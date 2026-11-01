Οι εκδόσεις Πόλις παρουσιάζουν την «Επικράτηση» της Νίνα Άλαν

Οι εκδόσεις Πόλις σηματοδότησαν την έναρξη της φθινοπωρινής τους περιόδου, παρουσιάζοντας το μυθιστόρημα «Επικράτηση» της Νίνα Άλαν. Το έργο, που μεταφράστηκε στα ελληνικά από την Άλκηστη Τριμπέρη, αποτελεί μια νέα εκδοτική πρόταση, ανεβάζοντας τον εκδοτικό πήχη και δίνοντας μια υπόσχεση για τον χειμερινό εκδοτικό ορίζοντα. Η κυκλοφορία του αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού.

Η νέα εκδοτική πρόταση των εκδόσεων Πόλις

Με την «Επικράτηση», οι εκδόσεις Πόλις εγκαινίασαν τη νέα τους εκδοτική σοδειά, προσφέροντας ένα ευρηματικό και αξιανάγνωστο μυθιστόρημα. Η συγγραφέας Νίνα Άλαν, μια βραβευμένη Βρετανίδα δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας στην εφημερίδα «Tbe Guardian», μεταφράζεται για πρώτη φορά στη γλώσσα μας. Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε στη Βρετανία το 2023, θεωρήθηκε ως η κορύφωση των καλλιτεχνικών της εξερευνήσεων.

Η συγγραφική φωνή της Άλαν στην «Επικράτηση» ενώνεται επιδέξια με πολυάριθμες άλλες φωνές, πρόσωπα και χαρακτήρες. Το μυθιστόρημα περιλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα ενός φανταστικού κλασικού μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας, μια κριτική συναυλίας, καθώς και ένα εκτεταμένο άρθρο για μια ταινία, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο αφηγηματικό σύμπαν. Το βιβλίο έχει έκταση 364 σελίδες.

Ένα μυθιστόρημα με πολλαπλές αναφορές

Η «Επικράτηση» χαρακτηρίζεται από την ευφυΐα, τη σαγήνη και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της. Είναι ένα πολυφωνικό και πολυεπίπεδο έργο, συναρπαστικό και τολμηρό, που αντλεί από τις αφηγηματικές παραδόσεις τόσο της επιστημονικής φαντασίας όσο και της εκλεκτής αστυνομικής λογοτεχνίας. Ωστόσο, δεν κατατάσσεται αυστηρά σε καμία από αυτές τις κατηγορίες, διατηρώντας τη μοναδικότητά του.

Το μυθιστόρημα είναι πλούσιο σε μουσικές αναφορές, διαθέτοντας έντονη μουσικότητα και στοιχεία θεωρίας μουσικολογίας. Περιλαμβάνει επίσης διακειμενικές αναφορές, υπαινιγμούς, μπόλικο σασπένς και απρόβλεπτες ανατροπές, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Μέσα από αυτές τις πτυχές, η Άλαν δημιουργεί ένα σύνθετο και ελκυστικό αφήγημα.

Ο πρωταγωνιστής και οι εμμονές του

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Φρανκ, ένας νεαρός άντρας που διαφέρει από τους συνομηλίκους του. Περιγράφεται ως μια ευαίσθητη ψυχή και μια εύθραυστη φύση, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας λαμπρός προγραμματιστής υπολογιστών. Το μυαλό του Φρανκ είναι μονίμως ενεργοποιημένο, ενώ είναι λάτρης του Μπαχ και εμμονικά αφοσιωμένος στις μουσικές του.

Ο Φρανκ βρίσκει ευτυχία, δύναμη και αυτοπεποίθηση σε στοιχεία όπως οι αστερισμοί, οι αριθμοί, η λογική, η μουσική, η ακολουθία Φιμπονάτσι, η ατομική δομή, η γεωλογική χρονολογική κλίμακα και ο προγραμματισμός. Αντίθετα, αυτό που τον αναστατώνει είναι η ανθρώπινη υποκρισία και τα ψέματα, στοιχεία που φαίνεται να συγκρούονται με την αναζήτηση της τάξης και της αλήθειας που τον χαρακτηρίζει.

Το μυστηριώδες βιβλίο «Ο Πύργος»

Μέσα στην «Επικράτηση» υπάρχει ένα βιβλίο, προϊόν επινόησης, με τίτλο «Ο Πύργος», γραμμένο από τον Τζον Τσαρλς Σιλβέστερ. Για τον πρωταγωνιστή Φρανκ, αυτό το βιβλίο είναι ένα ιερό κείμενο. Η κυκλοφορία του «Πύργου» τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του ’50, προσδίδοντας μια ιστορική διάσταση στην εσωτερική αφήγηση του μυθιστορήματος.

Το περιεχόμενο του «Πύργου» αναφέρεται σε έναν επερχόμενο πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται από εξωγήινους. Η ανάγνωση αυτού του βιβλίου προκαλεί στον Φρανκ συγκεκριμένες αντιδράσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της εξερεύνησης της εσωτερικής του ζωής και των τρόπων με τους οποίους αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Αυτό το φανταστικό βιβλίο ενισχύει το πολυεπίπεδο της «Επικράτησης».

Η αναζήτηση της αλήθειας σε έναν χαοτικό κόσμο

Στον πυρήνα της, η «Επικράτηση» αποτελεί μια βαθιά εξερεύνηση της εσωτερικής ζωής των κεντρικών χαρακτήρων και των δυσλειτουργικών δεσμών τους. Το μυθιστόρημα λειτουργεί ως μια έρευνα για την παράνοια και την παραπληροφόρηση που μαστίζουν την εποχή μας, αναδεικνύοντας τους παραπλανητικούς τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.

Η Νίνα Άλαν εστιάζει στη διττή φύση της αλήθειας και στην αναζήτηση νοήματος μέσα στο χάος και το παράλογο του κόσμου. Μέσα από την ιστορία του Φρανκ και τις πολλαπλές αφηγηματικές φωνές, το έργο προσκαλεί τον αναγνώστη να αναστοχαστεί πάνω στην αντίληψη της πραγματικότητας και την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki