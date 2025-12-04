Χαλάζι και αυτοκίνητο: Πώς θα το προστατέψεις πριν και κατά τη διάρκεια της καταιγίδας

Το χαλάζι μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να μετατρέψει το αυτοκίνητο σε… κόστος συνεργείου. Βαθουλώματα στο καπό και στην οροφή, ραγισμένα ή σπασμένα τζάμια και φθορές στο χρώμα είναι οι πιο συνηθισμένες ζημιές – και συχνά προκύπτουν τόσο αιφνιδιαστικά, που δεν προλαβαίνεις καν να αντιδράσεις.

Γι’ αυτό, το «μυστικό» δεν είναι τι θα κάνεις αφού χτυπήσει το χαλάζι, αλλά τι έχεις φροντίσει πριν και πώς θα κινηθείς την ώρα της χαλαζόπτωσης.

Γιατί το χαλάζι είναι τόσο επικίνδυνο για το αυτοκίνητο

Το χαλάζι δημιουργείται όταν σταγόνες νερού παρασύρονται ψηλά μέσα σε μια καταιγίδα, παγώνουν και στη συνέχεια πέφτουν με δύναμη προς το έδαφος. Ανάλογα με το μέγεθος των χαλαζόκοκκων:

μπορεί να προκαλέσουν απλές γρατζουνιές,

μικρά βαθουλώματα στη λαμαρίνα,

μέχρι και σοβαρές καταστροφές σε αμάξωμα και κρύσταλλα (παρμπρίζ, πλαϊνά, πίσω τζάμι).

Με τα έντονα φαινόμενα να αυξάνονται, οι οδηγοί χρειάζεται να είναι πολύ πιο προετοιμασμένοι.

Πώς να προστατεύσεις το αυτοκίνητό σου πριν ξεσπάσει το χαλάζι

1. Στάθμευση σε σκεπασμένο χώρο

Είναι η πιο σίγουρη λύση:

Γκαράζ ή πυλωτή στο σπίτι ή στη δουλειά.

Αν δεν έχεις, σε περίπτωση προειδοποίησης από την ΕΜΥ αξίζει να αφήσεις το αυτοκίνητο σε κλειστό ή στεγασμένο πάρκινγκ επί πληρωμή, αντί να μείνει εκτεθειμένο στον δρόμο ή σε ανοιχτή πυλωτή.

2. Αυτοσχέδια κάλυψη όταν δεν υπάρχει στέγη

Αν δεν βρίσκεις σκεπασμένο χώρο:

σκέπασε το αυτοκίνητο με χοντρές κουβέρτες,

μουσαμάδες ή ακόμη και παλιά στρώματα,

μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσεις ειδικά ενισχυμένα καλύμματα χαλαζιού ή φουσκωτά καλύμματα που απορροφούν τους κραδασμούς.

Δεν θα σε γλιτώσουν πάντα 100%, αλλά μειώνουν αισθητά τη δύναμη πρόσκρουσης.

3. Ενημέρωση για έντονα φαινόμενα

Η πρόληψη ξεκινά από την έγκαιρη ενημέρωση:

κατέβασε εφαρμογές καιρού που στέλνουν ειδοποιήσεις για έντονα φαινόμενα,

παρακολούθησε προσεκτικά τις προειδοποιήσεις της ΕΜΥ, ειδικά όταν αναφέρονται καταιγίδες με πιθανή χαλαζόπτωση στην περιοχή σου.



Τι κάνεις αν σε πιάσει χαλαζόπτωση ενώ οδηγείς

Εδώ προέχει πρώτα η δική σου ασφάλεια και μετά το αυτοκίνητο.

1. Μείωσε σταδιακά ταχύτητα και χρησιμοποίησε φώτα / αλάρμ

Επιβράδυνε ομαλά – όχι απότομα.

Άναψε φώτα πορείας και αλάρμ, ώστε να σε βλέπουν τα οχήματα πίσω σου.

Ο δρόμος γίνεται γρήγορα ολισθηρός και η ορατότητα πέφτει.



2. Μην σταματάς στη μέση του δρόμου

Ακόμη κι αν το χαλάζι είναι έντονο:

απέφυγε να σταματήσεις πάνω στη λωρίδα κυκλοφορίας,

κινήσου με χαμηλή ταχύτητα μέχρι να βρεις ασφαλές σημείο στάσης κάτω από γέφυρα, σε πρατήριο καυσίμων, σε πλάτωμα / πάρκινγκ εκτός ενεργής κυκλοφορίας.

