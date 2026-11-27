Η Renault προχωρά στην εισαγωγή της σήμανσης «renative» στα νέα της μοντέλα, με στόχο να καταστήσει ευδιάκριτα τα εξαρτήματα που ενσωματώνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανακυκλωμένων υλικών και υλικών προερχόμενων από την κυκλική οικονομία. Η πρώτη εφαρμογή αυτής της νέας ονομασίας γίνεται στο ύφασμα των καθισμάτων της έκδοσης Techno του Renault Scenic E-Tech electric, τα οποία φέρουν την ένδειξη «renative» καθώς κατασκευάζονται από υλικό που είναι 98% ανακυκλωμένο.

Η φιλοσοφία πίσω από τη σήμανση renative

Με την αυξανόμενη εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, παρατηρείται σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τη χρήση των αυτοκινήτων. Ως αποτέλεσμα, η προσοχή στρέφεται πλέον στα υλικά κατασκευής, καθώς αυτά μπορούν να αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% του συνολικού ανθρακικού αποτυπώματος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Για να επιτευχθεί η μείωση αυτού του αποτυπώματος και η περιορισμένη χρήση πρωτογενών πόρων, κρίσιμη σημασία έχουν η προέλευση, η διαδικασία παραγωγής και η δυνατότητα δεύτερης ζωής για υλικά όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα πλαστικά, τα υφάσματα και το γυαλί. Η Renault δραστηριοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα για την επίτευξη αυτών των στόχων, περιορίζοντας τις πρωτογενείς πρώτες ύλες, ενσωματώνοντας περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά και δίνοντας προτεραιότητα σε υλικά με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα.

Η πρώτη εφαρμογή και η επέκταση στα νέα μοντέλα

Η πρώτη ουσιαστική εφαρμογή της σήμανσης «renative» αφορά τα νέα καθίσματα της έκδοσης Techno του Renault Scenic E-Tech electric. Αυτά τα καθίσματα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα που περιέχει 98% ανακυκλωμένο υλικό, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δέσμευσης της εταιρείας στην κυκλική οικονομία. Η σήμανση αυτή καθιστά ορατή την πρόοδο της μάρκας, χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα των προϊόντων.

Εκτός από τα καθίσματα, ανακυκλωμένα υλικά εντοπίζονται και σε άλλα σημεία του Scenic E-Tech electric. Συγκεκριμένα, η δομή του ταμπλό αποτελείται κατά 80% από ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο, ενώ η επένδυση της οροφής παράγεται κατά 99,5% από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια. Η ονομασία «renative» προορίζεται για εξαρτήματα που ξεχωρίζουν λόγω του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων υλικών και δεν θα συνοδεύει κάθε εξάρτημα που περιέχει έστω και μικρή ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού.

Μακρά ιστορία στην κυκλική οικονομία

Η τεχνογνωσία της Renault στον τομέα των ανακυκλωμένων υλικών έχει τις ρίζες της στο 1991, όταν ξεκίνησε τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στο Clio πρώτης γενιάς. Αυτή η μακρά πορεία δείχνει τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα, η Renault συνεχίζει να ενσωματώνει ανακυκλωμένα υλικά σε ένα ευρύ φάσμα μοντέλων της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το νέο Renault Clio Esprit Alpine, όπου τουλάχιστον το 33,9% των υλικών προέρχεται από την κυκλική οικονομία, καθώς και το Renault 5 E-Tech electric, του οποίου τα υφάσματα είναι 100% ανακυκλωμένα. Επιπλέον, το ταμπλό του Renault Master περιέχει έως και 20% πλαστικά που προέρχονται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν την πανοραμική γυάλινη οροφή Solarbay, η οποία είναι διαθέσιμη στα μοντέλα Scenic, Symbioz, Espace και Rafale, και αποτελείται από πάνω από 50% υλικά κυκλικής οικονομίας. Ακόμη, οι ζάντες του Clio Esprit Alpine περιέχουν 50% αλουμίνιο κυκλικής οικονομίας, αναδεικνύοντας την εκτεταμένη εφαρμογή αυτών των πρακτικών σε διάφορα μέρη των οχημάτων.

Από το after-sales στα νέα οχήματα

Η ονομασία «renative» χρησιμοποιείται ήδη στον τομέα του after-sales του Ομίλου Renault, όπου η πολιτική περιλαμβάνει περισσότερους από 2.000 κωδικούς κυκλικής οικονομίας. Η επέκταση αυτής της σήμανσης στα νέα αυτοκίνητα αποτελεί ένα λογικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την ενημέρωση των πελατών.

Μετά την αρχική εφαρμογή στα καθίσματα του Scenic Techno, η σήμανση «renative» έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί και σε άλλα υλικά, όπως πλαστικά, αλουμίνιο, χάλυβας και γυαλί, καλύπτοντας έτσι ολόκληρη τη γκάμα των οχημάτων της Renault. Αυτή η στρατηγική υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta