Τα θρυλικά αυτοκίνητα του Τζέιμς Μποντ: Από τη Sunbeam του Κόνερι στις Jaguar και τα Defender του Κρεγκ

Μια Aston Martin που δημιουργήθηκε ειδικά για τις επικίνδυνες σκηνές της ταινίας «No Time to Die» πουλήθηκε το 2022 έναντι 2.922.000 λιρών. Το συγκεκριμένο όχημα αποτελούσε ένα ειδικό αντίγραφο της θρυλικής DB5, ενσωματώνοντας σύγχρονα μηχανικά μέρη και αμάξωμα από ανθρακονήματα. Η υψηλή τιμή πώλησης υπογραμμίζει μια διαχρονική αλήθεια στον κόσμο του Τζέιμς Μποντ: το αυτοκίνητο μπορεί να γίνει εξίσου αναγνωρίσιμο με τον ίδιο τον πράκτορα που το οδηγεί.

Η αξία και η αναγνωρισιμότητα των οχημάτων του 007

Η πώληση της Aston Martin DB5 από το «No Time to Die» το 2022, για σχεδόν τρία εκατομμύρια λίρες, επιβεβαιώνει την τεράστια αξία που αποκτούν τα αυτοκίνητα που συνδέονται με τον Τζέιμς Μποντ. Αυτό το ειδικό αντίγραφο, με τα σύγχρονα μηχανικά του μέρη και το αμάξωμα από ανθρακονήματα, δεν ήταν απλώς ένα όχημα, αλλά ένα κομμάτι της κινηματογραφικής ιστορίας του πράκτορα 007.

Η αναγνωρισιμότητα των αυτοκινήτων του Μποντ δεν περιορίζεται μόνο στις δημοπρασίες. Αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι ένα όχημα μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας ενός χαρακτήρα, μένοντας στη μνήμη του κοινού εξίσου έντονα με τον πρωταγωνιστή.

Η εξέλιξη των οχημάτων στις ταινίες του Μποντ

Στον κύκλο των 25 ταινιών, που εκτείνεται από το «Dr. No» του 1962 μέχρι το «No Time to Die» του 2021, οι ηθοποιοί που υποδύθηκαν τον Τζέιμς Μποντ – οι Σον Κόνερι, Τζορτζ Λάζενμπι, Ρότζερ Μουρ, Τίμοθι Ντάλτον, Πιρς Μπρόσναν και Ντάνιελ Κρεγκ – άλλαξαν το ύφος του Βρετανού πράκτορα. Παράλληλα με αυτούς, άλλαζαν και τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν, οι επιδόσεις τους, η ενσωματωμένη τεχνολογία, καθώς και ο τρόπος κινηματογράφησης της δράσης.

Το μεγάλο κινηματογραφικό γκαράζ του Τζέιμς Μποντ περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή ποικιλία οχημάτων. Από ανοιχτά roadster και πολυτελείς λιμουζίνες, μέχρι αμερικανικά muscle cars, μικρά γαλλικά αυτοκίνητα, τετρακίνητα και ακόμα και πρωτότυπα που δεν μπήκαν ποτέ στην παραγωγή. Οι επιλογές αυτές αφορούσαν όχι μόνο τον ίδιο τον Μποντ, αλλά και τις γυναίκες που τον συνόδευαν, τους συνεργάτες του, ακόμα και τους αντιπάλους του. Συχνά, ο πιο ενδιαφέρων τετράτροχος χαρακτήρας βρισκόταν στην άλλη πλευρά της καταδίωξης.

Οι πρώτες εμφανίσεις και η Sunbeam του Κόνερι

Η αρχή των κινηματογραφικών οχημάτων του Τζέιμς Μποντ ήταν πολύ πιο απλή σε σύγκριση με όσα ακολούθησαν στις επόμενες ταινίες. Στην πρώτη ταινία, το «Dr. No», ο Σον Κόνερι βρέθηκε στο τιμόνι μιας Chevrolet Bel Air, αλλά και μιας Sunbeam Alpine. Η Sunbeam Alpine αποτέλεσε το πρώτο χαρακτηριστικό δείγμα της ιδιαίτερης σχέσης που ανέπτυξε ο Μποντ με τα σπορ αυτοκίνητα.

Στην ταινία «From Russia with Love» του 1963, εμφανίστηκε και μια Bentley, προτού η Aston Martin καταλάβει την κεντρική θέση στην κινηματογραφική ταυτότητα του Βρετανού πράκτορα. Αυτές οι πρώτες επιλογές έθεσαν τις βάσεις για την ποικιλομορφία και την εξέλιξη των οχημάτων που θα ακολουθούσαν.

Η καθιέρωση της Aston Martin DB5 και άλλες επιλογές

Η ταινία «Goldfinger» του 1964 καθόρισε οριστικά τη σχέση του Τζέιμς Μποντ με την Aston Martin. Η ασημί Aston Martin DB5, με τον εξακύλινδρο κινητήρα των 4,0 λίτρων και το πεντάρι κιβώτιο ZF, απέκτησε στον κόσμο της ταινίας περιστρεφόμενες πινακίδες, κρυμμένα όπλα και ένα εκτινασσόμενο κάθισμα. Η κανονική DB5 κόστιζε καινούργια στη Βρετανία 4.175 λίρες, ένα σημαντικό ποσό για την εποχή, αλλά η κινηματογραφική της ζωή θα την οδηγούσε σε εντελώς διαφορετική κλίμακα αξίας.

Στο ίδιο φιλμ, η επιβλητική Rolls-Royce Phantom III του Goldfinger και η Ford Mustang της Τίλι Μάστερσον έδειχναν πόσο προσεκτικά επιλεγόταν κάθε αυτοκίνητο για να ταιριάζει στον χαρακτήρα και τον ρόλο του. Η DB5 επέστρεψε και στην ταινία «Thunderball» του 1965. Ωστόσο, στο «You Only Live Twice» του 1967, την παράσταση έκλεψε μια λευκή Toyota 2000GT, την οποία οδηγούσε η Άκι. Για τις ανάγκες του Σον Κόνερι και των εσωτερικών πλάνων, κατασκευάστηκαν δύο ειδικές ανοιχτές εκδοχές του ιαπωνικού σπορ αυτοκινήτου.

Η επιλογή της ιαπωνικής Toyota 2000GT είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς εισήγαγε ένα νέο, εξωτικό σπορ αυτοκίνητο στο ίδιο κινηματογραφικό περιβάλλον με την ευρωπαϊκή αριστοκρατία. Στην επιστροφή του Σον Κόνερι με την ταινία «Diamonds Are Forever» το 1971, τη θέση του πήρε η Ford Mustang Mach 1 της Τίφανι Κέις, με τη διάσημη οδήγηση που την χαρακτήριζε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta