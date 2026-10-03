Το νέο EP του MISE, «Παράσιτα», καλεί σε επιλογή πλευράς

Ο τραγουδοποιός MISE παρουσίασε το πρώτο του EP, με τίτλο «Παράσιτα», το οποίο κυκλοφορεί από την Eleventh House Records. Η νέα αυτή δουλειά απευθύνει στους ακροατές μια πρόσκληση να αφουγκραστούν τις σκέψεις τους και να προβληματιστούν. Το EP, που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026, προσφέρει ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που κινείται ανάμεσα στη συγκίνηση, την ένταση, τη μελαγχολία και την ελπίδα.

Η φιλοσοφία πίσω από τα «Παράσιτα»

Τα «Παράσιτα» του MISE καλούν τον ακροατή να επιλέξει πλευρά, ζωή και τρόπο δράσης, καθώς και τι θα πει και πώς. Το EP αναφέρεται σε σκέψεις που αφορούν τις πολυκατοικίες και τους ράπερ, ενώ οι φίλοι παρομοιάζονται ενίοτε με μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες ετοιμόρροπων σπιτιών. Η ραπ, όπως αναφέρεται, δεν θα σώσει τη ζωή ούτε θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά θα κινητοποιήσει και θα προσφέρει αυτοπεποίθηση.

Παράλληλα, η ποίηση, όπως αυτή της Κατερίνας Γώγου, δεν θα σώσει τη ζωή ούτε θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά θα δώσει τον κρυμμένο κόσμο του καθενός, τον ήλιο, τα φεγγάρια, τα ξωτικά και τα παράσιτα. Η λέξη «παράσιτα» φέρνει στο μυαλό τη φράση «μίσος για τα γαλλικά προάστια», παραπέμποντας στην ταινία του Κασσοβίτς. Το EP θίγει την πτώση που συντελείται και επαναλαμβάνεται, τα άσκοπα λαχανητά, τους ρουφιάνους και τα περιπολικά, καθώς και αυτούς που πραγματικά ζουν εις βάρος των άλλων και εκείνους που αγωνίζονται για να μην υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.

Ο ξεχωριστός ήχος του MISE

Η φωνή του MISE, αρχικά, μπορεί να ακουστεί κάπως αδούλευτη ή ανεπεξέργαστη, ωστόσο αυτό αποτελεί λάθος εντύπωση. Ο καλλιτέχνης διαθέτει φωνητικό μέταλλο που συνδυάζει την καθαρότητα της ραπ με την έντεχνη αφήγηση. Εάν κάποιος απομονώσει τη φωνή του στα «Παράσιτα», θα μπορούσε να φανταστεί στη θέση του κάποιον γνωστό έντεχνο καλλιτέχνη, όπως ο Σωκράτης Μάλαμας ή ο Χρήστος Θηβαίος.

Ωστόμως, ο MISE ενώνει τη μελωδικότητα με την αφηγηματική, ρυθμική καθαρότητα, δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα. Η φωνητική έκταση που προσφέρει συνοδεύει την «πειραγμένη» ραπ σύνθεση, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι πεντακάθαρο και να αποπνέει έντονα την αίσθηση του χειροποίητου.

Μουσική σύνθεση και ατμόσφαιρα

Τα «Παράσιτα» χαρακτηρίζονται από αληθινό και πηγαίο συναίσθημα. Οι αποφασιστικές κιθαριστικές γραμμές προσδίδουν ένα ροκ υπόβαθρο, το οποίο δένει αρμονικά με τους κλασικούς ραπ δρόμους. Το αποτέλεσμα είναι ένα ραπ/ροκ ύφος που είναι ταυτόχρονα τρυφερό και γεμάτο ενέργεια.

Ο ρυθμός του EP είναι σωστά δομημένος και μετρημένος, διαπερνώντας όλα τα κομμάτια. Αυτός ο ρυθμός αντανακλά τη συναισθηματική φύση του καλλιτέχνη και τον βοηθά να προσφέρει το σωστό delivery στον ακροατή. Οι ρίμες του MISE συνθέτουν ένα καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που αγγίζει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων.

Το μήνυμα και η απήχηση

Τα λόγια και οι ρίμες του MISE στα «Παράσιτα» είναι ικανά να συγκινήσουν, να δημιουργήσουν ένταση, να προκαλέσουν μελαγχολία, αλλά και να δώσουν ελπίδα. Το EP φιλοδοξεί να εισέλθει στον κόσμο του ακροατή, καθώς, όπως αναφέρεται, κατανοεί αυτά που περνάει και αναγνωρίζει αυτά που επιθυμεί.

Ο MISE, με αυτή την πρώτη του δουλειά, προσφέρει μια μουσική πρόταση που συνδέεται με τις εσωτερικές σκέψεις και τις κοινωνικές αναζητήσεις. Το EP αποτελεί μια πρόσκληση για αυτογνωσία και επιλογή στάσης απέναντι στα ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο.

Πρόσκληση για ακρόαση

Ο MISE είναι ένας καλλιτέχνης που αξίζει την προσοχή του κοινού. Η νέα του δουλειά, τα «Παράσιτα», είναι διαθέσιμη για ακρόαση σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Το EP κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη μουσική εμπειρία.

Το δελτίο Τύπου αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο του 2026 ο MISE παρουσιάζει το πρώτο του EP με τίτλο “Parasita”, μια κυκλοφορία που σηματοδοτεί την είσοδό του στον χώρο της μουσικής με ένα ξεχωριστό και προσωπικό ύφος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta