Η Honda παρουσιάζει τη νέα Africa Twin Enduro Sports για το 2027

Η Honda διευρύνει τη γκάμα της Africa Twin για το 2027 με την προσθήκη ενός νέου μοντέλου, της CRF1150L Africa Twin Enduro Sports. Αυτή η νέα έκδοση παρουσιάστηκε στην EICMA 2026 και έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται πιο άμεσα με τις αγωνιστικές ρίζες του μοντέλου στο θρυλικό Paris-Dakar. Το μοντέλο δίνει σαφή προτεραιότητα στην εκτός δρόμου οδήγηση, φέρνοντας τη φιλοσοφία της Africa Twin πιο κοντά στις rally μοτοσικλέτες.

Επιστροφή στις αγωνιστικές ρίζες του Paris-Dakar

Η νέα Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports αποτελεί την τρίτη προσθήκη στην οικογένεια Africa Twin, συμπληρώνοντας τη βασική έκδοση και την Adventure Sports. Η παρουσίαση του μοντέλου στην EICMA 2026 σηματοδοτεί την επέκταση της γκάμας για το έτος 2027, με μια έκδοση που έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει τις αγωνιστικές καταβολές της σειράς.

Η προσέγγιση της Honda με την Enduro Sports τη φέρνει πιο κοντά στην αρχική φιλοσοφία των rally αγώνων, από την οποία προέκυψε η πρώτη Africa Twin. Αυτή η σύνδεση με το Paris-Dakar είναι βασικό στοιχείο της ταυτότητας του νέου μοντέλου, προσφέροντας στους αναβάτες μια εμπειρία που παραπέμπει στις θρυλικές διαδρομές.

Ισχυρός κινητήρας και εξειδικευμένες αναρτήσεις

Η νέα CRF1150L Africa Twin Enduro Sports είναι εξοπλισμένη με έναν κινητήρα που αποδίδει 119 ίππους, εξασφαλίζοντας δυναμικές επιδόσεις σε κάθε είδος εδάφους. Η ισχύς αυτή συνδυάζεται με εξειδικευμένες χωμάτινες αναρτήσεις, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν βέλτιστη απόσβεση και έλεγχο στις απαιτητικές συνθήκες της εκτός δρόμου οδήγησης.

Παράλληλα, το μοντέλο διαθέτει αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά συστήματα, τα οποία ενισχύουν την ασφάλεια και την ευκολία χειρισμού. Οι αναβάτες έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ενός χειροκίνητου κιβωτίων ταχυτήτων ή του αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη (DCT), προσφέροντας ευελιξία ανάλογα με το προσωπικό τους στυλ οδήγησης και τις ανάγκες της διαδρομής.

Σχεδίαση εμπνευσμένη από την HRC

Η σχεδίαση της Honda CRF1150L Africa Twin Enduro Sports αντλεί στοιχεία απευθείας από τις αγωνιστικές μοτοσικλέτες της HRC, του επίσημου αγωνιστικού τμήματος της Honda. Αυτή η έμπνευση είναι εμφανής στην αισθητική της μοτοσικλέτας, η οποία αποπνέει δυναμισμό και ετοιμότητα για περιπέτεια, αντανακλώντας την αγωνιστική της κληρονομιά.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τεχνικά στοιχεία που υπογραμμίζουν τον αγωνιστικό της χαρακτήρα είναι το πιρούνι, το οποίο έχει προδιαγραφές CRF450 Rally. Αυτή η επιλογή εξοπλισμού δείχνει την προσήλωση της Honda στην παροχή κορυφαίων επιδόσεων και αντοχής, ειδικά για χρήση σε δύσκολα και απαιτητικά εδάφη, προσφέροντας την απαραίτητη στιβαρότητα και ακρίβεια.

Σημαντικές διαφορές και μειωμένο βάρος

Η Enduro Sports μοιράζεται τις βασικές αναβαθμίσεις στον κινητήρα, το πλαίσιο και τα ηλεκτρονικά συστήματα με την υπόλοιπη νέα γενιά της Africa Twin. Ωστόσο, η έκδοση αυτή παρουσιάζει σημαντικές διαφορές που την καθιστούν πιο εστιασμένη στην εκτός δρόμου χρήση, διαφοροποιώντας την από τις άλλες εκδόσεις της οικογένειας.

Συγκεκριμένα, έχουν γίνει ειδικές αλλαγές στις αναρτήσεις, στην απόσταση από το έδαφος, στην εργονομία και στο αμάξωμα, με σκοπό τη βελτίωση της συμπεριφοράς της μοτοσικλέτας σε χωμάτινες διαδρομές. Επιπλέον, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μείωση του βάρους της κατά εννέα κιλά σε σύγκριση με την αντίστοιχη βασική έκδοση. Αυτή η μείωση συμβάλλει στην αυξημένη ευελιξία και την ευκολία χειρισμού της μοτοσικλέτας σε δύσκολα και τεχνικά τερέν, προσφέροντας έναν πιο άμεσο και ελεγχόμενο τρόπο οδήγησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki