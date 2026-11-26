Στην ελληνική αγορά, πέντε ηλεκτρικά μοντέλα ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό προσιτής τιμής και γρήγορης φόρτισης. Αυτά τα οχήματα διατίθενται σε τιμή κάτω των 30.000 ευρώ, ακόμη και πριν από την κρατική επιδότηση, ενώ απαιτούν στάση για φόρτιση που διαρκεί λιγότερο από μισή ώρα, καλύπτοντας το διάστημα από το 10% έως το 80% της μπαταρίας. Ας δούμε αναλυτικά δύο από αυτά τα μοντέλα που πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Γρήγορη φόρτιση και προσιτή τιμή

Η επιλογή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου συχνά περιλαμβάνει την εξέταση δύο βασικών παραγόντων: την τιμή αγοράς και τον χρόνο φόρτισης. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων μοντέλων, η τιμή διαμορφώνεται κάτω από τα 30.000 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εμπορικές εκπτώσεις που προσφέρονται, ακόμη και πριν από την εφαρμογή της κρατικής επιδότησης. Αυτό καθιστά τα οχήματα αυτά ιδιαίτερα ελκυστικά για ένα ευρύ κοινό.

Ένα κρίσιμο στοιχείο για την καθημερινή χρήση και τα ταξίδια είναι ο χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της μπαταρίας. Τα επιλεγμένα μοντέλα προσφέρουν τη δυνατότητα να φορτίσουν από το 10% στο 80% της χωρητικότητάς τους σε λιγότερο από μισή ώρα. Ο χρόνος αυτός είναι πιο ενδεικτικός για την πραγματική διάρκεια μιας στάσης σε σχέση με τη μέγιστη ισχύ φόρτισης σε kW, καθώς αντικατοπτρίζει την πλήρη διαδικασία.

Οι αναφερόμενοι χρόνοι φόρτισης προϋποθέτουν ότι η μπαταρία βρίσκεται στην κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας και ότι χρησιμοποιείται ταχυφορτιστής DC, ο οποίος μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη ισχύ. Αυτές οι συνθήκες είναι καθοριστικές για την επίτευξη των βέλτιστων επιδόσεων φόρτισης που ανακοινώνονται από τους κατασκευαστές.

Kia EV2 Air Standard Range: Χαρακτηριστικά και αυτονομία

Το Kia EV2, ένα μικρό SUV, προσφέρει την έκδοση Air Standard Range, η οποία ξεχωρίζει στην ελληνική αγορά. Το όχημα αυτό διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 42,2 kWh, ένα μέγεθος που συμβάλλει στην ισορροπία μεταξύ αυτονομίας και κόστους. Το πενταθέσιο EV2 είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες μετακίνησης τόσο στην πόλη όσο και σε πιο μακρινές διαδρομές.

Η ονομαστική αυτονομία του Kia EV2 Air Standard Range φτάνει έως τα 317 χιλιόμετρα, προσφέροντας στον οδηγό επαρκή εμβέλεια για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Όσον αφορά τη φόρτιση, το μοντέλο χρειάζεται μόλις 29 λεπτά για να ανεβάσει το επίπεδο της μπαταρίας του από το 10% στο 80%. Αυτός ο σύντομος χρόνος φόρτισης καθιστά το EV2 Air Standard Range μια πρακτική επιλογή για ταξίδια, καθώς οι στάσεις για ανεφοδιασμό είναι σύντομες.

Συγκριτικά, η έκδοση Long Range του ίδιου μοντέλου, η οποία διαθέτει μπαταρία 61 kWh, ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία φόρτισης (10%-80%) σε 30 λεπτά ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι η διαφορά στον χρόνο φόρτισης μεταξύ των δύο εκδόσεων είναι μικρή, παρά τη μεγαλύτερη χωρητικότητα της μπαταρίας στην έκδοση Long Range.