3. Μείνε μέσα στο αυτοκίνητο

Μην βγαίνεις έξω – ακόμα και μικροί χαλαζόκοκκοι μπορούν να τραυματίσουν κεφάλι ή μάτια.

Κράτα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.

Μην ανοίγεις παράθυρα χωρίς λόγο.

4. Προσπάθησε το χαλάζι να «βλέπει» το παρμπρίζ

Αν η κίνηση και ο δρόμος το επιτρέπουν, γύρισε το αυτοκίνητο έτσι ώστε οι χαλαζόπετρες να χτυπούν στο παρμπρίζ.

Το μπροστινό τζάμι είναι πιο ανθεκτικό από τα πλαϊνά και το πίσω.

5. Προστάτευσε το κεφάλι σου αν σπάσει τζάμι

Σε χαλάζι πολύ μεγάλου μεγέθους:

χρησιμοποίησε παλτό, κουβέρτες ή τα μαξιλάρια των καθισμάτων για να καλύψεις κεφάλι και χέρια,

μείνε σκυμμένος και όσο γίνεται μακριά από τα τζάμια που μπορεί να ραγίσουν.

6. Υαλοκαθαριστήρες με μέτρο

Χρησιμοποίησέ τους μόνο όσο χρειάζεται για να βλέπεις.

Το χαλάζι μπορεί να φθείρει τα λάστιχα ή να επιβαρύνει το ήδη καταπονημένο παρμπρίζ.



7. Απόφυγε προσπεράσεις και απότομες κινήσεις

Ο δρόμος μπορεί να θυμίζει λεπτό στρώμα από πάγο.

Οποιαδήποτε απότομη αλλαγή λωρίδας ή προσπέραση αυξάνει τον κίνδυνο ολίσθησης.

8. Περίμενε να κοπάσει

Οι περισσότερες χαλαζοπτώσεις διαρκούν λίγα λεπτά:

μείνε στο ασφαλές σημείο,

διατήρησε τη ζώνη δεμένη,

συνέχισε μόνο όταν έχει σταματήσει το χαλάζι και η ορατότητα έχει βελτιωθεί.

Τι κάνεις μετά τη χαλαζόπτωση

Μόλις περάσει το φαινόμενο:

Έλεγξε οπτικά το όχημα

παρμπρίζ και τζάμια για ρωγμές,

καπό, οροφή, πορτμπαγκάζ για βαθουλώματα,

λειτουργία φώτων και καθρεφτών.

Οδήγησε με χαμηλή ταχύτητα

Ο δρόμος μπορεί να παραμένει ολισθηρός λόγω νερού ή υπολειμμάτων χαλαζιού.



Ασφάλιση για ζημιές από χαλάζι – τι πρέπει να ξέρεις

Η κάλυψη ζημιών από φυσικά φαινόμενα (χαλάζι, πλημμύρα κ.λπ.) είναι εξαιρετικά σημαντική – το επιπλέον κόστος είναι μικρό σε σχέση με μια σοβαρή ζημιά.

Αν έχεις τέτοια κάλυψη και το αυτοκίνητο πάθει ζημιά από χαλάζι:

φωτογράφισε το αυτοκίνητο από όλες τις πλευρές,

δήλωσε το συμβάν στην ασφαλιστική εντός 8 ημερών,

ζήτησε βεβαίωση από την ΕΜΥ για το φαινόμενο στην περιοχή/ημερομηνία.

Από την 1η Ιουνίου 2025 η ασφάλιση για φυσικά φαινόμενα καθίσταται υποχρεωτική, γεγονός που αναδεικνύει πόσο κρίσιμο θεωρείται πλέον το ρίσκο αυτών των ζημιών.

Το χαλάζι μπορεί να διορθωθεί στο φανοποιείο· η υγεία σου όχι. Πρώτα φρόντισε την ασφάλειά σου (ψυχραιμία, σωστές κινήσεις στον δρόμο) και παράλληλα επένδυσε σε πρόληψη: σκεπασμένους χώρους, προστατευτικά καλύμματα, έγκαιρη ενημέρωση για τον καιρό και σωστή ασφάλιση.

Διαβάστε ακόμα: Αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου: Αυτά είναι τα 3 βασικά σημεία που αποκαλύπτουν αν έχει τρακαριστεί