταία ημέρα έχουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ για να τακτοποιήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, καθώς η 31η Δεκεμβρίου αποτελεί την αμετάκλητη προθεσμία πληρωμής. Όπως και πέρυσι, δεν προβλέπεται καμία παράταση, γεγονός που σημαίνει ότι από την Πρωτοχρονιά ενεργοποιούνται αυτόματα αυστηρά πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν.

Η πληρωμή γίνεται αποκλειστικά με το ειδοποιητήριο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο ηλεκτρονικά και να επιλέξουν τον τρόπο εξόφλησης που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Η διαδικασία είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί είτε μέσω τραπεζικών υπηρεσιών, είτε με φυσική παρουσία.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ATM ή APS με σάρωση του QR code που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο, μέσω e-banking με χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF, αλλά και σε τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ, έχοντας μαζί το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους σκέφτονται να καθυστερήσουν, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή σύστημα κλιμακωτών προσαυξήσεων. Όσοι πληρώσουν μέσα στον Ιανουάριο θα επιβαρυνθούν με προσαύξηση 25%, τον Φεβρουάριο η προσαύξηση ανεβαίνει στο 50%, ενώ από τον Μάρτιο και μετά το πρόστιμο διπλασιάζει το αρχικό ποσό των τελών, φτάνοντας το 100%. Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, ανεξαρτήτως ύψους τελών.

Για όσους δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους μέσα στο 2026, υπάρχει η εναλλακτική της ηλεκτρονικής ακινησίας. Η διαδικασία γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς επίσκεψη στην Εφορία, με δήλωση των στοιχείων του οχήματος, της διεύθυνσης του κατόχου και του χώρου στάθμευσης. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ενημερώνονται αυτόματα και καλούνται να εγκρίνουν το αίτημα.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών «με τον μήνα», για όσους θελήσουν να άρουν προσωρινά την ακινησία του οχήματός τους.

Με λίγες ώρες να απομένουν πριν αλλάξει ο χρόνος, οι ιδιοκτήτες ΙΧ καλούνται να κινηθούν άμεσα, ώστε να αποφύγουν τις «τσουχτερές» επιβαρύνσεις που ξεκινούν με το νέο έτος.

