Πινακίδες κυκλοφορίας: Τι σημαίνουν πραγματικά τα γράμματα

Τα γράμματα στις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, «κρύβουν» χρήσιμες πληροφορίες για τον τόπο έκδοσης, την περίοδο ταξινόμησης και την κατηγορία του οχήματος — στοιχεία που λίγοι γνωρίζουν πώς να αποκωδικοποιήσουν.

Γιατί χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα γράμματα

Στις ελληνικές πινακίδες χρησιμοποιούνται μόνο τα γράμματα Α, Β, Ε, Ζ, Η, Ι, Κ, Μ, Ν, Ο, Ρ, Τ, Υ και Χ, επειδή είναι κοινά στο ελληνικό και το λατινικό αλφάβητο. Έτσι αναγνωρίζονται εύκολα από όλους τους οδηγούς, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Οι κλασικές πινακίδες έχουν λευκό φόντο με μαύρα γράμματα. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις: για παράδειγμα, τα περιπολικά φέρουν μπλε γράμματα και αριθμούς, ενώ άλλες ειδικές κατηγορίες οχημάτων έχουν διαφορετικό χρωματισμό.

Οι πινακίδες «ευρωπαϊκού τύπου»

Από το 2004 και μετά, οι πινακίδες στην Ελλάδα είναι ευρωπαϊκού τύπου. Στην αριστερή πλευρά τους υπάρχει μπλε πεδίο με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές διακριτικό της χώρας GR.

Κάθε πινακίδα φέρει ανάγλυφη τη σφραγίδα του κράτους με το εθνόσημο και την ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Μ.Ε.», καθώς και πρόσθετα στοιχεία ασφαλείας.

Πόσα γράμματα και πόσοι αριθμοί

- Αυτοκίνητα: 3 γράμματα και 4 αριθμοί (μορφή XXX-0000)

- Μοτοσικλέτες: 3 γράμματα και 1 έως 3 αριθμοί (μορφές XXX-0, XXX-00, XXX-000)

Τι δείχνουν τα πρώτα γράμματα

Τα πρώτα γράμματα της πινακίδας δεν είναι τυχαία. Υποδηλώνουν:

- την Υπηρεσία Μεταφορών (Νομαρχία ή Περιφέρεια) όπου εκδόθηκε η πινακίδα

- τη χρονική σειρά ταξινόμησης: όσο μεγαλύτερος ο αριθμός, τόσο νεότερη η ταξινόμηση σε σχέση με άλλη πινακίδα με τα ίδια γράμματα

Παράδειγμα: ένα αυτοκίνητο με πινακίδα ΥΡΑ 1234 έχει ταξινομηθεί νωρίτερα από ένα με ΥΡΑ 1245.

Παραδείγματα ανά περιοχή

- Αττική: Τα πρώτα γράμματα μπορεί να είναι Β, Ζ, Ι, Ο, Υ, Χ, με επιμέρους αντιστοιχίσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Ανατολική και Δυτική Αττική

- Θεσσαλονίκη: Όλες οι πινακίδες ξεκινούν από Ν

- Πάτρα: Ξεκινούν από Α

- Ηράκλειο: Ξεκινούν από Η

- Κυκλάδες: Ξεκινούν από Ε

- Λάρισα: Ξεκινούν από Ρ

Στο τέλος του άρθρου παρατίθεται και αναλυτικός κατάλογος συνδυασμών γραμμάτων για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τα νησιά και τις μικρότερες περιφερειακές ενότητες.

Πινακίδες με διαφορετικά χρώματα

Πέρα από τις λευκές πινακίδες των ΙΧ:

- Πορτοκαλί: κρατικά οχήματα

- Γαλάζιες: οχήματα του Διπλωματικού Σώματος

Την επόμενη φορά που θα σταθείς πίσω από ένα αυτοκίνητο στο φανάρι, ρίξε μια δεύτερη ματιά στην πινακίδα του. Με λίγη εξάσκηση, μπορείς να «διαβάσεις» από πού προέρχεται — και να καταλάβεις περισσότερα απ’ όσα φαντάζεσαι.