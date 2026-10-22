Στέλιος Κοτίδης και Δήμητρα Μωραΐτη: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στον Σταυρό του Νότου

Ο Στέλιος Κοτίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη συναντιούνται στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club, προσφέροντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο κοινό. Οι δύο καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν αγαπημένα έντεχνα και λαϊκά τραγούδια, καθώς και προσωπικές δημιουργίες τους. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Η συνάντηση στη σκηνή

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνών επί σκηνής προέκυψε μέσα από μια προσωπική τους δημιουργία, η οποία αποτέλεσε την αφορμή της πρώτης τους γνωριμίας. Το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει κινείται ανάμεσα σε μελωδίες, στίχους και ερμηνείες με έντονο προσωπικό χαρακτήρα, αντλώντας έμπνευση από τις κοινές τους μουσικές αναφορές.

Ο Στέλιος Κοτίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη θα αφήσουν χώρο τόσο στη δική τους δημιουργική έκφραση όσο και σε τραγούδια από το καλό έντεχνο και λαϊκό ρεπερτόριο, τα οποία έχουν διαμορφώσει τις μουσικές τους διαδρομές. Οι φωνές τους θα ενωθούν για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει τις ξεχωριστές τους πορείες.

Η μουσική πορεία του Στέλιου Κοτίδη

Ο Στέλιος Κοτίδης, ως ερμηνευτής και τραγουδοποιός, έχει ήδη διαμορφώσει τη δική του μουσική ταυτότητα μέσα από πλήθος ζωντανών εμφανίσεων. Έχει ταξιδέψει τα τραγούδια του, όπως τα «Είναι η καρδιά σου κήπος», «Δάφνη» και «Εκμαγείο», σε όλη την Ελλάδα, κερδίζοντας την αναγνώριση του κοινού.

Στη δισκογραφία του, ο Στέλιος Κοτίδης έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς και ερμηνευτές σε δικές του συνθέσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Δημήτρης Μπάκουλης στα τραγούδια «Πληγές Στο Χρόνο» και «Εξορισμένος», ο Βασίλης Προδρόμου στο «Δυο Λέξεις Άφησα» και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα στο «Αντικατοπτρισμός». Τον Μάρτιο του 2026 κυκλοφόρησε τον τέταρτο προσωπικό του δίσκο, με τίτλο «Μπερδεμένα», ο οποίος περιλαμβάνει πέντε δικά του τραγούδια και δηλώνει έντονα το προσωπικό του αποτύπωμα. Αυτό το διάστημα, ο καλλιτέχνης ετοιμάζει τα επόμενα δισκογραφικά του βήματα, συνεργαζόμενος με φωνές του σήμερα που έχουν ξεχωρίσει, όπως ο Γιάννης Μάλαμας και η Μαριάνα Κατσιμίχα.

Η πορεία της Δήμητρας Μωραΐτη

Η Δήμητρα Μωραΐτη, επίσης ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, αντλεί τις επιρροές της από το ελληνικό τραγούδι. Στις δημιουργίες της, συνδυάζει γνώριμες μουσικές φόρμες με έναν σύγχρονο προσωπικό ήχο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό στίγμα. Το πρώτο της τραγούδι, «Αερικό», σε στίχους και ερμηνεία της ίδιας, αποτέλεσε την αρχή της δισκογραφικής της πορείας.

Η δισκογραφική της πορεία γεφυρώθηκε με εκείνη του Στέλιου Κοτίδη μέσω της ερμηνείας των τραγουδιών του «Αρμύρα και Μαχαίρι» και «Αντίδοτα». Στην πορεία της, η Δήμητρα Μωραΐτη έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτες συνεργασίες, όπως αυτή με τον Γιάννη Κότσιρα. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μακροχρόνια σύμπραξή της με τον Μίνω Μάτσα, με κορυφαίες στιγμές τις συμμετοχές της στο πλευρό του στο Ηρώδειο.

Οι μουσικοί που τους πλαισιώνουν

Στη μουσική αυτή βραδιά, τους δύο καλλιτέχνες θα πλαισιώσει μια ομάδα ταλαντούχων μουσικών. Στην ηλεκτρική κιθάρα θα βρίσκεται ο Γιάννης Κοζυράκης, ενώ το βιολί θα αναλάβει ο Δημήτρης Στεφόπουλος. Στα πλήκτρα θα είναι ο Στέλιος Φραγκούς και στα τύμπανα ο Ορφέας Σιέρρας.

Την ομάδα συμπληρώνουν ο Αποστόλης Κουκουγιάννης στο μπουζούκι και ο Μάρκος Δημόπουλος στο μπάσο, συνθέτοντας μια ολοκληρωμένη ορχήστρα που θα υποστηρίξει το μουσικό τους πρόγραμμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta