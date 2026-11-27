Το «Ένα Μικρό Μυθιστόρημα» (En liten roman), το κύκνειο άσμα του σύγχρονου Σουηδού θεατρικού συγγραφέα Λαρς Νορέν, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Το έργο, που θεωρείται ότι ο Νορέν είναι ο διάδοχος του Αύγουστου Στρίμπεργκ, αποτελεί ένα σκοτεινό ψυχογράφημα βασισμένο σε μια ζοφερή πραγματική ιστορία. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λίζα Μοντγκόμερι ενσαρκώνει η Ελένη Κοκκίδου, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Αλέξανδρου Σωτηρίου.

Η ζοφερή ιστορία της Λίζα Μοντγκόμερι

Η υπόθεση του έργου επικεντρώνεται στη Λίζα Μοντγκόμερι, την οποία ενσαρκώνει σκηνικά η Ελένη Κοκκίδου. Η Μοντγκόμερι ήταν η μοναδική γυναίκα που εκτελέστηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ τα τελευταία 70 χρόνια, ένα γεγονός που συνέβη το 2021. Η παράσταση μας μεταφέρει στην πτέρυγα μελλοθανάτων της φυλακής του Φορτ Γουόρθ στο Τέξας, όπου η Λίζα είναι παγιδευμένη.

Εκεί, ξετυλίγει το κουβάρι ενός κατακερματισμένου και εφιαλτικού εσωτερικού μονολόγου, ανασύροντας στην επιφάνεια ένα παρελθόν ακραίας παιδικής κακοποίησης, αιμομιξίας και βίας. Το «Ένα Μικρό Μυθιστόρημα» δεν περιορίζεται σε μια απλή καταγραφή ενός εγκλήματος, αλλά επιχειρεί μια βαθιά κατάδυση στις πιο σκοτεινές ρωγμές της ανθρώπινης ψυχής, αναζητώντας το έλεος και την κάθαρση.

Η συνεργασία Κοκκίδου – Σωτηρίου

Η σπουδαία ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου συναντιέται ξανά με τον σκηνοθέτη Αλέξανδρο Σωτηρίου, μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους τη σεζόν 2025-2026. Τότε, είχαν συνεργαστεί στο έργο του Εντουάρ Λουί «Αγώνες και Μεταμορφώσεις μιας γυναίκας», το οποίο παρουσιάστηκε στο θέατρο Τζένη Καρέζη και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Η νέα τους συνάντηση στο έργο του Νορέν αναμένεται να προσφέρει μια ακόμα δυνατή θεατρική εμπειρία.

Η σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Σωτηρίου

Ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Σωτηρίου αναφέρει ότι το έργο του Λαρς Νορέν επιβεβαιώνει τη ρήση του Πλούταρχου «Το χειρότερο κτήνος είναι ο Άνθρωπος». Κατά τη διάρκεια της εργασίας του πάνω στην παράσταση, ο κ. Σωτηρίου δεν ασχολήθηκε τόσο με τη φρικιαστική πράξη της Μοντγκόμερι, όσο με τους παράγοντες που την οδήγησαν σε αυτήν. Τόνισε ότι αυτό που τον απασχόλησε ήταν η έλλειψη αγάπης, η οποία, όπως είπε, αποκτηνώνει τον άνθρωπο και τον μετατρέπει σε θηρίο.

Αυτή την αίσθηση θέλησε να φωτίσει και να μοιραστεί με το κοινό μέσα από την παράσταση. Ο κ. Σωτηρίου εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του για την Ελένη Κοκκίδου, την οποία χαρακτήρισε πολύτιμο συνοδοιπόρο, έναν άνθρωπο που τον γέμισε με την εμπιστοσύνη και κυρίως με την αγάπη της.

Ο Λαρς Νορέν: Ένας σημαντικός θεατρικός συγγραφέας

Ο Λαρς Νορέν (1944–2021) γεννήθηκε στη Στοκχόλμη και πέρασε τα παιδικά του χρόνια σε ένα μικρό ξενοδοχείο που διατηρούσαν οι γονείς του στη νότια Σουηδία. Η ζωή του ανάμεσα σε προσωρινούς ενοίκους, οι οικογενειακές συγκρούσεις και ο πρόωρος θάνατος της μητέρας του άφησαν ανεξίτηλα ίχνη στη γραφή του, διαμορφώνοντας την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Πρωτοεμφανίστηκε στον χώρο της λογοτεχνίας ως ποιητής το 1963. Στη συνέχεια, εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες φωνές του ευρωπαϊκού θεάτρου, ενώ παράλληλα συνέχισε να γράφει ποίηση, πεζογραφία και ημερολόγια. Το έργο του χαρακτηρίζεται από αιχμηρότητα, απρόβλεπτο και συχνά σκανδαλώδη χαρακτήρα, γεμάτο οικογενειακές εκρήξεις, έρωτα, ανταγωνισμό και διαβρωτικό χιούμορ.

Πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα

Το θεατρικό έργο του Λαρς Νορέν παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, προσφέροντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με το κύκνειο άσμα ενός από τους πιο σημαντικούς σύγχρονους Σουηδούς θεατρικούς συγγραφείς. Η παράσταση έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για άτομα κάτω των 18 ετών, λόγω του σκοτεινού και βίαιου περιεχομένου της.

Με πληροφορίες από: Topontiki