Η τιμολόγηση του Kia EV2 Air

Η τιμή καταλόγου του Kia EV2 Air διαμορφώνεται στις 33.490 ευρώ. Ωστόσο, μέσω μιας εμπορικής έκπτωσης ύψους 4.000 ευρώ, η τελική τιμή του οχήματος μειώνεται στις 29.490 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο βρίσκεται κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ, καθιστώντας το προσιτό ακόμη και για τους αγοραστές που δεν θα λάβουν την κρατική επιδότηση.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τι σημαίνει το διάστημα φόρτισης 10%-80% σε όρους απόστασης. Το 70% της ονομαστικής αυτονομίας του Kia EV2 Air Standard Range αντιστοιχεί σε περίπου 222 χιλιόμετρα. Αυτή η απόσταση μπορεί να καλυφθεί με την ενέργεια που αναπληρώνεται σε μία μόνο στάση φόρτισης. Στις εθνικές οδούς, η απόσταση που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο με αυτή την ενέργεια εξαρτάται κυρίως από την ταχύτητα οδήγησης.

Skoda Epiq 40 Selection: Χώροι και επιδόσεις

Ένα ακόμη μοντέλο που πληροί τα κριτήρια της προσιτής τιμής και της γρήγορης φόρτισης είναι το Skoda Epiq 40 Selection. Η τιμή του ανέρχεται στις 28.700 ευρώ, τοποθετώντας το σε μια ανταγωνιστική θέση στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων. Το Epiq 40 Selection προσφέρει ένα πρακτικό πλεονέκτημα για όσους αναζητούν το μοναδικό αυτοκίνητο για την οικογένειά τους.

Το μοντέλο συνδυάζει τις διαστάσεις ενός μικρού SUV με έναν ιδιαίτερα ευρύχωρο χώρο αποσκευών, ο οποίος φτάνει τα 475 λίτρα. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εξαιρετικά σημαντικό για οικογένειες που χρειάζονται να μεταφέρουν παιδικά καρότσια, αποσκευές για το Σαββατοκύριακο ή άλλα αντικείμενα. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ έχει τουλάχιστον την ίδια σημασία με τον χρόνο φόρτισης για τους υποψήφιους αγοραστές.

Η έκδοση 40 του Skoda Epiq αποδίδει 135 ίππους, προσφέροντας ικανοποιητικές επιδόσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις. Το όχημα χρησιμοποιεί μπαταρία τύπου LFP (φωσφορικού σιδήρου λιθίου) με ωφέλιμη χωρητικότητα 37 kWh, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και αποδοτικότητα.

Αυτονομία και χρόνος φόρτισης του Skoda Epiq

Σύμφωνα με τα ελληνικά στοιχεία λανσαρίσματος της Skoda, το Epiq 40 Selection ανακοινώνει αυτονομία 310 χιλιομέτρων βάσει του κύκλου WLTP. Αυτή η αυτονομία είναι επαρκής για τις περισσότερες αστικές και περιαστικές μετακινήσεις, καθώς και για μικρές εκδρομές.

Όσον αφορά τη φόρτιση, το Skoda Epiq 40 Selection ξεχωρίζει με τον εξαιρετικά σύντομο χρόνο που απαιτείται για την αναπλήρωση της ενέργειας. Το μοντέλο φορτίζει από το 10% στο 80% της μπαταρίας του σε μόλις 23 λεπτά. Κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας στάσης φόρτισης, αναπληρώνονται περίπου 26 kWh ενέργειας, γεγονός που επιτρέπει την κάλυψη σημαντικής απόστασης.

Με άλλα λόγια, το Epiq συνδυάζει τον απαραίτητο χώρο για μια εκδρομή με μια σχετικά σύντομη στάση για φόρτιση, ειδικά όταν η διαδρομή ξεπερνά την αρχική εμβέλεια του οχήματος. Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά μια πρακτική και αποδοτική επιλογή για τους σύγχρονους οδηγούς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Με πληροφορίες από: Topontiki