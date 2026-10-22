Το test drive του Peugeot 408 PHEV 240 GT: Το στιλ έχει και οδηγικό αντίκρισμα

Το επαναφορτιζόμενο Peugeot 408 PHEV 240 GT έρχεται ανανεωμένο, συνδυάζοντας τον ξεχωριστό σχεδιασμό του με μια ουσιαστική αναβάθμιση σε τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα. Η νέα αυτή έκδοση προσφέρει 240 ίππους ισχύος, ένα επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και μεγαλύτερη δυνατότητα ηλεκτρικής μετακίνησης. Αυτές οι αλλαγές ενισχύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του οχήματος, το οποίο εξακολουθεί να διαφοροποιείται από την τυπική συνταγή του οικογενειακού SUV, χωρίς ωστόσο να θυσιάζει τους απαραίτητους χώρους και την άνεση.

Η ανανεωμένη ταυτότητα και οι επιδόσεις

Η ανανέωση του Peugeot 408 δεν περιορίζεται μόνο σε μια διαφορετική φωτιστική υπογραφή, αλλά επεκτείνεται και στον πυρήνα του συστήματος κίνησης. Η επαναφορτιζόμενη υβριδική του έκδοση αποκτά ένα ισχυρό σύστημα κίνησης 240 ίππων, το οποίο συνεργάζεται με ένα νέο επτατάχυτο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Παράλληλα, έχει αυξηθεί η ηλεκτρική αυτονομία, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η έκδοση GT, ειδικότερα, εμπλουτίζει το σύνολο με πλουσιότερο διάκοσμο και εξοπλισμό που συνάδουν με την εικόνα του οχήματος. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο συνυπάρχουν οι δύο πλευρές του αυτοκινήτου: η ήσυχη και αποδοτική καθημερινή μετακίνηση, που πραγματοποιείται αποκλειστικά με ρεύμα, και οι δυναμικές επιδόσεις ενός αρκετά ισχυρού οχήματος, όταν οι δύο κινητήρες συνεργάζονται αρμονικά για μέγιστη απόδοση.

Σχεδιασμός που ξεχωρίζει

Το Peugeot 408 παραμένει ένα όχημα που δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με μία μόνο κατηγορία αμαξώματος, καθώς συνδυάζει στοιχεία από διαφορετικές φιλοσοφίες. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, σε συνδυασμό με τα προστατευτικά που βρίσκονται χαμηλά στο αμάξωμα, παραπέμπουν σε ένα crossover. Ωστόσο, το περιορισμένο ύψος του και η χαρακτηριστική κατηφορική οροφή το φέρνουν πιο κοντά στην κατηγορία των fastback.

Με μήκος που φτάνει περίπου τα 4,69 μέτρα και μεταξόνιο 2,79 μέτρα, το 408 διαθέτει την παρουσία ενός μεγαλύτερου οικογενειακού αυτοκινήτου, χωρίς όμως τον ογκώδη χαρακτήρα ενός ψηλού SUV. Η ανανέωση στον εξωτερικό σχεδιασμό εντοπίζεται κυρίως στα δύο άκρα του οχήματος, προσδίδοντας μια φρέσκια και σύγχρονη αισθητική.

Στο εμπρός μέρος, η νέα διάταξη των φωτιστικών σωμάτων διαχωρίζει την χαρακτηριστική υπογραφή ημέρας από τους κυρίως προβολείς, ενώ η μάσκα και ο προφυλακτήρας έχουν επανασχεδιαστεί. Στην έκδοση GT, προστίθενται φωτιζόμενες λεπτομέρειες που ενισχύουν την premium αίσθηση. Στο πίσω μέρος, ξεχωρίζει η φωτιζόμενη επιγραφή PEUGEOT, η οποία συνοδεύεται από τα ανασχεδιασμένα φωτιστικά σώματα. Την εικόνα συμπληρώνουν οι τροχοί των 20 ιντσών, οι οποίοι στην εξεταζόμενη διαμόρφωση φέρουν ελαστικά 245/40. Αυτοί γεμίζουν τους θόλους και ταιριάζουν στις αναλογίες του αυτοκινήτου, με το χαμηλό προφίλ τους να έχει ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή οδήγηση.

Εσωτερικό: Ποιότητα και εργονομία

Η καμπίνα του Peugeot 408 ακολουθεί την ίδια λογική διαφοροποίησης και προσοχής στη λεπτομέρεια, όπως και ο εξωτερικός σχεδιασμός. Το ταμπλό δεν περιορίζεται σε μια απλή, μεγάλη οθόνη τοποθετημένη πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Αντιθέτως, διαθέτει διαδοχικά επίπεδα, διαφορετικές υφές και έναν σαφή προσανατολισμό προς τον οδηγό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα λειτουργικό και αισθητικά αναβαθμισμένο.

Η χρήση μαλακών υλικών στα σημεία επαφής, σε συνδυασμό με τις προσεγμένες επενδύσεις, ενισχύουν σημαντικά την ποιοτική εικόνα του εσωτερικού. Τα εμπρός καθίσματα συγκαταλέγονται στα δυνατά στοιχεία του συνόλου, προσφέροντας άνεση και στήριξη κατά τη διάρκεια της οδήγησης, συμβάλλοντας στην ευχάριστη εμπειρία που προσφέρει το αυτοκίνητο.

Το i-Cockpit και η θέση οδήγησης

Το σύστημα i-Cockpit της Peugeot εξακολουθεί να καθορίζει τη θέση οδήγησης στο 408, αποτελώντας ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μάρκας. Ο πίνακας οργάνων, με διαγώνιο 10 ιντσών, είναι τοποθετημένος ψηλά, επιτρέποντας στον οδηγό να διαβάζει τις ενδείξεις πάνω από το μικρής διαμέτρου τιμόνι, αντί μέσα από τη στεφάνη του.

Πρόκειται για μια διάταξη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, η οποία απαιτεί σωστή ρύθμιση του καθίσματος και του τιμονιού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη ορατότητα των ενδείξεων για κάθε οδηγό. Το μικρό τιμόνι συμβάλλει στην αίσθηση αμεσότητας και ευελιξίας κατά την οδήγηση, όμως το ιδιαίτερο σχήμα του, με τις επίπεδες πλευρές τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω μέρος, ενδέχεται να μην ταιριάξει σε όλους τους οδηγούς. Για τον λόγο αυτό, μια δοκιμή της θέσης οδήγησης κρίνεται πραγματικά απαραίτητη, ώστε ο υποψήφιος αγοραστής να διαπιστώσει την εργονομία και την αίσθηση που προσφέρει το i-Cockpit.

Με πληροφορίες από: Gazzetta