Οι μοτοσικλέτες Capetown 5X και 5 Rally της Phelon & Moore παρουσιάζονται με χαρακτήρα Adventure

Η Phelon & Moore παρουσιάζει δύο νέες μοτοσικλέτες Adventure, τις Capetown 5X και Capetown 5 Rally, οι οποίες εντάσσονται στη σειρά Capetown ως πιο προσιτές επιλογές. Τα μοντέλα αυτά είναι κατάλληλα για αναβάτες με δίπλωμα Α2 και έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται σε ποικίλες προκλήσεις, από καθημερινές μετακινήσεις και μακρινά ταξίδια μέχρι εξορμήσεις εκτός δρόμου. Παρά τις κοινές τους βάσεις, κάθε μοτοσικλέτα έχει προσαρμοστεί για διαφορετικούς σκοπούς, προσφέροντας ευελιξία, ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στον αναβάτη.

Η φιλοσοφία πίσω από τα νέα μοντέλα

Οι δύο νέες μοτοσικλέτες Adventure, οι Capetown 5X και 5 Rally, είναι πιο συμπαγείς σε σχέση με τα μεγαλύτερα μοντέλα Capetown 7S και 7X. Η βασική τους φιλοσοφία επικεντρώνεται στην ευελιξία, την ασφάλεια και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του αναβάτη σε κάθε είδους διαδρομή. Είναι σχεδιασμένες ώστε να αισθάνονται στο φυσικό τους περιβάλλον ακόμα και όταν η άσφαλτος τελειώνει, προσφέροντας λύσεις τόσο για την καθημερινότητα όσο και για πιο απαιτητικές περιπέτειες.

Η Phelon & Moore έχει δημιουργήσει δύο προτάσεις που, αν και μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, διαφέρουν στις λεπτομέρειες του εξοπλισμού τους, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες διαφορετικών τύπων αναβατών. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις τους.

Το Capetown 5X: Για καθημερινές μετακινήσεις και ταξίδια

Το μοντέλο Capetown 5X απευθύνεται σε όσους αναζητούν έναν αξιόπιστο σύντροφο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις, αλλά και για ταξίδια και εξερευνήσεις πέρα από τα όρια της πόλης. Αυτή η μοτοσικλέτα διαθέτει τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, προσφέροντας μια ισορροπημένη οδική συμπεριφορά. Η διαδρομή των αναρτήσεών του είναι συγκρίσιμη με εκείνη του Capetown 7, εξασφαλίζοντας άνεση και σταθερότητα.

Επιπλέον, το 5X είναι εξοπλισμένο με χαμηλά τοποθετημένο μπροστινό φτερό και σχάρα αποσκευών, χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό για μακρινές διαδρομές, ειδικά όταν συνδυάζεται με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το ύψος της ρυθμιζόμενης σέλας του βρίσκεται στα 810 ή 840 mm από το έδαφος, ενώ το στεγνό βάρος της μοτοσικλέτας ανέρχεται στα 192 kg. Οι αναρτήσεις του έχουν διαδρομή 180 mm εμπρός και 190 mm πίσω.

Το Capetown 5 Rally: Εστίαση στις εκτός δρόμου δυνατότητες

Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο Capetown 5 Rally δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις εκτός δρόμου δυνατότητές του, σχεδιασμένο για αναβάτες που επιθυμούν να εξερευνήσουν πιο απαιτητικά εδάφη. Είναι εξοπλισμένο με τροχό 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω, διαμόρφωση που ευνοεί την οδήγηση σε χώμα και μονοπάτια. Οι αναρτήσεις του διαθέτουν περίπου 50 mm μεγαλύτερη διαδρομή σε σχέση με το 5X, φτάνοντας τα 220 mm εμπρός και 230 mm πίσω, προσφέροντας αυξημένη ικανότητα απορρόφησης κραδασμών.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που υπογραμμίζει τον εκτός δρόμου χαρακτήρα του 5 Rally είναι το ψηλά τοποθετημένο μπροστινό φτερό. Το ύψος της σέλας του είναι ρυθμιζόμενο στα 850 ή 880 mm, επιτρέποντας στον αναβάτη να βρει την ιδανική θέση για οδήγηση σε όρθια στάση ή σε δύσκολα εδάφη. Και στα δύο μοντέλα, τόσο στο 5X όσο και στο 5 Rally, οι ζάντες είναι ακτινωτές, τύπου tubeless, προσφέροντας αντοχή και αξιοπιστία.

Κοινή τεχνική βάση και εργονομία

Και τα δύο μοντέλα, Capetown 5X και 5 Rally, μοιράζονται μια κοινή τεχνική βάση. Κινούνται από έναν εν σειρά δικύλινδρο, υγρόψυκτο κινητήρα 449,5 cc, με στρόφαλο 270°. Αυτός ο κινητήρας αποδίδει 46,5 ίππους στις 10.000 στροφές ανά λεπτό και ροπή 39,1 Nm στις 6.500 στροφές ανά λεπτό. Διαθέτει συμπλέκτη ολίσθησης (slipper clutch) και συνδυάζεται με ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 17 λίτρων. Ο κατασκευαστής δηλώνει τελική ταχύτητα 150 χιλιομέτρων ανά ώρα για αμφότερα τα μοντέλα.

Στον τομέα της εργονομίας, η εταιρεία έχει δώσει έμφαση σε μια φυσική και διαισθητική θέση οδήγησης. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη λεπτή σέλα, ρυθμιζόμενη σε δύο ύψη, το φαρδύ τιμόνι και τα ειδικά διαμορφωμένα πλαϊνά τμήματα του ρεζερβουάρ. Αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν στον αναβάτη να έχει καλύτερη αίσθηση και αποτελεσματικότερο έλεγχο της μοτοσικλέτας, ειδικά σε απαιτητικά εδάφη.

Πλούσιος εξοπλισμός για κάθε διαδρομή

Ο εξοπλισμός των Capetown 5X και 5 Rally είναι κοινός και για τις δύο εκδόσεις, προσφέροντας μια σειρά από χαρακτηριστικά που ενισχύουν την άνεση, την ασφάλεια και την πρακτικότητα. Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενη ζελατίνα, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις, έγχρωμη οθόνη TFT 7 ιντσών με δυνατότητες διασύνδεσης και πλήρη φωτισμό LED. Επίσης, περιλαμβάνονται θερμαινόμενα γκριπ και ποδιά κινητήρα από αλουμίνιο, προστατεύοντας τον κινητήρα από χτυπήματα και φθορές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta