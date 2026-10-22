Μια μαύρη τριγωνική κατασκευή 20 μέτρων προσφέρει νέα οπτική της Μαδρίτης

Μια επιβλητική μαύρη κατασκευή ύψους 20 μέτρων έχει τοποθετηθεί στην καρδιά της Μαδρίτης, στην πλατεία Cibeles, προκαλώντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών. Το έργο, που φέρει την ονομασία «Panóptico», προσφέρει έναν πρωτότυπο τρόπο παρατήρησης της ισπανικής πρωτεύουσας, μέσα από μικρές οπές. Αυτή η καλλιτεχνική παρέμβαση, η οποία εμφανίστηκε την Τρίτη, θα παραμείνει προσβάσιμη στο κοινό μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Η εμφάνιση στην πλατεία Cibeles

Τις τελευταίες ημέρες, όσοι βρέθηκαν μπροστά από το Palacio de Cibeles, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία της Μαδρίτης, αντίκρισαν μια τεράστια μαύρη τριγωνική κατασκευή. Το έργο, ύψους 20 μέτρων, τοποθετήθηκε την Τρίτη και έχει ήδη προκαλέσει την περιέργεια των περαστικών. Η επιβλητική μαύρη κατασκευή ξεχωρίζει στο γνώριμο αστικό τοπίο, μπροστά από το CentroCentro, το πολιτιστικό κέντρο σύγχρονης δημιουργίας που στεγάζεται στο Palacio de Cibeles.

Η παρουσία της κατασκευής αποτελεί μέρος του φεστιβάλ «Madrid es Paisaje» για το 2026. Η εγκατάσταση δεν είναι μόνιμη, καθώς έχει προγραμματιστεί να απομακρυνθεί από την πλατεία στις 24 Οκτωβρίου.

Το «Panóptico» και ο δημιουργός του

Η εγκατάσταση ονομάζεται «Panóptico» και δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη SpY. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μεγάλο γλυπτό στον δημόσιο χώρο, αλλά για μια καλλιτεχνική παρέμβαση που προσκαλεί τους περαστικούς να παρατηρήσουν την πόλη από μια διαφορετική οπτική γωνία. Ο δημιουργός του έργου περιγράφει την εγκατάσταση ως έναν προβληματισμό γύρω από το βλέμμα και τον τρόπο με τον οποίο παρατηρούμε τον σύγχρονο δημόσιο χώρο.

Η μεγάλη μαύρη κατασκευή λειτουργεί ως μια απρόσμενη παρέμβαση στην καθημερινότητα της πόλης, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κινούνται, προσανατολίζονται και αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους. Παράλληλα, το έργο παραπέμπει σε μια πραγματικότητα στην οποία η εμπειρία μας από τον κόσμο διαμεσολαβείται όλο και περισσότερο από οθόνες, κάμερες και ψηφιακές συσκευές.

Μια διαφορετική οπτική της πόλης

Το ενδιαφέρον της κατασκευής βρίσκεται στο κάτω μέρος της, όπου υπάρχουν μικρές οπές παρατήρησης. Όσοι πλησιάσουν έχουν τη δυνατότητα να δουν μέσα από αυτές την εικόνα που μεταδίδουν κάμερες τοποθετημένες στην κορυφή του τριγώνου. Με αυτόν τον τρόπο, οι επισκέπτες αποκτούν μια διαφορετική θέα της πλατείας Cibeles, σαν να παρατηρούν το σημείο από ψηλά, χωρίς να χρειάζεται να ανέβουν σε κάποιο κτίριο.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα της «AS», η εγκατάσταση είναι προσβάσιμη δωρεάν για το κοινό. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 10:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολλούς να βιώσουν αυτή την ξεχωριστή εμπειρία. Η προσωρινή της παραμονή στην πλατεία καθιστά την επίσκεψη μια μοναδική ευκαιρία.

Η δήλωση του Δήμου Μαδρίτης

Η Μάρτα Ριβέρα ντε λα Κρουθ, αρμόδια για τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και τον Αθλητισμό στον Δήμο της Μαδρίτης, σημείωσε ότι η εγκατάσταση επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν έναν τόσο αναγνωρίσιμο χώρο όσο η πλατεία Cibeles. Το «Panóptico» αποτελεί μέρος του φεστιβάλ «Madrid es Paisaje», το οποίο προτείνει νέους τρόπους προσέγγισης και ανάδειξης του αστικού τοπίου.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών του Δήμου να προσφέρει στους πολίτες και τους επισκέπτες της Μαδρίτης νέες πολιτιστικές εμπειρίες και να τους καλέσει να αλληλεπιδράσουν με τον δημόσιο χώρο με έναν ανανεωμένο τρόπο. Η παρουσία του έργου στην πλατεία Cibeles αναμένεται να συνεχίσει να προσελκύει το ενδιαφέρον μέχρι την προγραμματισμένη απομάκρυνσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta