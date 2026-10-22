Η Honda παρουσίασε τη νέα τετρακύλινδρη CBR500R FOUR

Η Honda παρουσίασε τη νέα CBR500R FOUR, μια sport μοτοσικλέτα που ενσωματώνει τετρακύλινδρο κινητήρα και προηγμένη τεχνολογία, σχεδιασμένη για να προσελκύσει μια νέα γενιά αναβατών. Το μοντέλο αυτό έρχεται να διευρύνει την οικογένεια των σπορ μοτοσικλετών της εταιρείας, στοχεύοντας στον συνδυασμό επιδόσεων και ευκολίας στην καθημερινή χρήση.

Η ολοκαίνουργια CBR500R FOUR αποτελεί μια πρόταση μεσαίου κυβισμού, η οποία σχεδιάστηκε από λευκή κόλλα χαρτιού, με βασικό της χαρακτηριστικό τον νέο τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα. Αυτός ο κινητήρας διαφοροποιεί τη μοτοσικλέτα από τις δικύλινδρες προτάσεις που κυριαρχούν στην κατηγορία της.

Ο νέος τετρακύλινδρος κινητήρας και η απόδοση

Στο επίκεντρο της νέας Honda CBR500R FOUR βρίσκεται ο ολοκαίνουργιος τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας, ο οποίος αποτελεί το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης του μοντέλου. Ο κινητήρας αυτός διαθέτει σύστημα εισαγωγής αέρα κάθετης ροής (downdraft) με Ram-Air, μια διάταξη που έχει σχεδιαστεί για να αξιοποιεί τη ροή του αέρα, βελτιστοποιώντας την τροφοδοσία του κινητήρα.

Αν και η Honda δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την ακριβή ισχύ της κανονικής έκδοσης της μοτοσικλέτας, έχει επιβεβαιώσει ότι θα είναι διαθέσιμη και μια παραλλαγή με ισχύ 35 kW, που αντιστοιχεί σε 47,6 ίππους. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι ειδικά προσαρμοσμένη για τους κατόχους διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Α2, προσφέροντας μια σπορ εμπειρία προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό.

Τεχνολογία και προσαρμογή στην οδήγηση

Η νέα CBR500R FOUR προσφέρει στον αναβάτη προηγμένες δυνατότητες προσαρμογής, με τρία προκαθορισμένα προγράμματα οδήγησης και δύο εξατομικευμένες επιλογές USER. Μέσω αυτών των επιλογών, ο αναβάτης μπορεί να ρυθμίσει την απόδοση του κινητήρα, την ένταση του φρένου κινητήρα και την παρέμβαση του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης Honda Selectable Torque Control (HSTC).

Όλες οι ρυθμίσεις και οι πληροφορίες εμφανίζονται σε μια έγχρωμη οθόνη TFT 5 ιντσών, η οποία παρέχει ευκρινή απεικόνιση. Ο χειρισμός των λειτουργιών πραγματοποιείται εύκολα από έναν φωτιζόμενο διακόπτη τεσσάρων κατευθύνσεων που βρίσκεται στο τιμόνι. Επιπλέον, στον εξοπλισμό της μοτοσικλέτας περιλαμβάνεται και θύρα USB-C, επιτρέποντας τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Πλαίσιο, αναρτήσεις και σύστημα πέδησης

Για την κατασκευή της CBR500R FOUR, η Honda έχει επιλέξει ένα ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο τύπου διαμαντιού, το οποίο εξασφαλίζει την απαραίτητη ακαμψία και ευελιξία. Το πλαίσιο αυτό συνδυάζεται με ένα ανεστραμμένο πιρούνι KYB διαμέτρου 41 χιλιοστών στο εμπρός μέρος, προσφέροντας ακριβή αίσθηση και απορρόφηση κραδασμών.

Στο πίσω μέρος, η μοτοσικλέτα διαθέτει αλουμινένιο ψαλίδι και πίσω ανάρτηση Pro-Link, συμβάλλοντας στην ομαλή οδήγηση και την αποτελεσματική μετάδοση της ισχύος. Το σύστημα πέδησης είναι εξίσου ενισχυμένο, περιλαμβάνοντας δύο εμπρός δίσκους 296 χιλιοστών με ακτινικά τοποθετημένες δαγκάνες Nissin δύο εμβόλων, ενώ συμπληρώνεται από δικάναλο ABS για μέγιστη ασφάλεια κατά το φρενάρισμα.

Σχεδιασμός με σπορ χαρακτήρα και καθημερινή χρηστικότητα

Σχεδιαστικά, η νέα Honda CBR500R FOUR ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία των μεγαλύτερων μοντέλων της σειράς CBR, προσδίδοντας μια δυναμική και επιθετική εμφάνιση. Χαρακτηρίζεται από ένα αιχμηρό εμπρός μέρος, το οποίο συμπληρώνεται από διπλούς προβολείς LED που προσφέρουν έντονο φωτισμό και μοντέρνα αισθητική.

Το αεροδυναμικό φέρινγκ, η ανασηκωμένη ουρά και η συγκέντρωση των μαζών προς το εμπρός μέρος ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα της μοτοσικλέτας. Παρά τον έντονα σπορ προσανατολισμό της, η CBR500R FOUR δεν απομακρύνεται από τον στόχο της καθημερινής χρηστικότητας, προσφέροντας μια ισορροπημένη πρόταση για αναβάτες που αναζητούν τόσο την αυθεντική σπορ εμπειρία όσο και την πρακτικότητα στην καθημερινή τους μετακίνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta