Κριτική ταινίας: «Ντε Γκωλ: η ώρα της αντίστασης» – Ο στρατηγός που αρνήθηκε την ήττα

Μια από τις σημαντικότερες κινηματογραφικές προτάσεις της τρέχουσας εβδομάδας είναι η ταινία «Ντε Γκωλ: η ώρα της αντίστασης», ένα έργο που έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στη Γαλλία. Πρόκειται για μια αντισυμβατική βιογραφία του στρατηγού Ντε Γκωλ, η οποία συνδυάζει ιστορικές αναφορές και πολιτικές αναγωγές με μια ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά. Το φιλμ εστιάζει στα κρίσιμα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Σαρλ Ντε Γκωλ αρνήθηκε να αποδεχτεί την ήττα της Γαλλίας.

Η Γαλλία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η στάση του Ντε Γκωλ

Η ταινία τοποθετείται στην περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Γαλλία είχε παραδοθεί σχεδόν αμαχητί στον προελαύνοντα γερμανικό στρατό. Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο, η κυβέρνηση του Βισί, με επικεφαλής τον άλλοτε ήρωα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στρατηγό Πεταίν, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση των Γάλλων. Ωστόσο, ένας και μόνον άνθρωπος αρνήθηκε να δεχτεί αυτή την εξέλιξη: ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκωλ.

Το φιλμ του Αντονίν Μποντρί καλύπτει τυπικά τα έτη 1940-1945, μια περίοδο κατά την οποία ο Ντε Γκωλ αποτέλεσε τον μοναδικό που αρνήθηκε να αποδεχτεί την ήττα από τους ναζί. Η Γαλλία είχε συνθηκολογήσει το 1940, ταπεινωμένη από τα γερμανικά στρατεύματα, αλλά ο Ντε Γκωλ επέμενε στην αντίσταση.

Ο στρατηγός Ντε Γκωλ και ο ρόλος του στο Λονδίνο

Καταφεύγοντας στο Λονδίνο, ο στρατηγός Ντε Γκωλ προσπάθησε να στήσει τη γαλλική αντίσταση. Από το ραδιόφωνο του BBC, απευθυνόταν στον γαλλικό λαό, προσπαθώντας να κρατήσει αναμμένη τη φλόγα της αντίστασης. Παράλληλα, προσέγγισε τον πρωθυπουργό της Αγγλίας, Ουίνστον Τσόρτσιλ, συμπεριφερόμενος ως εν ενεργεία ηγέτης χώρας.

Ο Άγγλος πρωθυπουργός, ωστόσο, τον αντιμετώπιζε αρχικά ως «γραφικό». Ο Ντε Γκωλ, παρά τις αντιξοότητες και την αρχική αμφισβήτηση, συνέχισε τις προσπάθειές του για την ανασύσταση της γαλλικής αντίστασης από το εξωτερικό.

Η αντισυμβατική σκηνοθετική ματιά του Αντονίν Μποντρί

Ο σκηνοθέτης Αντονίν Μποντρί επιλέγει μια αναπάντεχη και περίεργη κινηματογράφηση, ξεπερνώντας τα όρια της κλασικής βιογραφίας. Αντί για μια συνηθισμένη «αγιογραφία», πλάθει μια ταινία όπου οι δραματικές σκηνές εν μέσω πολέμου ξαφνιάζουν από την κωμική εσάνς που τις συνοδεύει. Ο Μποντρί εικονογραφεί συστηματικά τον Ντε Γκωλ, αλλά και τον Τσόρτσιλ, σαν ήρωες κόμικ.

Αυτή η προσέγγιση, όπου οι δύο ηγέτες γίνονται δύο καρικατούρες, κινηματογραφικά κουβαλάει ένα μεγάλο ρίσκο. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί το πλέον ενδιαφέρον εύρημα του σκηνοθέτη, προσδίδοντας μια ξεχωριστή διάσταση στην αφήγηση της ιστορίας.

Το καστ και οι άλλες κινηματογραφικές προτάσεις της εβδομάδας

Στην ταινία «Ντε Γκωλ: η ώρα της αντίστασης» πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Σιμόν Αμπκαριάν, Σάιμον Ράσελ Μπιλ, Φλοριάν Λεσιέρ και Μπενουά Μαζιμέλ. Η τρέχουσα εβδομάδα διακρίνεται γενικότερα από έναν πλούτο σημαντικών κινηματογραφικών ταινιών, προσφέροντας ποικιλία στο κοινό.

Εκτός από την ταινία για τον Ντε Γκωλ, αναμένονται και άλλες κριτικές. Συγκεκριμένα, η «Σιωπηλή φίλη» της σπουδαίας Ίλντιγκο Ενιέντι από την Ουγγαρία, το ντοκιμαντέρ ισραηλινής καταγωγής «NAZA» που απέσπασε χειροκροτήματα στο τελευταίο Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς και η τελευταία δουλειά του Αλεχάντρο Ιναρίτου, η μαύρη κωμωδία «Digger».

Με πληροφορίες από: Topontiki