Ο Γιώργος Κιουρτσίδης μιλάει για «Το μισό του μηδέν» του Μηνά Βιντιάδη

Μια νέα θεατρική παραγωγή, το έργο «Το μισό του μηδέν» του Μηνά Βιντιάδη, παρουσιάζεται στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, με τη σκηνοθετική υπογραφή του καταξιωμένου Γιώργου Κιουρτσίδη. Η παράσταση, η οποία θα παίζεται έως το τέλος Νοεμβρίου, εξερευνά τις λεπτές γραμμές μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, καθώς και την επίδραση της άνοιας στην ανθρώπινη ζωή και τις σχέσεις.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Κιουρτσίδης, με αφορμή την παράσταση, εξομολογείται πως προσέγγισε το έργο, το οποίο θίγει ένα φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις χιονοστιβάδας στην κοινωνία. Η κεντρική ιδέα του έργου περιστρέφεται γύρω από έναν άντρα που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγάλη απειλή της απώλειας της μνήμης του, ενώ παράλληλα η ζωή του ανατρέπεται από ένα φανταστικό κέρδος στο τζόκερ.

Η υπόθεση του έργου: Ένα όνειρο που αλλάζει ζωές

Στην καρδιά της πλοκής βρίσκεται ένας άντρας ο οποίος ονειρεύεται ότι κερδίζει ένα τεράστιο ποσό, δέκα εκατομμύρια ευρώ, στο τζόκερ. Αυτό το όνειρο το μοιράζεται με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους: τη γυναίκα του, την κόρη του και τον κολλητό του φίλο. Η αντίδραση των οικείων του είναι άμεση και καθοριστική, καθώς τον αντιμετωπίζουν σαν να είχε κερδίσει το ποσό στην πραγματικότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις σχέσεις τους και την καθημερινότητά τους.

Λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη του ονείρου, ο άντρας εξαφανίζεται μυστηριωδώς, παίρνοντας μαζί του τα… δέκα εκατομμύρια. Αυτή η εξαφάνιση αλλάζει ριζικά τις ζωές όλων των προσώπων που τον περιβάλλουν, δημιουργώντας ένα πλέγμα από συναισθήματα και ανατροπές. Η ιστορία κορυφώνεται όταν ο άντρας επιστρέφει, ανατρέποντας εκ νέου όλα όσα θεωρούνταν δεδομένα και φέρνοντας στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες. Το έργο, μέσα από δυο φίλους, μια οικογένεια, ένα δελτίο τζόκερ, μερικά εκατομμύρια, ένα ψέμα και πολλές αλήθειες, αναδεικνύει τις ανθρώπινες σχέσεις και τις επιπτώσεις των επιλογών.

Η άνοια και τα παιχνίδια της μνήμης στο επίκεντρο

Το νέο θεατρικό έργο του Μηνά Βιντιάδη «Το μισό του μηδέν» προσεγγίζει ένα από τα πιο επίκαιρα και ευαίσθητα ζητήματα της εποχής μας: την άνοια. Αυτό το φαινόμενο, όπως τονίζεται, παίρνει κάθε μέρα διαστάσεις χιονοστιβάδας, επηρεάζοντας όχι μόνο τους πάσχοντες αλλά και το περιβάλλον τους. Ο πρωταγωνιστής του έργου, στην πιο ώριμη ηλικία του, έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα ότι ο νέος του εχθρός είναι η ίδια του η μνήμη.

Το έργο θέτει ερωτήματα σχετικά με το πώς μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος σε αυτή τη μεγάλη απειλή και πώς μπορεί να δραπετεύσει από τη «φυλακή» της σκέψης του. Αναδεικνύει τα παιχνίδια του μυαλού, όπου η φαντασία και η πραγματικότητα συχνά αδυνατούν να διαχωριστούν. Η γυναίκα του, η κόρη του και ο καλύτερός του φίλος βρίσκονται δίπλα του, αλλά το έργο αφήνει ανοιχτό το ερώτημα αν τελικά στέκονται πραγματικά στο πλευρό του ή μήπως απέναντί του. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Κιουρτσίδης, με αφορμή την προσέγγισή του στο έργο, δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «Το μυαλό μας είναι σαν ένας κύκλος».

Οι παραστάσεις στη Μονή Λαζαριστών και η μελλοντική παρουσίαση

Οι φετινές παραστάσεις του έργου «Το μισό του μηδέν» λαμβάνουν χώρα στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Το κοινό έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το έργο έως το τέλος Νοεμβρίου, με ένα σταθερό πρόγραμμα παραστάσεων. Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις πραγματοποιούνται από Τετάρτη έως Κυριακή, ενώ τα Σάββατα προσφέρονται διπλές παραστάσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερους θεατρόφιλους να το παρακολουθήσουν.

Πέρα από την τρέχουσα παρουσίαση, το έργο του Μηνά Βιντιάδη έχει ήδη προγραμματιστεί να παρουσιαστεί και σε ένα ευρύτερο κοινό στο μέλλον. Συγκεκριμένα, «Το μισό του μηδέν» θα φιλοξενηθεί από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κατά τη θεατρική περίοδο 2026-27, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγνώριση του έργου στον θεατρικό χώρο.

Ο σκηνοθέτης Γιώργος Κιουρτσίδης και η προσέγγιση του έργου

Ο Γιώργος Κιουρτσίδης, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία του έργου «Το μισό του μηδέν», είναι ένας καταξιωμένος Θεσσαλονικιός σκηνοθέτης με σημαντικές θεατρικές σπουδές στο ενεργητικό του. Η πορεία του στον χώρο του πολιτισμού και της τέχνης είναι πλούσια και πολυδιάστατη, έχοντας διατελέσει σε νευραλγικές θέσεις που συνέβαλαν στην ανάπτυξη και προώθηση του θεάτρου.

Μεταξύ άλλων, ο κύριος Κιουρτσίδης διετέλεσε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Κέντρου Πολιτιστικού Οργανισμού της Νέας Υόρκης, καθώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Νεαπόλεως. Η δράση του επεκτείνεται και στην ίδρυση θεατρικών σχημάτων, καθώς αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του θεατρικού οργανισμού Acta Est. Η προσφορά του στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού έχει αναγνωριστεί ευρέως, με τον ίδιο να έχει τιμηθεί για την αμέριστη συνεισφορά του. Ο Γιώργος Κιουρτσίδης, μέσα από την εξομολόγησή του, προσφέρει μια βαθύτερη ματιά στην προσέγγισή του στο έργο του Μηνά Βιντιάδη.

Με πληροφορίες από: Topontiki