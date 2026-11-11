Η Yangwang Altior της BYD παρουσιάστηκε στο Αμπού Ντάμπι

Το Yangwang Altior, το νέο υπερπολυτελές ηλεκτρικό μοντέλο της BYD, πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Αμπού Ντάμπι. Πρόκειται για ένα όχημα μήκους 5,6 μέτρων, το οποίο ενσωματώνει τέσσερις ανεξάρτητα ελεγχόμενους ηλεκτροκινητήρες και προσφέρει τετραθέσια καμπίνα. Η μάρκα ανακοίνωσε ότι η αυτονομία του ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κινεζικό κύκλο CLTC.

Εξωτερική σχεδίαση και διαστάσεις

Το Yangwang Altior έχει μήκος 5.600 χιλιοστά, πλάτος 2.030 χιλιοστά και ύψος 1.590 χιλιοστά, ενώ το μεταξόνιό του φτάνει τα 3.500 χιλιοστά. Η εξωτερική του σχεδίαση αποτέλεσε αντικείμενο εξέλιξης για τρία χρόνια, υπό την επίβλεψη του διευθυντή σχεδιασμού της BYD, Βόλφγκανγκ Έγκερ. Η εταιρεία αναφέρει ότι η έμπνευση για τη σχεδίαση προήλθε από το ding, ένα αρχαίο κινεζικό τελετουργικό χάλκινο σκεύος.

Το εμπρός μέρος του οχήματος είναι σχεδόν κάθετο και συνδυάζεται με έναν κοντό εμπρόσθιο πρόβολο. Οι τροχοί του είναι 21 ιντσών και διατίθενται σε τρία διαφορετικά σχέδια, με ελαστικά διαστάσεων 275/45. Ο εξωτερικός φωτισμός περιλαμβάνει δώδεκα φωτεινά στοιχεία, τα οποία περιστρέφονται και ανάβουν διαδοχικά καθώς ο ιδιοκτήτης πλησιάζει το αυτοκίνητο.

Οι πόρτες του Altior ανοίγουν αντικριστά, προσφέροντας ευκολία πρόσβασης. Συγκεκριμένα, οι εμπρός πόρτες ανοίγουν σε γωνία 80 μοιρών, ενώ οι πίσω φτάνουν τις 90 μοίρες. Μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι ότι στο εσωτερικό των θυρών φιλοξενούνται ειδικά σχεδιασμένες ομπρέλες.

Πολυτελής καμπίνα και χώροι

Η καμπίνα του Yangwang Altior ακολουθεί τετραθέσια διάταξη, με κεντρική κονσόλα που εξυπηρετεί τους πίσω επιβάτες. Το κάθισμα του συνοδηγού διαθέτει τη δυνατότητα να αναδιπλωθεί με ένα απλό άγγιγμα, προσφέροντας έτσι διευρυμένο οπτικό πεδίο στον επιβάτη που κάθεται ακριβώς πίσω του.

Τα δύο πίσω καθίσματα είναι τύπου «zero-gravity» και ενσωματώνουν λειτουργία μασάζ, με τέσσερις σφαιρικές κεφαλές το καθένα. Μέσω της λειτουργίας χαλάρωσης, το αυτοκίνητο συντονίζει αυτόματα τη θέση των καθισμάτων και των υποποδίων, τα σκίαστρα, τον φωτισμό, τον ήχο, το μασάζ και τον αρωματισμό της καμπίνας, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ευεξίας.

Τεχνολογία και άνεση στο εσωτερικό

Για την ψυχαγωγία και την επικοινωνία, το Altior είναι εξοπλισμένο με ένα ηχοσύστημα Dynaudio Platinum Evidence που περιλαμβάνει 39 ηχεία. Επιπλέον, μια ηλεκτρικά αναπτυσσόμενη οθόνη οροφής 21,4 ιντσών προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και διαμοιρασμού περιεχομένου, επιτρέποντας ακόμα και τηλεδιασκέψεις εν κινήσει.

Στο εσωτερικό του οχήματος υπάρχουν επίσης δύο ψυγεία, ένα εμπρός και ένα πίσω. Η πίσω μονάδα ψύξης έχει χωρητικότητα 5,5 λίτρων και προσφέρει λειτουργίες τόσο ψύξης όσο και θέρμανσης. Ο χώρος αποσκευών του Altior ανέρχεται στα 532 λίτρα, παρέχοντας επαρκή δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων.

Υλικά και πολιτισμικές αναφορές

Η επιλογή των υλικών στην καμπίνα υπογραμμίζει τον πολυτελή χαρακτήρα του μοντέλου. Χρησιμοποιείται δέρμα ημι-ανιλίνης, φυσικό ξύλο, μάλλινα πατάκια και μεταλλικοί διακόπτες. Οι πολιτισμικές αναφορές συνεχίζονται με την ενσωμάτωση λεπτομερειών από κίτρινο νεφρίτη Hetian στους αεραγωγούς, καθώς και με παραδοσιακό κέντημα Suzhou στις επενδύσεις του εσωτερικού.

Κινητήρια δύναμη και αυτονομία

Το Yangwang Altior βασίζεται στην πλατφόρμα e⁴ και διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες. Αυτή η διάταξη επιτρέπει την ανεξάρτητη ρύθμιση της ροπής σε κάθε τροχό. Σύμφωνα με τη Yangwang, το σύστημα προσαρμόζει την κινητήρια ισχύ με ακρίβεια. Η αυτονομία του οχήματος, όπως ανακοινώθηκε, ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα βάσει του κινεζικού κύκλου CLTC.

Περισσότερες τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη φόρτιση του οχήματος, αναμένεται να ανακοινωθούν ξεχωριστά από την εταιρεία στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta